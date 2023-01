Odkurzacz automatyczny do 1000 zł - czy warto kupić takie urządzenie?

Trudno przecenić wygodę, jaką niosą ze sobą odkurzacze automatyczne. To jeżdżące odkurzacze-roboty, które niemal całe sprzątanie wykonują za nas! Czy jest jakiś haczyk? Wielu osobom rozwiązania tego typu kojarzą się wyłącznie z drogimi, kosztującymi kilka tysięcy złotych urządzeniami. Czy dysponując mniejszym budżetem musimy zrezygnować z komfortu, jaki niosą ze sobą roboty sprzątające? Niekoniecznie! Przyjrzymy się najciekawszym rozwiązaniom do 1000 zł. Nie ma ich bardzo wiele - większość modeli to zwykle koszt co najmniej dwukrotnie wyższy, jednak do wyboru będziemy mieć sprzęty takich producentów, jak iRobot czy Xiaomi.