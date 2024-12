Dartom Bogoria i grudniowe spotkania. Z kim powalczą zawodnicy z Grodziska? RDC 02.12.2024 19:53 W środę 11 grudnia Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki zmierzy się z Energą Manekin Toruń, a dwa dni później z Akademią Zamojską Zamość. Oba mecze zostaną rozegrane w ramach Superligi we własnej hali. Z kolei 20 grudnia zawodnicy z Grodziska podejmą we własnej sali tenisowej El Nino Praga w meczu rewanżowym 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki (autor: Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki)

Dartom Bogoria zaprasza wszystkich sympatyków tenisa stołowego na mecz Superligi mężczyzn. Szykuje się bardzo pracowity okres dla zawodników z Grodziska, ponieważ w ciągu tygodnia zagrają aż 3 spotkania, w tym dwa na własnej hali.

Bogoria Vs Manekin Toruń

Pierwszy mecz zostanie rozegrany 11 grudnia o godzinie 18:00, a przeciwnikiem Bogorii będzie Energa Manekin Toruń, która w swoim składzie posiada wielu utalentowanych zawodników między innymi Taimu Arinobu (JPN), czy Woojin Kim (KOR).

Będzie to wyśmienita okazja, aby zobaczyć rewanż Miłosza Redzimskiego z Lubomirem Pistejem, którzy stoczyli fascynujący pojedynek podczas kwalifikacji Olimpijskich, ale i nie tylko!

Obecnie drużyna Manekina znajduje się na 10. pozycji w tabeli Lotto Superligi więc z pewnością będzie walczyła o bardzo ważne punkty w końcówce rundy.

Bogoria Vs Akademia Zamojska Zamość

Drużyna z Zamościa znajduje się aktualnie na 5. miejscu w tabeli Lotto Superligi i z pewnością powalczy o pierwszą czwórkę, a co za tym idzie o udział w Play-Offach.

W składzie naszych przeciwników nie brakuje doświadczenia i na pewno nie będzie to łatwe spotkanie.

Weteran Lotto Superligi Piotr Chodorski czy Japończyk Fumiya Igarashi mają za sobą bardzo udany sezon, więc możemy się spodziewać wyrównanych pojedynków pełnych niesamowitych wymian i zwrotów akcji.

Champions League: Dartom Bogoria Vs El Nino Praha

Awans do ćwierćfinału otrzma zespół, który okaże się lepszy w dwumeczu. Ekipa ze stolicy Czech wywalczyła awans do 1/8 finału Champions League wygrywając turniej grupowy, który rozgrywany był w Suchedniowie. Bogoria z racji wysokiej pozycji w rankingu europejskim miała od razu zapewniony awans do drugiego etapu rozgrywek.

Ewentualny zwycięzca dwumeczu swoje spotkanie ćwierćfinałowe zagra z lepszym z rywalizacji Solex-Consult Wiener Neustadt (AUT)/TTC Ostrava.

Niewątpliwie wszystkie ekipy są w zasięgu podopiecznych trenera Pawła Fertikowskiego. Tym bardziej, że do grudniowych starć grodziscy tenisiści stołowi przystąpią w najmocniejszym składzie z Miłoszem Redzimskim, Markiem Badowskim, Panagiotisem Gionisem i Jinem Takuyą.

