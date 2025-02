Wspólne rozliczenie małżonków: praktyczny poradnik 14.02.2025 12:28 Wspólne rozliczenie małżonków to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zmniejszenie zobowiązań podatkowych. Dzięki tej opcji pary, które spełniają odpowiednie warunki, mogą zapłacić mniejszy podatek dochodowy niż w przypadku rozliczenia indywidualnego. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że nie każda sytuacja sprzyja wspólnemu rozliczeniu.

Czym jest wspólne rozliczenie małżonków?

Wspólne rozliczenie to opcja, która pozwala małżonkom połączyć swoje dochody i podzielić je na pół, co w wielu przypadkach prowadzi do niższego opodatkowania. To rozwiązanie bardzo korzystne, szczególnie gdy dochody jednego z małżonków są znacznie niższe lub gdy jedno z nich nie pracuje w ogóle. Natomiast trzeba pamiętać, że aby móc skorzystać ze wspólnego rozliczenia, małżonkowie muszą spełnić szereg określonych warunków.

Warunki wspólnego rozliczenia PIT z małżonkiem

Wspólne rozliczenie jest możliwe tylko w przypadku, gdy oboje małżonkowie spełniają określone wymagania. Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu mogą oni rozliczyć się wspólnie, nawet jeśli zawarli małżeństwo w trakcie roku, w tym również w grudniu. Można z tej opcji skorzystać też, gdy jedno z małżonków podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polce, a drugie mieszka w innym kraju Unii Europejskiej.

Kolejnym warunkiem jest to, że małżonkowie muszą rozliczać się na według skali podatkowej (12% lub 32%). Osoby, które wybrały ryczałt lub podatek liniowy, nie mogą skorzystać z tej opcji, chyba że dotyczą one tylko jednego z małżonków.

Jak rozliczyć PIT wspólnie z małżonkiem?

Aby rozliczyć PIT wspólnie, nie jest wymagane składanie żadnych dodatkowych upoważnień. Wystarczy, że istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, a jeden z małżonków w formularzu PIT zaznaczy odpowiednią rubrykę i wprowadzi dane współmałżonka. Na deklaracji konieczny jest jeden podpis, który traktowany jest jako oświadczenie, że mąż czy żona upoważnia do złożenia wspólnego zeznania podatkowego.

Do wspólnego rozliczenia najlepiej wybrać formularz PIT-37, jeśli oboje małżonkowie pracują na umowie o pracę, zlecenie lub o dzieło. Gdy choć jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą, należy wybrać formularz PIT-36.

Podstawowe zasady wspólnego rozliczenia w https://www.podatnik.info/program-do-pit to dodanie dochodów obu małżonków, ich podzielenie na pół i obliczenie podatku od tej kwoty. Następnie wynik mnoży się przez dwa, co pozwala na skorzystanie z niższego progu podatkowego.

Kiedy wspólne rozliczenie jest opłacalne?

Wspólne rozliczenie małżonków jest szczególnie korzystne w sytuacji, gdy jeden z nich zarabia znacznie więcej niż drugi, albo gdy jedno z małżonków nie osiąga żadnych dochodów. Dzięki sumowaniu dochodów i podzieleniu ich na pół, całość opodatkowana jest stawką 12%, zamiast 32%, co może przynieść duże oszczędności podatkowe. Z kolei w przypadku, gdy jedno z małżonków wykazuje stratę z działalności gospodarczej, także mogą oni skorzystać z tej preferencji.

Dzięki wspólnemu rozliczeniu istnieje możliwość obniżenia wysokości podatku, nawet jeśli dochody jednego z małżonków przekraczają próg 120 000 zł, a drugi zarabia niewiele lub nie zarabia wcale.

Złożenie zeznania podatkowego – formularze PIT i warunki

Do złożenia wspólnego zeznania podatkowego małżonkowie muszą wypełnić odpowiedni formularz. W przypadku osób pracujących na umowie o pracę, umowie zlecenie lub o dzieło, należy skorzystać z PIT-37. Z kolei w przypadku działalności gospodarczej małżonkowie powinni wybrać PIT-36.

Warto pamiętać, że nie można składać wspólnego rozliczenia z poniesionych kosztów uzyskania przychodów przy pomocy formularzy PIT-28, PIT-36L, PIT-38 ani PIT-39. Wspólność majątkowa daje prawo do wykazania dochodów z najmu prywatnego zarówno przez jednego z małżonków, jak i przez obojga.

Korzyści ze wspólnego rozliczenia małżonków

Wspólne rozliczenie niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim umożliwia zmniejszenie wysokości podatku do połowy łącznych dochodów małżonków. Dodatkowo małżonkowie mogą skorzystać z wyższej kwoty wolnej od podatku, która w przypadku wspólnego rozliczenia wynosi aż 60 000 zł. Ponadto wspólne rozliczenie daje możliwość odliczenia ulg podatkowych, takich jak ulga prorodzinna, ulga na termomodernizację, czy też większy zwrot podatku dla rodzin z dziećmi.

Wspólne rozliczenie małżonków a progi podatkowe

W 2024 roku obowiązują dwa progi podatkowe. Dochody do 120 000 zł rocznie są opodatkowane stawką 12%, natomiast dochody powyżej tej kwoty – stawką 32%. Dzięki wspólnemu rozliczeniu małżonkowie mogą podzielić swoje dochody, co pozwala uniknąć wyższego progu podatkowego.

Wspólne rozliczenie małżonków do celów podatkowych to korzystne rozwiązanie, które pozwala na obniżenie podatków, szczególnie w przypadku, gdy jeden z małżonków zarabia znacznie więcej, a drugi ma niskie dochody lub ich nie osiąga. Małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie już od dnia zawarcia związku małżeńskiego, a nie jak wcześniej – dopiero w kolejnym roku. Warto jednak pamiętać, że wspólne rozliczenie wymaga spełnienia określonych warunków, a decyzję o nim należy podejmować w zależności od sytuacji dochodowej małżonków.

Korzystając ze wspólnego rozliczenia, małżonkowie mogą skorzystać z wyższej kwoty wolnej od podatku, ulg prorodzinnych, czy odliczeń na termomodernizację, co czyni tę opcję atrakcyjną finansowo.