Ogródek przed wejściem do domu - jak go urządzić? 20.03.2023 13:50 Przemyślanie zaprojektowany i dostosowany do projektu domu ogródek nie tylko poprawia ogólną estetykę obiektu, ale także zapewnia wszystkim członkom rodziny dodatkową przestrzeń do relaksu i wypoczynku.

Ogródek przed wejściem do domu

Wielu osobom ogród kojarzy się z obowiązkiem pielenia, podlewania, zbierania i pielęgnacji roślin. Warto jednak podkreślić, że głównym celem organizacji ogrodu powinno być przede wszystkim to, aby spełniał on twoje oczekiwania, wpisywał się w prowadzony przez ciebie styl życia.

Ogród powinien być dla ciebie miejscem, w którym będziesz czuć się komfortowo. Planując aranżację ogrodu przed domem, należy również pamiętać o dodatkowych funkcjach – jest to również miejsce na podjazd samochodowy, wiatę garażową, kosz na śmieci itp.

Pierwszym krokiem w przygotowaniu ogrodu jest odpowiednie przygotowanie terenu. Teren musi być płaski i oczyszczony. Konieczne jest jego wyczyszczenie, spulchnianie gleby, niwelację, a także wzbogacanie podłoża w minerały. Tak przygotowana gleba będzie gotowa do sadzenia roślin i wykonania wszystkich niezbędnych prac.

Jak zaaranżować przestrzeń przed wejściem do domu?

Nieważne jak duży będzie twój ogródek. Przy odpowiednim podejściu nawet niewielka powierzchnia może być przytulna i funkcjonalna. Przede wszystkim musisz zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia. Możesz je znaleźć tutaj - https://blix.pl/sklep/carrefour/.

Czy można sobie wyobrazić ogródek bez kwiatów? Niech kwiaty będą wszędzie: ustaw oddzielne klomby z roślinami ogrodowymi lub małe doniczki. Ważną wskazówką jest sadzenie kwiatów, które zastępują się w trakcie sezonu. Wiosną zakwitną np. fiołki, latem floksy i lilie, jesienią dalie i astry. Postaw stół, krzesła lub ławki, określ miejsce na grilla. Posadź w pobliżu kwiaty i rośliny ozdobne.

To jak urządzić ogród przed wejściem do domu, zależy od twoich osobistych preferencji. Dla wielu osób optymalnym elementem dekoracyjnym jest mini-fontanna. Spadające strumienie wody pomogą ci zrelaksować się po tygodniu pracy, a oryginalny wystrój doda otoczeniu oryginalnego charakteru. Wystarczy ustawić ją w odpowiednim miejscu, napełnić wodą i dostarczać energię elektryczną.

Ogródek przed domem - czy to dobry pomysł?

Łuk ogrodowy to absolutny must-have do pięknego ogrodu. Bardzo harmonijnie prezentuje się nad bramą, przed wejściem do domu oraz w strefie spacerowej. Zainstaluj łuk nad ławką - a będzie gdzie schować się z książką przed palącym letnim słońcem. Tylko nie zapomnij udekorować go pnączami - bluszczem lub winogronami. Trudno wyobrazić sobie zadbany ogród bez ścieżek. Pod wieloma względami to one decydują o stylu całego ogródka. Istnieje wiele materiałów do pokrycia ścieżek ogrodowych: beton, żwir, cegła, kamień, drewno. Im gładsza i bardziej kręta trajektoria torów, tym ciekawiej będzie wyglądać. Nawet coś takiego jak ogrodzenie może całkowicie odmienić ogródek. Oryginalny i efektowny wygląd ogrodzenia można uzyskać za pomocą roślin pnących, kwiatów.

Jeśli chcesz stworzyć idealne miejsce do wypoczynku, po prostu powieś hamak w swoim ogrodzie. Ustaw go w zacienionym miejscu między dwoma drzewami, ozdób go jasnymi poduszkami dobranymi pod kolor leżaka lub kontrastującymi z nim – wypoczynek na łonie natury stanie się jeszcze przyjemniejszy.

Jakie oświetlenie wybrać?

Odpowiednie oświetlenie może sprawić, że twój ogród zyska oryginalny wygląd. Girlandy z żarówek i lampionów rozmieszczone wokół ogrodu zmienią go w bajeczne miejsce i stworzą romantyczną atmosferę.

Instalując oświetlenie, pamiętaj, że lampa uliczna, musi być chroniona przed wilgocią, kurzem i innymi wpływami zewnętrznymi. Stopień ochrony oprawy wskazuje oznaczenie składające się z liter IP i dwóch cyfr - odpowiednio stopień ochrony przed wnikaniem ciał obcych i cieczy. Optymalną wartością dla ulicy będzie IP65.

W ogrodzie można stosować zarówno napięcie 12 V, jak i napięcie 220. Zaletą systemu niskonapięciowego jest bezpieczeństwo, niemożliwe jest śmiertelne porażenie prądem tego rzędu. Taki system nie wymaga układania przewodów elektrycznych na dużej głębokości i można go łatwo przerobić, jeśli chcesz dodać lub przenieść osprzęt. Wadą systemu niskiego napięcia jest konieczność zainstalowania transformatora obniżającego napięcie - nie jest to wcale tanie i zajmuje miejsce. Jako źródła światła można zastosować niskonapięciowe żarówki halogenowe lub LED.

System 220V jest bardziej wymagający pod względem bezpieczeństwa. Oprócz układania przewodów elektrycznych w rurze potrzebne są dodatkowe środki ochrony: kabel ułożony na poduszce z piasku na głębokości 50-70 cm, automatyczne urządzenia, dostosowane do przerw w dostawie prądu w przypadku awarii sieci. Zaletą systemu wysokiego napięcia jest to, że nie wymaga konwertera do podłączenia do głównych sieci i nie ma ograniczeń co do typów używanych lamp.