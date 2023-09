Natalia Maliszewska zawieszona. Minister sportu: nie ferujmy przedwczesnych wyroków Cyryl Skiba 13.09.2023 14:56 Bądźmy ostrożni, nie ferujmy przedwczesnych wyroków, by nie wyrządzić jej krzywdy — podkreślał na antenie Radia dla Ciebie minister sportu. Kamil Bortniczuk skomentował w ten sposób sprawę polskiej łyżwiarki szybkiej. Natalia Maliszewska została zawieszona za naruszenie przepisów antydopingowych.

Natalia Maliszewska (autor: PAP/Marcin Gadomski)

Minister sportu Kamil Bortniczuk skomentował w „Poranku RDC” sprawę polskiej łyżwiarki szybkiej na torze krótkim Natalii Maliszewskiej, która została zawieszona za naruszenie przepisów antydopingowych. Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) poinformowała, że zawieszenie ma związek z trzema błędami w zakresie podawania danych pobytowych i/lub nieobecności w okienku kontrolnym w ciągu 12 miesięcy.

Jak podkreślił minister, sprawa jest w toku i trwa oczekiwanie na odpowiednie rozstrzygnięcia Polskiej Agencji Antydopingowej.

— POLADA czy w ramach światowych struktur WADA działa jak prokurator na sportowców w kontekście ich dopingowych przewin. Z tego co wiem, tutaj nie chodzi jeszcze o sprawę jakiegoś udowodnionego korzystania z dopingu, ale o niestawienie się kilkukrotne w konkretnym czasie i miejscu na badanie. Muszę być ostrożny w ferowaniu wyroków, poczekajmy na to aż umocowane do tego organy podejmą odpowiednie decyzje — powiedział Bortniczuk.

Dwuletnia dyskwalifikacja łyżwiarki szybkiej?

Specjalizująca się w short tracku Natalia Maliszewska, to wicemistrzyni świata w 2018 roku oraz mistrzyni Europy w 2019. Zawodniczce grozi maksymalnie dwuletnia dyskwalifikacja.

— Wszyscy muszą czekać, żebyśmy zawodniczce, która bardzo wiele sukcesów już osiągała w minionych latach, nie zrobili krzywdy oferowaniem przedwczesnych wyroków — oznajmił minister.

Natalia Maliszewska była drugą zawodniczką poprzedniego sezonu Pucharu Świata w short tracku na dystansie 500 m. W karierze wygrała trzy zawody PŚ w tej konkurencji. Nie mogła jednak w niej wystartować na igrzyskach olimpijskich w Pekinie z powodu pozytywnego wyniku na COVID-19.

Oświadczenie POLADY

Polska Agencja Antydopingowa podała, że w ciągu 12 miesięcy łyżwiarka trzykrotnie ominęła kontrolę — dwa razy nastąpił błąd wprowadzenia danych pobytowych do systemu ADAMS, natomiast raz nie była dostępna do kontroli w wyznaczonym jednogodzinnym okienku, w miejscu i czasie przez siebie wskazanym. Pojawiła się po czasie, a kontrola doszła do skutku, ale POLADA oceniła zaistniałą sytuację jako naruszenie przepisów, o czym niezwłocznie poinformowano zawodniczkę.

„Niezależny Członek Panelu Dyscyplinarnego, do którego zawodniczka mogła wnieść zażalenie, zinterpretował zaistniałą sytuację w inny sposób. Światowa Agencja Antydopingowa, dostrzegając niespójność tej decyzji, w związku z obowiązującymi przepisami, skierowała sprawę do CAS. Wyrok Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie potwierdził, że zawodniczka popełniła błąd nieobecności w okienku kontrolnym (tzw. Missed Test)” — napisano w oświadczeniu.

W związku z pytaniami dziennikarzy, potwierdzamy, że przedstawicielka łyżwiarstwa szybkiego na torze krótkim została tymczasowo zawieszona do wyjaśnienia sprawy o naruszenie przepisów antydopingowych. Dot. to 3 błędów w zakresie podawania danych pobytowych i/lub nieobecności pic.twitter.com/MvyoPKVzOi — Polska Agencja Antydopingowa (@POLADA_official) September 12, 2023

Maliszewska komentuje

Do całej sprawy w oświadczeniu odniosła się też Maliszewska:

„Moje kilkuminutowe spóźnienie, za które mogę już tylko przeprosić, może spowodować bardzo poważne konsekwencje w postaci 2-letniej dyskwalifikacji i zabrania mi możliwości udziału w kolejnych igrzyskach olimpijskich. Wierzę, że te okoliczności i moja uczciwość zostaną wzięte pod uwagę przez organy rozpoznające sprawę, a organ rozpozna ją nie tylko w sposób zgodny z przepisami, ale i przy uwzględnieniu celu, dla których te przepisy zostały wprowadzone, a następnie wyda sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Chcę również podkreślić, że końcowe rozstrzygnięcie zostanie przyjęte przeze mnie z pokorą” — napisała.

W odniesieniu do dzisiejszych informacji medialnych.. pic.twitter.com/IQFHiDh7JB — Natalia Maliszewska (@NMaliszewska) September 12, 2023

