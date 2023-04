Szykujemy rower na wiosnę – konserwacja i wymiana akcesoriów 18.04.2023 11:22 Każdy rowerzysta na pewno ma świadomość tego, że odpowiedni stan techniczny rowerów wpływa nie tylko na komfort, ale także bezpieczeństwo jazdy. Specjaliści ostrzegają, że przeglądu roweru powinno dokonywać się przynajmniej raz w roku – najlepiej zimą, tuż przed zakończeniem sezonu rowerowego. W jaki sposób przygotować swój jednoślad do jazdy wiosną?

Czyszczenie roweru to podstawa

Nie ma co ukrywać – większość rowerzystów z niecierpliwością oczekuje na rozpoczęcie sezonu wiosennego. Aby przygotować jednoślad do sezonu, warto na początek dokładnie go umyć, oczyszczając z zalegającego na nim kurzu. Bardzo istotne jest również wyczyszczenie łańcucha i zębatek, a także smarowanie elementów, które tego wymagają.

Uwaga – wciąż wielu fanów jazdy na rowerze łańcuch smaruje przy pomocy uniwersalnych płynów. Tymczasem płynną pracę łańcucha można zapewnić wyłącznie przy pomocy specjalnych olejów przeznaczonych do tego celu.

Przegląd poszczególnych części i akcesoriów

Po umyciu roweru warto zorientować się, w jakim stanie są poszczególne elementy roweru i akcesoria. Warto przywiązywać uwagę nawet do tak niepozornych elementów jednośladu, jak stopka do roweru.

Rowerzyści muszą mieć świadomość tego, że niektóre elementy wymienia się profilaktycznie po przejechaniu określonej ilości kilometrów. Przykładowo – rower, który pokonał już 3000 km, powinien otrzymać nowy łańcuch i zębatki. Ogólną uwagę na kondycję poszczególnych części roweru powinny zwrócić uwagę zwłaszcza te osoby, które na co dzień poruszają się po trudnych trasach pełnych wystających kamieni i pełnych błota. Z kolei ci rowerzyści, którzy poruszają się na co dzień wyłącznie po miejskich chodnikach, mogą liczyć na dłuższą żywotność rowerowych części.

Wiosenna kontrola hamulców

Kontrola kondycji hamulców w rowerze na wiosnę to absolutna podstawa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo rowerzysty w trasie. Hydrauliczna hamulce tarczowe po długim czasie nieużywania roweru mogą wymagać odpowietrzenia – dzieje się tak z reguły w przypadku sprzętu nieco bardziej zaawansowanego technicznie. Nie zaszkodzi także sprawdzenie stanu klocków hamulcowych. Osoby, które nie wiedzą, jak zabrać się do tego samodzielnie, mogą zlecić przegląd roweru w specjalistycznych warsztacie.

Co z kołami?

Aby móc bezpiecznie wiosną wyruszyć na drogi, koniecznie trzeba zapoznać się z kondycją kół. Warto sprawdzić, czy ich obręcze są proste, a także – czy same koła kręcą się w odpowiedni sposób. Aby to zrobić, wystarczy obrócić rower do góry kołami – oprzeć go na kierownicy i siodełku oraz dość mocno zakręcić oponami.

Jeśli wszystko jest w porządku, trzeba zatroszczyć się o napompowanie opon. Uwaga – na wierzchu opony można znaleźć wszystkie informacje odnośnie zalecanego zakresu ciśnienia. Uznaje się, że z uwagi na rozmieszczenie ciężaru na rowerze, tylna dętka powinna być napompowana nieco mocniej.

Jak widać, istnieje wiele czynników, które trzeba wziąć pod uwagę przy wiosennym przeglądzie roweru.