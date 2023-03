36 osób nie żyje, ponad 85 rannych po zderzeniu pociągów w Grecji

Co najmniej 36 osób zginęło, a 85 zostało rannych we wtorek wieczorem w Grecji w zderzeniu pociągu towarowego z pociągiem pasażerskim – poinformowali strażacy. W opinii greckich mediów jest to „najtragiczniejszy wypadek kolejowy, jakiego Grecja kiedykolwiek doświadczyła”.