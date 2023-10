Zielony listek na aucie - jakie są obowiązki i ograniczenia w stosunku do młodych kierowców? 05.10.2023 16:35 Zielony liść klonu na białym tle to znak, który widnieje na niektórych samochodach i jest przeznaczony dla początkujących kierowców. Czy jest obowiązkowy? Co oznacza? Jakie są w związku z tym obowiązki i ograniczenia w stosunku do młodych kierowców?

Zielony listek - czy jest obowiązkowy?

Młodzi kierowcy mogą tego nie wiedzieć, ale zielony listek nie jest oznaczeniem nowym, bo jego dzieje sięgają dalekiej przeszłości, a mianowicie lat 70. XX wieku, gdy cieszył się w Polsce dość dużą popularnością. Jego obecność była wtedy obowiązkowa dla początkujących kierowców, dokładnie przez rok od momentu uzyskania prawa jazdy. Aktualnie nie jest on, jak dawniej, obowiązkowy, lecz niewykluczone, że to się zmieni, między innymi przez to, że z roku na roku wzrasta ilość samochodów na drogach, co stwarza ryzyko kolizji.

Zielony listek - co oznacza?

Chociaż nie jest obowiązkowy, to niektórzy młodzi kierowcy decydują się go przykleić, informując tym samym innych uczestników ruchu o tym, że nie ma jeszcze dużego doświadczenia w poruszaniu się samochodem. To niezwykle kluczowa informacja, niejako prośba o wyrozumiałość, ponieważ początkujący kierowca nie ma jeszcze takiej sprawności podczas wykonywania podstawowych manewrów, jak skręcanie czy włączanie się do ruchu. Może też się zdarzyć, że zgaśnie mu samochód podczas ruszania. W normalnej sytuacji byłoby to denerwujące dla innych kierowców, widząc jednak zielony listek, podchodzą do takiej osoby z większym zrozumieniem. To jednocześnie powinno wzbudzić wśród nich wzbudzić czujność i szczególną ostrożność.

Jakie są ograniczenia dla młodych kierowców?

Jeśli więc jesteśmy świeżo upieczonym kierowcą, warto pomyśleć o tej naklejce, tym bardziej że za jakiś czas być może znów będzie obowiązkowa. Inne kwestie już jednak są wprowadzone w życie i młodzi kierowcy powinni o nich pamiętać. Jednym z nich jest obowiązek dokształcenia się między 4 a 8 miesiącem okresu próbnego. W tym celu młody kierowca musi wziąć udział w kursie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. I to właśnie przez ten czas - przez pierwsze osiem miesięcy okresu próbnego, kierowca musi się szczególnie pilnować. Nie wolno mu pod żadnym pozorem przekraczać limitów prędkości, nawet jak znaki drogowe podają wyższe wartości. O co dokładnie chodzi? O to, by nie przekraczać prędkości 50km/h w obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym i 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej.

O czym jeszcze muszą pamiętać początkujący kierowcy?

Nie można też zapominać o tym, że za brak ubezpieczenia OC odpowiadają zarówno właściciel pojazdu, jak i kierowca. Warto mieć świadomość, że koszt ubezpieczenia OC dla młodego kierowcy z reguły jest wyższy niż proponowany kierowcom z dłuższym stażem. To nie dziwi, bo firmy ubezpieczeniowe wyliczają jego koszt na podstawie doświadczenia kierowcy, jego przeszłości za kółkiem, ewentualnych wypadków, stłuczek i oczywiście wieku. I właśnie wiek ma tu niebagatelne znaczenie, bo wedle statystyk młodzi kierowcy powodują najwięcej kolizji. Powinni oni więc też pamiętać, by wykupić ubezpieczenie AC. Mimo że nie jest ono obowiązkowe, to jednak warto je posiadać, żeby przy ewentualnym drogowym zdarzeniu mieć pewność wypłaty dodatkowych środków, pokrywających naprawy.

Prawdą jest, że bez prawa jazdy ani rusz, ale sam ten dokument nie oznacza, że młody kierowca może czuć się jak król szosy. Przez pierwsze miesiące musi mierzyć się z wieloma ograniczeniami, jak również płacić większe składki.