Przeciwnicy wykorzystają popełniane przez Legię błędy? Dziś mecz z GKS Tychy Adam Abramiuk 02.11.2023

Legia jest faworytem, ale przeciwnicy mogą chcieć wykorzystać popełniane w ostatnich meczach błędy — tak o szansach warszawskiego klubu w 1/16 Pucharu Polski powiedział były zawodnik „Wojskowych" Tomasz Sokołowski. Dziś Legia zmierzy się na wyjeździe z GKS-em Tychy.

Jak zaznaczył ekspert, ostatnie mecze Legii pokazały dużo błędów, a nie ma czasu na ich poprawę.

— Te ich demony, czyli błędy w defensywie, to jest to, nad czym Kosta Runjaić musi się pochylić. Nie jest za wiele sytuacji, w których dążą, żeby zdobyć bramkę. Tutaj gdzieś jest problem. Dobór tej defensywy, ale i całości, żeby rozłożyć te wszystkie elementy, żeby to zaczęło funkcjonować, żeby wyeliminować błędy, które wcześniej były — stwierdził Sokołowski.

Zdaniem eksperta, „GKS Tychy, mimo że nie są faworytami, będą walczyć o zwycięstwo”.

— GKS Tychy nie ma nic do stracenia. Darek Banasik, trener GKS-u był na ostatnim meczu z Mielcem i widział, gdzie są ich szanse. Na pewno ich celem jest włączenie się w walkę o awans do Ekstraligi, a puchar jest takim dodatkiem. Może będa chcieli wykorzystać, to, że Legia traci dużo bramek. Zobaczymy, czy oni wytrzymają to, bo to jest nie lada sztuka się przygotować — powiedział ekspert.

Początek meczu GKS Tychy - Legia Warszawa dziś o godzinie 21:00.

