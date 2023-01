Podwajane ubezpieczenie OC samochodu. Kiedy ma miejsce? 20.01.2023 14:56 Podwójne ubezpieczenie OC potrafi być problemem finansowym dla kierowców. Okazuje się bowiem, że jednocześnie do ich auta przypisane są dwie umowy ubezpieczenia, które trzeba opłacić. Co zrobić w takiej sytuacji i jak się przed tym uchronić? Wyjaśniamy!

Podwójne ubezpieczenie samochodu - co to jest?

Podwójne ubezpieczenie OC oznacza, że dana osoba jest ubezpieczona przez dwa różne towarzystwa ubezpieczeniowe na jedno i to samo auto lub motocykl. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce, gdy kupiliśmy pojazd z drugiej ręki i ubezpieczyliśmy go w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych, ale jednocześnie nie wypowiedzieliśmy poprzedniej umowy OC. Drugim przypadkiem kiedy podwójne OC może mieć miejsce jest sytuacja, gdy kupiliśmy polisę OC w nowym towarzystwie ubezpieczeniowm, bez wypowiadania umowy u poprzedniego ubezpieczyciela. Stare OC odnowi się automatycznie, a wówczas będziemy zobowiązani do uiszczenia opłaty za obie polisy, chyba że jedna z nich zostanie wypowiedziana.

Dlaczego polisy OC wznawiają się automatycznie?

Towarzystwa ubezpieczeniowe często automatycznie odnawiają polisy OC, aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia i zminimalizować ryzyko braku ważnej polisy. Dzieje się tak, ponieważ przedłużenie polisy jest prostsze i bardziej efektywne niż ponowne zawieranie umowy. Zwykle towarzystwa ubezpieczeniowe wysyłają przypomnienie o konieczności zapłaty składki przed terminem wygaśnięcia polisy.

Jak nie płacić za dwie polisy OC dla naszego samochodu?

Aby uniknąć płacenia za podwójne ubezpieczenie OC dla jednego samochodu, należy:

Sprawdzić, czy już nie jesteśmy ubezpieczeni: przed zawieraniem nowej umowy ubezpieczeniowej, warto sprawdzić, czy już nie posiadamy ważnej polisy OC dla danego pojazdu. Anulować jedną z polis: jeśli już posiadamy dwie polisy OC dla tego samego pojazdu, należy skontaktować się z obiema towarzystwami ubezpieczeniowymi i anulować jedną z polis. Zwrócić uwagę na automatyczne odnawianie polis: upewnij się, że automatyczne odnawianie polis jest zgodne z twoimi potrzebami i że masz świadomość, kiedy składka zostanie pobrana. Sprawdzić warunki umowy: przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej, należy dokładnie przeczytać warunki umowy i upewnić się, że nie ma w niej zapisów o automatycznym odnawianiu polisy.

Gdzie kupić ubezpieczenie OC dla naszego samochodu?

Najprościej i najszybciej, bo bez wychodzenia z domu, kupisz ubezpieczenie dla swojego pojazdu na beesafe.pl. Kalkulator OC Beesafe to narzędzie, które potrzebuje tylko dwóch informacji do obliczenia wiążącej składki na polisę. Co więcej, pozwala ono na zakup ubezpieczenia marek Beesafe i Benefia. Przekonaj się sam, jakie to proste!