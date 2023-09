Paraolimpiada. Rosjanie i Białorusini wystartują w 2024 roku w Paryżu RDC 29.09.2023 21:29 Rosyjscy i białoruscy sportowcy będą mogli rywalizować w przyszłorocznych igrzyskach paraolimpijskich w Paryżu jako sportowcy neutralni - zdecydowano w piątek podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC) w Bahrajnie.

Paraolimpiada. Rosjanie i Białorusini wystartują w 2024 roku w Paryżu/zdjęcie ilustracyjne (autor: Polski Komitet Paraolimpijski)

Najpierw podjęto decyzję o dopuszczeniu Rosjan do startu; opowiedziało się za nią 74 członków IPC, przeciw 65. Trzynaście narodowych komitetów paraolimpijskich wstrzymało się od głosu. W sesji popołudniowej takie same ustalenia podjęto w stosunku do Białorusinów.

Obie ekipy nie będą występowały pod flagami narodowymi, bez strojów swoich drużyn narodowych i w przypadku zwycięstw bez gry hymnów.

- Głęboko wierzymy, że sport i polityka nie powinny się mieszać i że w rzeczywistości powinny pozostać całkowicie odrębne - przyznał prezes IPC Andrew Parsons.

„Bardzo smutny rezultat”

Z wyniku głosowania nie jest zadowolony prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasz Szeliga. - Jest to dla mnie i dla wszystkich państw, które wspierały i wspierają Ukrainę, bardzo smutny rezultat - powiedział.

Decyzja IPC zapadła na dwa tygodnie przed sesją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Bombaju, na której omawiany będzie także udział Rosji i Białorusi w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

XVII Letnie Igrzyska Paraolimpijskie w Paryżu odbędą się między 28 sierpnia a 8 września 2024. W programie znalazły się 22 dyscypliny sportowe, te same, które zostały rozegrane podczas zawodów w Tokio w 2021.

