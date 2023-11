#WszyscyDoWioseł. Dziennikarze RDC wiosłowali, żeby wesprzeć telefon zaufania dla dzieci RDC 28.11.2023 11:32 Dziennikarze RDC wiosłowali, by wesprzeć telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Adam Abramiuk, Przemysław Paczkowski, Adrian Pieczka i Miłosz Kuter wzięli udział w akcji #WszyscyDoWioseł na stadionie Legii przy ul. Łazienkowskiej 3. Na ergometrach spędzili po 11 minut, czyli tyle, ile średnio trwa rozmowa dziecka za pośrednictwem 116 111 telefonu zaufania.

15 RDC podczas akcji "Wszyscy Do Wioseł" (autor: RDC)

Dziennikarze RDC wzięli udział w VI edycji wielkiej charytatywnej akcji Fundacji Legii #WszyscyDoWioseł. Środki pozyskane podczas tegorocznego wiosłowania na ergometrach na stadionie Legii zostaną przeznaczone na wsparcie 116 111 telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Jedna załoga liczy czterech zawodników i wiosłuje przez 11 minut – czyli tyle, ile średnio trwa rozmowa dziecka za pośrednictwem 116 111 telefonu zaufania. W drużynie Radia dla Ciebie był Adam Abramiuk, Przemysław Paczkowski, Adrian Pieczka i Miłosz Kuter.

Dzięki zaangażowaniu sponsorów, darczyńców i uczestników, wśród których będą również aktorzy, dziennikarze, celebryci, sportowcy i drużyna warszawskiej Legii, wsparta zostanie działalność infolinii dającej młodym ludziom możliwość dostępu do wykwalifikowanych konsultantów – pedagogów i psychologów.

- #WszyscyDoWioseł to cykliczna akcja Fundacji Legii, która po raz pierwszy wystartowała w listopadzie 2015 roku. Co roku wybieramy ważny społeczny cel i wspieramy organizację, która działa w tym kierunku. Na przykład w ubiegłym roku podczas V edycji, prowadziliśmy zbiórkę dla Fundacji Daj Herbatę, która opiekuje się osobami w kryzysie bezdomności. Tegorocznym beneficjentem jest 116 111 telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę – mówi Anna Mioduska, prezes Fundacji Legii.

Zaburzenia psychiczne wśród dzieci i młodzieży, przy braku dostatecznej opieki psychologicznej i psychiatrycznej, to aktualnie jeden z poważniejszych problemów społecznych. Tylko w 2022 roku odnotowano ponad 2 000 prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. To aż o 150% więcej niż rok wcześniej. Co miesiąc z telefonu zaufania korzysta około 4,5 tys. dzieci, które mogą otwarcie porozmawiać o swoich problemach, troskach i samopoczuciu. Tylko w tym roku (do września)* przeprowadzono ponad 47 tys. rozmów telefonicznych, nawiązano 3 tys. kontaktów za pomocą wiadomości e-mail oraz przeprowadzono ponad 3 tys. rozmów na czacie. W ich wyniku od stycznia do września 2023 podjęto 683 interwencje. Codziennie średnio 18 młodych osób dzwoni na telefon zaufania mając myśli samobójcze.

Fundacja Legii powstała w 2015 roku i od początku swojej działalności tworzy i realizuje programy oraz projekty wsparcia, edukacji, integracji skierowane do dzieci i młodzieży, osób chorych i zagrożonych wykluczeniem w całej Polsce, szczególnie związanych ze społecznością Legii. Fundacja prowadzi szereg projektów społecznych i edukacyjnych oraz wspiera osoby w kryzysie i szczególnej potrzebie. W minionych latach zebrane podczas akcji #WszyscyDoWioseł fundusze pozwoliły na zakup ergometrów dla niepełnosprawnych sportowców, karetki dla Centrum Zdrowia Dziecka oraz łóżek dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, a także wsparły działalność Hospicjum Onkologicznego Św. Krzysztofa i Fundacji Daj Herbatę.

Źródło: RDC/Informacja prasowa Autor: RDC /PL