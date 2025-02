PIT-11 – co to i co jest w nim zawarte? Dowiedz się, jak czytać dokument 17.02.2025 10:21 PIT-11 to jeden z najważniejszych dokumentów podatkowych w Polsce. Przed rocznym rozliczeniem podatkowym musi się z nim zapoznać każdy pracownik, zleceniobiorca czy inna osoba uzyskująca dochody. Sprawdź, czym dokładnie jest PIT-11 i co zawiera.

PIT-11 – co to jest i kto go otrzymuje?

PIT-11 to formularz, w którym udokumentowane są dochody osób fizycznych, a także wysokość zaliczek odprowadzonych przez nie na podatek dochodowy. Na płatniku (pracodawcy / zleceniodawcy itd.) spoczywa obowiązek wystawienia tego dokumentu. PIT-11 stanowi podstawę do wypełnienia rocznego zeznania podatkowego.

Dokument ten otrzymuje każdy, kto w danym roku podatkowym uzyskał dochód z tytułu:

umowy o pracę,

umowy o dzieło,

umowy zlecenia,

emerytury,

renty,

świadczeń socjalnych,

innych źródeł, od których odprowadzać trzeba zaliczek na podatek dochodowy.

Pit 11 co to jest oraz co takiego zawiera? Dokument składa się z kilku części – informacji niezbędnych do prawidłowego rozliczenia podatku, takich jak:

dane identyfikacyjne płatnika i podatnika,

dochody i koszty uzyskania przychodu,

zaliczki na podatek dochodowy,

inne informacje (np. kwoty wolne od podatku czy informacje o dochodach zagranicznych).

Jak powinno się czytać PIT-11?

Najpierw zweryfikuj dane identyfikacyjne. Musisz mieć pewność, że twoje dane personalne i dane pracodawcy są poprawne. Jeśli gdzieś znajduje się błąd, może to doprowadzić do problemów z rozliczeniem. Koniecznie porównaj przychody wykazane w dokumencie z otrzymanymi wynagrodzeniami. Sprawdź, czy koszty uzyskana przychodu uwzględnione zostały według przysługujących ci norm.

Zweryfikuj, czy wysokość pobranych zaliczek na podatek i składek na ubezpieczenie społeczne (oraz zdrowotne) zgadza się z twoimi oczekiwaniami. Każda nieprawidłowość może niekorzystnie wpłynąć na wysokość ewentualnego zwrotu lub dopłaty podatku. Przysługuje ci ulga podatkowa np. dla młodych lub na dzieci? Upewnij się, że została prawidłowo wykazana w PIT-11.

Jeśli znajdziesz błędy w dokumencie, niezwłocznie skontaktuj się z płatnikiem i poproś o korektę. Płatnik powinien wystawić dla ciebie skorygowany PIT-11, a także przekazać poprawiony dokument do urzędu skarbowego.

PIT-11 – co jeszcze trzeba wiedzieć?

Na podstawie informacji zawartych w PIT-11 możesz wypełnić swoje roczne zeznanie podatkowe (np. PIT-37). Jeśli korzystasz z usługi e-PIT, dane z dokumentu wprowadzane są do systemu automatycznie, co upraszcza proces rozliczenia.

Płatnik ma obowiązek dostarczenia PIT-11 do urzędu skarbowego do końca stycznia. Podatnikowi należy z kolei przekazać dokument do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Ostateczny termin złożenia rocznego zeznania podatkowego przez podatnika to 30 kwietnia. W 2025 roku ten dzień wypada w środę – to ostatni moment na rozliczenie swojej deklaracji.

Masz pytania? Coś cię niepokoi lub sprawia kłopot? W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie wahaj się skorzystać z pomocy księgowego lub doradcy podatkowego.

