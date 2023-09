Wizyta patronażowa pediatry – czym jest i jak przebiega? 11.09.2023 10:55 Wizyta patronażowa pediatry odbywa się w pierwszym miesiącu życia dziecka. Jej głównym celem jest ocena stanu zdrowia i rozwoju noworodka. Nie należy jej mylić z wizytami patronażowymi położnej środowiskowej. Sprawdź, jak przebiega pierwsza wizyta pediatry.

Czym jest wizyta patronażowa?

Wizyta patronażowa to pierwsze badanie kontrolne, któremu poddawany jest noworodek po powrocie ze szpitala. Podczas tej wizyty lekarz dokonuje oceny:

zachowania i rozwoju noworodka;

parametrów fizycznych dziecka;

stanu neurologicznego dziecka;

fizykalnej dziecka;

stanu emocjonalnego rodziny po narodzinach dziecka.

Wizyta patronażowa jest doskonałą okazją do skonsultowania ze specjalistą wszelkich spraw, które nurtują rodziców. Lekarz udzieli wówczas fachowej odpowiedzi na pytania dotyczące opieki, pielęgnacji i funkcjonowania dziecka.

Gdzie i kiedy odbywa się wizyta patronażowa?

Wizyta patronażowa odbywa się zazwyczaj w przychodni. Tylko w sytuacji, gdy nie jest to możliwe, pediatra odwiedza noworodka w domu. Pamiętaj, że zgodnie z polskim prawem dzieci i młodzież do ukończenia pełnoletności objęte są bezpłatną opieką medyczną. Możesz jednak zdecydować się na wizytę patronażową prywatnie lub w ramach posiadanego abonamentu czy pakietu. Tego typu wizyty umawia się po wypełnieniu podczas pobytu w szpitalu formularza wyboru placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej i zgłoszeniu dziecka do przychodni. Wizyta patronażowa ma miejsce między 1. a 4. tygodniem życia malucha. Oprócz tego niemowlę co najmniej 4 razy odwiedza położna środowiskowa. Pierwsze spotkanie z nią powinno się odbyć w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia urodzenia dziecka w zakładzie opieki zdrowotnej. Położna odwiedza malucha w domu.

Jak przebiega wizyta patronażowa?

Główne elementy wizyty patronażowej to:

ocena ogólnego dobrostanu rodziny;

zaznajomienie się z dokumentacją okołoporodową noworodka – wypisem z oddziału noworodkowego i książeczką zdrowia dziecka;

ocena stanu zdrowia i zachowania dziecka, w tym: ocena wyglądu skóry; pomiar masy ciała i ocena jej przyrostu; sprawdzenie napięcia mięśniowego i odruchów pierwotnych; sprawdzenie odruchu ssania i wyglądu podniebienia; ocena nozdrzy i przewodów słuchowych; ocena wyglądu szyi, pachowych węzłów chłonnych i barków; pomiar obwodu głowy, ocena spoistości czaszki, sprawdzenie sprężystości ciemiączka; sprawdzenie stanu serca i płuc poprzez osłuchanie klatki piersiowej i pleców; sprawdzenie wzroku poprzez reakcję na światło; badanie palpacyjne brzucha, czyli przez dotyk; ocena narządów płciowych – sprawdzenie stanu higieny i prawidłowości budowy anatomicznej; ocena stawów biodrowych; ocena rytmu snu i czuwania; ocena efektywności karmienia oraz identyfikacja ewentualnych trudności w karmieniu; ocena oddawania stolca, ulewania, nasilenia żółtaczki, obecność cech infekcji;

przekazanie rodzicom informacji o kolejnych wizytach kontrolnych i szczepieniach obowiązkowych zgodnych z kalendarzem szczepień;

w przypadku podejrzenia nieprawidłowości wystawienie skierowania na dodatkowe badania lub konsultację u specjalisty;

udzielenie porad w zakresie żywienia i pielęgnacji dziecka;

dokonanie wpisu do książeczki zdrowia dziecka, zanotowanie wyników badania, co będzie przydatne przy następnych bilansach zdrowia.