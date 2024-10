Fiodor Czerkaszyn zawalczy w sobotę o pas WBC. Hit bokserskiej gali Miłosz Kuter 25.10.2024 22:23 Fiodor Czerkaszyn, polsko-ukraiński pięściarz, 26 października powalczy w Zakopanem o pas WBC International wagi średniej. „Oczekuję ciekawego pojedynku, muszę znaleźć klucze do tej walki” – mówił w „Magazynie Sportowym RDC”.

Fiodor Czerkaszyn (autor: RDC)

Fiodor Czerkaszyn powalczy w sobotę 26 października o pas WBC International w kategorii wagi średniej. Jego przeciwnikiem będzie pochodzący z Argentyny Sebastian Papeschi, a ich pojedynek odbędzie się w Zakopanem, w Nosalowym Dworze. Będzie to najważniejsza walka wieczoru podczas gali Nosalowy Dwór KnockOut Boxing Night 36.

Dla Czerkaszyna będzie to trzeci tegoroczny występ. Zwycięstwo da pięściarzowi przepustkę do pierwszej piętnastki rankingu World Boxing Council. Czerkaszyn mówi, że Argentyńczyk to mocny przeciwnik i musi się na walkę dobrze przygotować i znaleźć na niego sposób.

– Przeciwnik jest bardzo doświadczony, 22 wygranych walki, ma tylko 4 przegrane na koncie. Zajmuje wysokie miejsce w rankingach. Oczekuję ciekawej walki, bo jego styl walki ciągle idzie do przodu, zasypuje przeciwnika ciosami. Z kolei mój styl walki jest bardziej techniczny. Muszę znaleźć jakieś klucze na Sebastiana – zdradził w czasie audycji w RDC Fiodor.

Do tego pojedynku pięściarz przygotowuje się już kilka miesięcy.

– Mieliśmy obóz przygotowawczy, żeby nabrać formy fizycznej. Cały czas jestem w formie i szczerze powiem, nie mogę się już doczekać walki, ponieważ długo trenuję, już od początku czerwca. Także będzie forma na przyszłą sobotę – zapowiada Czerkaszyn.

Jeśli bokser wyjdzie zwycięsko z tej walki, pojedynek o mistrzostwo świata będzie w zasięgu jego ręki.

– Wygrana da dużo w tych rankingach, więc walczymy. Dla mnie to naprawdę taka walka, która motywuje. Wygrana oczywiście już otwiera drzwi do większych walk. Zbliżam się do mistrzostwa świata – mówi pięściarz.

Gala Knockout Boxing Night 36 odbędzie się w Nosalowym Dworze w Zakopanem. Walki odbędą się 26 października w sobotę.

