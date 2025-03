Należy do światowej czołówki w tenisie stołowym. Jakie marzenia ma 18-letni M. Redzimski? Łukasz Starowieyski 18.03.2025 21:49 Ciężka praca doprowadziła 18-letniego Miłosza Redzimskiego do 44. miejsca w światowym rankingu. Tenisista stołowy z Grodziska Mazowieckiego odważnie deklaruje, że w przyszłości zostanie mistrzem olimpijskim. Gdy miał 17 lat, gdy zadebiutował na IO. Dla wielu sportowców to spełnienie marzeń, ale nie dla Miłosza. — Moim marzeniem jest wygrać igrzyska — wyznał na antenie Polskiego Radia RDC.

Miłosz Redzimski (autor: RDC)

Jest młody, ambitny i pracowity. 18-latek z Grodziska Mazowieckiego Miłosz Redzimski już należy do światowej czołówki w tenisie stołowym. W kwietniu zagra w prestiżowym Pucharze Świata. Odważnie deklaruje, że w przyszłości zostanie mistrzem olimpijskim.

Miał 17 lat, gdy zadebiutował na igrzyskach olimpijskich. Dla wielu sportowców to spełnienie marzeń, ale nie dla Miłosza.

— Marzenia? Na pewno moim marzeniem jest, żeby wygrać igrzyska, więc marzenia moje za bardzo się nie spełniły — powiedział na antenie Polskiego Radia RDC.

Często porównywany jest do najlepszego polskiego tenisisty Andrzeja Grubby. Redzimski przyznał, że stara się tego nie słuchać.

— Od dziecka byłem uczony, że to nie ma w ogóle znaczenia i żeby za dużo tego nie słuchać, raczej skupiać się na pracy. Tata cały czas mi to wmawiał do głowy, że jeżeli każdy będzie mnie poklepywał zawsze po ramieniu i mówił, że wszystko jest okej, a ja będę tego cały czas słuchał, to będę stał w miejscu, więc raczej nie zwracam na to uwagi za bardzo — zaznaczył.

Redzimski zdaje sobie sprawę, że do ścisłej czołówki jeszcze mu sporo brakuje.

— Na razie nie jestem gotowy, nie jestem w stanie jeszcze ich pokonać. To są świetnie wyszkoleni zawodnicy, lepsi technicznie ode mnie, lepsi fizycznie. Jest jeszcze ogrom pracy do wykonania i na pewno będzie ciężko, ale to jest możliwe — dodał.

To właśnie ciężka praca ma być receptą — ona doprowadziła Redzimskiego już do 44. miejsca w światowym rankingu.

W weekend Redzimski wystąpi w mistrzostwach Polski. Puchar Świata w Makau rozpocznie się 10 kwietnia.

