Sylvia Novak z autorską kolekcją kosmetyków we współpracy z marką Pierre René

Colors Of Your Mood to energetyczna kolekcja produktów do makijażu stworzona we współpracy z utalentowaną, energiczną i kreatywną Sylvią Novak, która jak nikt inny zna się na hitach i to nie tylko makijażowych! Kolekcja składająca się z palety cieni do oczu, maskary i żelu do brwi to propozycje, które sprawdzą się zarówno podczas codziennego makijażu, jak i na większe wyjścia. To produkty, które warto mieć w swojej kosmetyczce, aby na co dzień cieszyć się łatwością ich użycia!