„Kolejny ciekawy sprawdzian”. Dartom Bogoria zmierzy się z Akademią Zamojską Zamość Miłosz Kuter 13.12.2024 11:18 Dzisiaj zawodnicy Dartom Bogorii Grodzisk Mazowiecki podejmą Akademię Zamojską Zamość, która znajduje się aktualnie na piątym miejscu w tabeli Lotto Superligi. Mecz rozegrany zostanie w sali tenisowej przy ulicy Sportowej 29 o godzinie 18:00. — To będzie kolejny ciekawy sprawdzian przed zbliżającym się Champions League — powiedział trener Bogorii Paweł Fertikowski.

Dartom Bogoria zmierzy się z Akademią Zamojską Zamość (autor: KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki)

Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki zagra o jedenaste zwycięstwo z rzędu. Dziś ostatni mecz pierwszej rundy Lotto Superligi w tenisie stołowym.

Po dziesięciu kolejkach mazowiecki klub jest liderem rozgrywek. Drużyna z Zamościa znajduje się aktualnie na piątym miejscu.

Trener Bogorii Paweł Fertikowski podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że drużyna jest w świetnej formie, ale przeciwnik nie będzie łatwy do pokonania.

— Kolejny trudny rywal przed nami, kolejny ciekawy sprawdzian. Każdy z tych zawodników z Zamościa potrafi grać bardzo dobrze. Też musimy się bardzo dobrze przygotować do każdego z nich i podejść do tego maksymalnie skupieni. To będzie kolejny ciekawy sprawdzian przed zbliżającym się Champions League — powiedział Fertikowski.

Mecz rozegrany zostanie w sali tenisowej przy ulicy Sportowej 29 w Grodzisku Mazowieckim o godzinie 18:00.

