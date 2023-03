Kolejna kontuzja w piłkarskiej reprezentacji Polski Przemysław Paczkowski 22.03.2023 15:36 Wczoraj PZPN poinformował o urazie Bartosza Bereszyńskiego, dziś na listę nieobecnych w meczu z Czechami wpisał się Kacper Kozłowski. Zawodnik holenderskiego Vitesse doznał kontuzji.

Trening reprezentacji (autor: RDC)

Kacper Kozłowski to drugi nieobecny po Bartku Bereszyńskim. Decyzją sztabu na piątkowy mecz z Czechami nikt nie zostanie powołany za Kozłowskiego.

- Ten uraz łydki, którego doznał w ostatnim meczu grupowym okazał się jednak na tyle bolesny, że nie było sensu tutaj dłużej go trzymać. On sam chciał wrócić do klubu - poinformował o tym przed treningiem rzecznik PZPNu Kuba Kwiatkowski.

Za Bartka Bereszyńskiego trener powołał innego piłkarza. Na zgrupowaniu pojawi się Tymoteusz Puchacz, piłkarz Panathinaikosu Ateny.

Jeśli chodzi o zdrowie kadrowiczów to w ostatnich dniach na ból narzekał też obrońca kadry Jan Bednarek. Wiem, że otrzymał środki przeciwbólowe i trenuje normalnie z drużyną. Jego występ na ten moment nie jest zagrożony.

Mecz z Czechami w piątek. W czwartek kadra po południu wyleci do Pragi.

