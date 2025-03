Legia Warszawa podejmie Molde w 1/8 finału LK. Goncalo Feio: walczymy o coś więcej Miłosz Kuter 13.03.2025 04:26 Legia Warszawa podejmie dziś Molde w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Przed tygodniem „Wojskowi” przegrali na wyjeździe 2:3. — Najważniejsze będzie strategiczne rozegranie tego spotkania — oznajmił trener stołecznego klubu Goncalo Feio. Mecz na stadionie przy ul. Łazienkowskiej rozpocznie się o godzinie 21. Zapraszamy na relację na żywo w wiadomościach Polskiego Radia RDC.

Legia Warszawa (autor: RDC)

Legia Warszawa zmierzy się dziś z norweskim Molde w meczu rewanżowym 1/8 Ligi Konferencji. Stawką tego spotkania jest bezpośredni awans do ćwierćfinałów.

Legia w fazie zasadniczej Ligi Konferencji odniosła cztery zwycięstwa i poniosła dwie porażki. Awansowała do 1/8 finału i podobnie jak przed rokiem trafiła na Molde.

— Łatwo jest przygotować drużynę mentalnie do takiego spotkania, bo wszyscy doskonale wiemy, o co gramy. Naszym celem było zakwalifikowanie się do fazy ligowej i zdobycie w niej minimum dziewięciu punktów – to już osiągnęliśmy. Teraz walczymy o coś więcej – marzenia, sportowe ambicje, reprezentowanie Legii i polskiej piłki — oznajmił trener stołecznego klubu Goncalo Feio.

Co jest kluczem do zwycięstwa „Wojskowych”?

W Norwegii „Wojskowi” przegrali 2:3, choć do przerwy było już 0:3 dla gospodarzy. Desperacka pogoń za wynikiem w drugiej połowie sprawiła, że zawodnicy Feio zachowali szanse na walkę o awans.

— Straciliśmy dwie bramki po akcjach środkiem boiska, a to fundament gry w obronie. Dlatego zamknięcie przestrzeni między liniami będzie kluczowe. Zwróciliśmy uwagę na elementy, które dobrze nam wychodziły z piłką przy nodze i dostosowaliśmy strukturalnie pewne aspekty gry — zdradził Portugalczyk.

Kluczem do zwycięstwa może okazać się odpowiedzialna gra w obronie, czego zdecydowanie zabrakło w pierwszym spotkaniu.

Przeciwko Molde na pewno nie zagrają Ilja Szkuryn, a także Wojciech Urbański. Do pierwszego składu powraca natomiast Japończyk Ryoya Morishita — to skrzydłowy może odegrać kluczową rolę w walce o ćwierćfinał.

— Jestem pewien, że kibice będą nas wspierać od pierwszej do ostatniej minuty. Najważniejsze będzie strategiczne rozegranie tego spotkania. W dwumeczach kluczowe jest dojrzałe podejście taktyczne. Liczy się pełne 90 minut, a nie tylko pierwsze 15 — podkreślił Portugalczyk

Mecz na stadionie przy ul. Łazienkowskiej rozpocznie się w czwartek o godzinie 21. Spodziewana jest wysoka frekwencja. Zapraszamy na relację na żywo w wiadomościach Polskiego Radia RDC.

