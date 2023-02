Szukasz inspiracji dla nowej łazienki? Tutaj ją znajdziesz! 01.02.2023 12:10 Historia dobrze urządzonej łazienki, z której każdy korzysta z przyjemnością, zaczyna się na długo przed rozpoczęciem prac remontowych czy nawet zakupami. Podstawą jest stworzenie przemyślanego projektu. Musi on uwzględniać każdy szczegół planowanej aranżacji. Trudno jednak o dobry plan bez choćby ramowej wizji wnętrza.

Dlatego tak ważne jest znalezienie inspiracji, dzięki którym możemy określić, jaki efekt chcemy osiągnąć oraz jakie rozwiązania najlepiej odpowiadają potrzebom użytkowników. Ich źródłem mogą być nie tylko zdjęcia w Internecie czy magazynach wnętrzarskich. Doskonałym pomysłem może być też wizyta jednym ze sklepów Komfort. To coś więcej niż salon łazienek w Warszawie; znajdziesz tutaj liczne pomysły na urządzenie wnętrza, w tym wiele przykładowych aranżacji całych pomieszczeń.

Komfort – remont od początku do końca

Remont lub urządzanie wnętrza bywa niezwykle pracochłonnym przedsięwzięciem. Naprawdę dużo czasu można stracić, jeżdżąc od sklepu do sklepu i szukając po kolei wszystkich elementów wystroju łazienki. Warszawa jest w dodatku miastem, w którym funkcjonuje ogromna liczba firm zajmujących się różnymi etapami remontów.

Nie musisz jednak przebierać w ofertach i martwić się, czy na pewno wszystkiego dopilnujesz. Komfort to nie tylko sklep z wyposażeniem łazienek w Warszawie. Oprócz bardzo szerokiego asortymentu oferujemy liczne dodatkowe usługi, dzięki którym oszczędzisz mnóstwo czasu i pieniędzy.

Pomożemy Ci również wtedy, gdy nie masz spójnej wizji swojej idealnej łazienki. U nas znajdziesz prawdziwe morze inspiracji. Możesz także nawiązać współpracę z architektem, który zaprojektuje łazienkę Twoich marzeń; w dodatku wszystko, co potrzebne do jego realizacji, znajdziesz w naszych salonach.

Komfort Warszawa – inspiracja i realizacja

Przyjdź do jednego z poniższych salonów Komfort i poznaj produkty oraz możliwości, które stwarzają. Znajdziesz nas w różnych rejonach stolicy; dzięki temu gdziekolwiek jesteś, bez trudu do nas trafisz.

Sklep Komfort przy ul. Głębockiej 13 znajdziesz na terenie centrum handlowego Atrium Targówek. Jego lokalizacja sprawia, że z łatwością dotrzesz do nas zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. W bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu biegnie ul. Św. Wincentego, łącząca go z Targówkiem i Pragą, a także Trasa Toruńska. Ta ostatnia ułatwia dojazd z Żerania i Białołęki oraz Marek i Ząbek. Najbliższe przystanki autobusowe to CH Targówek oraz Ostródzka. Zatrzymują się przy nich m.in. linie 112, 120, 160, 240, 132 oraz 226.

Głębocka 13, 03-287 Warszawa

691 350 982

Sklep Komfort przy ul. Elektronowej znajduje się w przylegającej do prawego brzegu Wisły dzielnicy Żerań. Wchodzi w skład niewielkiego kompleksu handlowego umiejscowionego w sąsiedztwie Trasy Toruńskiej, łączącej północne dzielnice miasta. Dzięki niej szybko dojedziesz do nas nie tylko z najbliższej okolicy, ale i dalej położonych obszarów, takich jak Marymont czy wschodnia część Bródna.

Doskonałym dojazdem mogą cieszyć się również użytkownicy komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Nasz sklep zlokalizowany jest zaledwie ok. 200 m od węzła Żerań FSO. Zatrzymują się tutaj zarówno tramwaje (20, 78), jak i autobusy (145, 211, 112, 114, 132 i inne).

Około 500 m od salonu przy ul. Elektronowej znajduje się stacja kolejowa Warszawa Toruńska. Odjeżdżające z niej pociągi pozwalają w zaledwie kilkanaście minut dojechać do nas z Choszczówki, Jabłonnej, Legionowa, a nawet Chotomowa.

Elektronowa 2, 03-219 Warszawa

887 776 684

Salonu Komfort nie mogło zabraknąć również na terenie rozległego kompleksu handlowego HOMEPARK położonego przy Placu Szwedzkim 3 w Jankach. Doskonałe połączenie z południową częścią Warszawy zapewnia Aleja Krakowska; łatwo dotrzesz do nas również z okolicznych miejscowości (Raszyn, Sokołów, Sękocin, Łazy). W sąsiedztwie sklepu zatrzymują się również autobusy linii 62, 63, 703, 706, 711, L-1 oraz N88 (przystanki: Janki Pl. Szwedzki).

Plac Szwedzki 3, 05-090 Janki

691 761 493

Sklep Komfort przy ul. Mineralnej 3 jest częścią galerii Centrum Krakowska, położonej w południowo-wschodniej części miasta. Sąsiedztwo ważnych arterii komunikacyjnych zapewnia doskonały dojazd zarówno z okolicznych dzielnic, jak i sąsiadujących z Warszawą miejscowości (Raszyn, Janki). W pobliżu znajdują się również przystanki autobusowe oraz tramwajowe (węzeł przesiadkowy P+R Aleja Krakowska).

Mineralna 3, 01-001 Warszawa

885 987 583

Salon Komfort przy ul. Malborskiej 49 zlokalizowany jest na terenie centrum handlowego M1. Przebiegająca obok ul. Radzymińska umożliwia szybki dojazd z Targówka i Pragi. Z kolei dzięki krzyżującej się z nią w pobliżu kompleksu Trasie Toruńskiej dotrzesz do nas z Bródna, a nawet z dzielnic położonych na lewym brzegu Wisły — Marymontu, Bielan czy Żoliborza. W obrębie centrum handlowego znajdują się również przystanki autobusowe (Geodezyjna, Ząbki-Radzymińska, CH Marki).

Malborska 49, 03-286 Warszawa

885 982 456

