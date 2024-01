Iga Świątek Sportowcem Grudnia na Mazowszu w plebiscycie RDC! Przemysław Paczkowski 15.01.2024 12:01 Iga Świątek Sportowcem Grudnia na Mazowszu. Tenisistka pokonała w plebiscycie „Magazynu Sportowego” Radia dla Ciebie biegaczkę Patrycję Bereznowską i łyżwiarza szybkiego Marka Kanię.

Iga Świątek Sportowcem Grudnia (autor: RDC)

Iga Świątek zdeklasowała swoich przeciwników w głosowaniu. W starciu z łyżwiarzem szybkim Markiem Kanią i biegaczką Patrycją Bereznowską uzyskała prawie 95% głosów. Świątek została nominowana po tym jak po raz drugi z rzędu została najlepszą tenisistką roku.

Za Polką trudny, ale bardzo udany sezon. Zawodniczka z Warszawy wygrała w nim French Open, a w sumie tryumfowała w sześciu turniejach. We wrześniu po 75 tygodniach straciła fotel liderki, ale odzyskała go w ostatnim turnieju roku WTA Finals. Polka została też najlepszą zawodniczką turnieju United Cup w Australii. W mikście – razem z Hubertem Hurkaczem dotarli do finału tej imprezy.

Znamy już 12 zawodników, którzy zawalczą o główną nagrodę Sportowca Roku na Mazowszu. O to miano będą ze Światek walczyć będą m.in. siatkarz Projektu Warszawa Bartłomiej Bołądź czy pływak, nadzieja na medal igrzysk olimpijskich Ksawery Masiuk.

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.