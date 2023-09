Zaawansowane funkcje systemów TMS: co oferują tego typu narzędzia? 20.09.2023 10:25 System zarządzania transportem, czyli TMS, to oprogramowanie zapewniające nieocenione wsparcie dla firm z branży TSL. Tego typu rozwiązania pomagają w różnych procesach, takich jak planowanie, realizowanie i optymalizacja przewozu towarów. Rozbudowane propozycje oferują wiele przydatnych funkcji, które mogą znacznie usprawnić działanie przedsiębiorstwa.

Czym jest system TMS?

System TMS to narzędzie informatyczne w postaci rozbudowanej platformy komputerowej, stosowane w celu zarządzania i optymalizacji procesów związanych z branżą TSL. W zależności od wybranego rozwiązania lista funkcjonalności może być bardzo różna – od prostego monitorowania tras aż po zaawansowane opcje, takie jak obsługa płatności czy planowanie postojów.

Wykorzystanie systemów TMS umożliwia skuteczniejsze opracowywanie strategii, planowanie tras czy zarządzanie finansami firmy. Jest to również skuteczny sposób na wyeliminowanie błędów czy pomyłek, które mogłyby pojawić się przy ręcznej obsłudze różnych procesów. Dzięki temu wydajność firmy może być znacznie większa. Systemy TMS pozwalają zarówno na ułatwienie pracy kierowców, jak i zmniejszenie zakresu obowiązków osób zajmujących się zadaniami administracyjnymi. W efekcie możliwe jest przeznaczenie większej ilości środków na optymalizację procesów i pracowanie nad rozwojem firmy.

Jakie funkcje oferują rozbudowane systemy TMS?

Złożone systemy TMS, zaprojektowane przez wykwalifikowanych informatyków, mogą być wyposażone w różnorodne funkcje, które wpływają na ich użyteczność dla konkretnych firm. Wśród nich można wymienić:

opracowywanie tras, biorąc pod uwagę m.in. dane GPS, pogodę czy natężenie ruchu;

zarządzanie zleceniami transportowymi;

kontrolowanie położenia pojazdów i ładunków;

wyszukiwanie dostępnych miejsc postojowych i rezerwowanie parkingu;

obsługa elektronicznych płatności za parkingi, myjnie i inne usługi na trasie.

Na jaki system TMS warto postawić?

Warto podkreślić, że systemy TMS w sporym stopniu różnią się od siebie pod względem funkcji. Wybierając konkretne rozwiązanie, warto zwrócić uwagę właśnie na funkcjonalność i dostosować je do potrzeb swojej firmy. Dostępne są liczne propozycje złożone z odrębnych modułów, które można w swobodny sposób łączyć ze sobą – jednym z przykładów jest SNAP. Szczegółowe informacje dotyczące tego oprogramowania są dostępne na stronie https://www.snapacc.com/. Główne funkcje systemu SNAP obejmują wykonywanie płatności bezgotówkowych za parkowanie i korzystanie z myjni, co może znacząco wpłynąć na wydajność kierowców.

Co jeszcze warto wziąć pod uwagę, szukając systemu zarządzania transportem dla swojej firmy? Na pewno należy stawiać na usługi, które cieszą się odpowiednią renomą na rynku i są wykorzystywane przez wiele różnych przedsiębiorstw. Pod tym względem ponownie można wyróżnić platformę SNAP – to system używany przez ponad 7,5 tys. flot transportowych, które obejmują łącznie więcej niż 170 tys. kierowców. Przejrzysty interfejs, wygodna obsługa i dostęp do najważniejszych funkcji sprawiają, że jest to przydatne rozwiązanie dla praktycznie każdej firmy z sektora TSL.