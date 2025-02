Trener Legii Warszawa straci posadę? Ekspert: decydującym mecz z Jagiellonią w PP Przemysław Paczkowski 24.02.2025 14:28 Mecz w Pucharze Polski z Jagiellonią może być dla Goncalo Feio ostatnim w roli trenera Legii. Nad piłkarską Legią Warszawa zebrały się czarne chmury. Wojskowi nie zaczęli dobrze rundy wiosennej, a w ostatnią sobotę w kompromitujący sposób przegrali z Radomiakiem Radom 1:3. W środę drużyna z Warszawy zmierzy się w ćwierćfinale Pucharu Polski z Jagiellonią Białystok, a wynik tego meczu może zaważyć na losach Portugalczyka w stolicy.

RDC/PAP

Środowy mecz Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok będzie szlagierem rozgrywanych od wtorku do czwartku ćwierćfinałów piłkarskiego Pucharu Polski. Obie drużyny przystąpią do spotkania przy Łazienkowskiej podrażnione stratą punktów w Ekstraklasie. Gospodarze w sobotę zawiedli całkowicie, przegrywając w Radomiu z Radomiakiem 1:3. Nie popisał się wypożyczony niedawno ze Sportingu Lizbona bramkarz Vladan Kovacevic, który miał udział przy wszystkich trzech straconych golach, a portugalski szkoleniowiec Goncalo Feio ocenił, że „nie widział jeszcze swojego zespołu w gorszej dyspozycji”.

Redaktor naczelny portalu Legia.net Marcin Szymczyk uważa, że posada trenera Feio jest zagrożona.

— Tu nie ma żadnego zaskoczenia. Jeżeli Legia nie wygra z Jagiellonią, to moim zdaniem trenerem dalej Goncalo Feio nie będzie — mówił w „Magazynie Sportowym” RDC Szymczyk.





Nie tylko wyniki mają wpływać na to, że zarząd Legii rozgląda się za nowym szkoleniowcem. Zdaniem Szymczyka już od jakiegoś czasu trener Legii jest w kontrze do władz klubu.

— Zdradzenie tego, że Legia zimą miała w planach budżetowych pozyskanie 4,5 miliona euro ze sprzedaży zawodników, gdzie wcześniej klub się chwali rekordowymi zyskami, też jest w jakiejś kontrze, więc myślę, że tutaj może być dużo pretensji do trenera za takie wypowiedzi — wskazał redaktor na naszej antenie.



Cel Wojskowych na ten sezon, czyli mistrzostwo Polski, z każdym meczem coraz bardziej się oddala. Zajmują dopiero 5. miejsce w tabeli Ekstraklasy, a w 4 kolejkach udało im się zdobyć jedynie 4 punkty. Awans do półfinału Pucharu Polski może osłodzić ten sezon.

Czytaj też: Losowanie 1/8 finału Ligii Konferencji. Legia i Jagiellonia poznały swoich rywali