Bartłomiej Bołądź Sportowcem Października na Mazowszu w plebiscycie RDC! Łukasz Starowieyski 20.11.2023 12:19 Bartłomiej Bołądź sportowcem października na Mazowszu. Siatkarz Projektu Warszawa i reprezentacji Polski w plebiscycie „Magazynu Sportowego RDC” wyprzedził tenisistkę Igę Świątek i kolarza torowego Mateusza Rudyka.

Bartłomiej Bołądź Sportowcem Października na Mazowszu (autor: BB)

Dla Bartłomieja Bołądzia październik był bardzo intensywnymi miesiącem. Najpierw zagrał w reprezentacji Polski w wygranym przez biało-czerwonych turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich. Siatkarz zastąpił w drużynie kontuzjowanego kapitana Bartosza Kurka. Turniej w Chinach, w którym Polacy wygrali wszystkie mecze, skończył się 8 października, a już dwa tygodnie później atakujący zadebiutował w zespole Projektu. Był najskuteczniejszym zawodnikiem i zdobył 18 punktów. Warszawska drużyna zaczęła rozgrywki plus ligi z wysokiego C, wygrała wszystkie 7 spotkań i jest wiceliderem tabeli. Bołądź jest trzecim najlepszym punktującym ligi.

W plebiscycie siatkarz wyprzedził Igę Światek, która w październiku wygrała turniej w Pekinie, oraz Mateusza Rudyka. Kolarz torowy trenujący w Pruszkowie, zajął 3 miejsce w klasyfikacji generalnej sprintu prestiżowej Ligi Mistrzów.

Bartłomiej Bołądź dołączył do listy sportowców, którzy w styczniu powalczą o tytuł Sportowca Mazowsza 2023 r.

