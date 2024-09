USG transwaginalne: Jakie schorzenia można wykryć dzięki temu badaniu? 20.09.2024 16:27 Zdrowie intymne kobiet powinno pozostawać pod stałą kontrolą lekarza ginekologa. Jednym z badań profilaktycznych, wykonywanych podczas okresowych wizyt, jest USG trans waginalne, określane również jako USG dopochwowe lub USG ginekologiczne. Sprawdź, jakie schorzenia pozwala ono wykryć.

Czym jest USG transwaginalne?

USG transwaginalne to badanie ultrasonograficzne wykonywane z użyciem specjalnej głowicy wprowadzanej do ciała pacjentki przez pochwę. Głowica aparatu USG emituje fale ultradźwiękowe, które odbijają się od napotkanych tkanek. Następnie echo odbicia wraca do głowicy, gdzie przekształcane jest w obrazy widoczne na monitorze. Ginekolog dzięki badaniu USG może precyzyjnie obrazować narządy płciowe. Badanie jest całkowicie bezpieczne, a jego walory diagnostyczne trudne do przecenienia.

Kiedy wskazane jest wykonanie badania USG transwaginalnego?

Wskazaniem do wykonania badania USG transwaginalnego jest występowanie u pacjentki niepokojących objawów ze strony narządów płciowych. Zaliczają się do nich:

bóle w podbrzuszu o nieustalonym pochodzeniu,

zaburzenia miesiączkowania, w tym obfite miesiączki, skąpe krwawienie, wydłużenie cyklu miesięcznego,

bóle odczuwalne podczas współżycia,

bolesne miesiączki,

nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych.

USG transwaginalne jest badaniem diagnostycznym, które pomaga wykryć wiele schorzeń. Ginekolog przeprowadza je także rutynowo w ramach przygotowań do ciąży.

Diagnoza na podstawie USG ginekologicznego – jakie choroby można wykryć dzięki badaniu?

W oparciu o badanie USG transwaginalne ginekolog może dokonać oceny wyglądu, wielkości i stanu narządów rodnych kobiety. Podczas USG może wykryć takie schorzenia jak:

zespół policystycznych jajników,

nieprawidłowa grubość endometrium,

występowanie torbieli i mięśniaków,

zmiany nowotworowe w obrębie narządów płciowych, w tym rak jajników, szyjki macicy,

nieprawidłowa budowa mięśni macicy, kości i tkanek miednicy.

Badanie USG transwaginalne wykonywane jest w celu potwierdzenia ciąży oraz oceny stanu rozwoju płodu w pierwszym trymestrze. Pozwala na zidentyfikowanie torbieli jajników i innych nieprawidłowości dotyczących narządów rozrodczych kobiety. Ten rodzaj USG umożliwia znacznie dokładniejszą diagnostykę w porównaniu z tradycyjnym USG przez powłoki brzuszne. Wszystko dlatego, że sonda (głowica) aparatu ultrasonograficznego jest umieszczona w bezpośrednim sąsiedztwie narządów.

Dzięki badaniu lekarz ma możliwość dokładnie ocenić macicę kobiety (łącznie z analizą szyjki macicy i mięśni macicy) oraz wykryć potencjalne wady anatomiczne. W podobny sposób może ocenić jajniki – ich lokalizację, rozmiar i obecność ewentualnych guzków w ich okolicy.

Jedną z diagnoz, które ginekolog może postawić po USG dopochwowym, jest endometrioza. Endometrium to błona śluzowa wyścielająca jamę macicy, a sprawdzenie jej grubości oraz struktury może pomóc w rozpoznaniu choroby.

USG transwaginalne jako element profilaktyki onkologicznej

Badania profilaktyczne ginekologiczne, łącznie z USG transwaginalnym, są wykonywane w ramach profilaktyki antynowotworowej. USG jest bardzo istotne w kontekście przesiewowego badania raka trzonu macicy. Takie rozpoznanie, według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, otrzymuje około 6000 kobiet rocznie. Ten rodzaj nowotworu stanowi 7 proc. wszystkich zachorowań na nowotwory u pań.

USG transwaginalne daje szanse na wczesne rozpoznanie choroby, co umożliwia lepsze rokowania dla pacjentek na wyleczenie.