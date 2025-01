Najlepszy VPN - 17 najlepszych usług VPN w Polsce 10.01.2025 13:57 Sieci VPN są popularnym narzędziem zapewniającym anonimowość, bezpieczeństwo i prywatność podczas surfowania po Internecie. VPN (Virtual Private Network) to sposób na maskowanie adresu IP, a tym samym ochronę tożsamości online, ominięcie ograniczeń geograficznych i zabezpieczenie ruchu internetowego. Na rynku dostępnych jest wiele opcji do wyboru, ale nasz kompleksowy przewodnik zawiera listę 17 najlepszych usług VPN dostępnych w Polsce.

Omawiamy najlepsze opcje VPN dla różnych systemów operacyjnych, przeglądarek i urządzeń, a także analizujemy najlepsze opcje do określonych celów, takich jak streaming, torrenty i gry. W naszym artykule można również znaleźć informacje na temat technologii, aspektów prawnych, kosztów i korzystania z usług VPN.

Poruszaj się w gąszczu opcji VPN z pomocą naszych najwyżej ocenianych alternatyw poniżej.

​Która usługa VPN jest najlepsza?

Najlepszą usługą VPN jest NordVPN, który ma średnią ocenę 4,2 na 5 na Trustpilot, 8,6 na 10 na CNET i 4,4 na 5 przez TechRadar. Jest to jedna z najtańszych sieci VPN na rynku, zapewniająca dobrą prywatność i łatwy do zrozumienia interfejs.

​1. NordVPN

NordVPN jest jedną z najbardziej znanych usług na rynku, ale w rzeczywistości są one również bardzo dobre. Mają konkurencyjne ceny zaczynające się od 3 USD miesięcznie za 2-letni plan i 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, jeśli ktoś nie jest zadowolony.

Bezpieczeństwo NordVPN jest powyżej średniej z podwójnym szyfrowaniem dla dodatkowego bezpieczeństwa. Stosowane jest również 256-bitowe szyfrowanie AES, a cała operacja ma siedzibę w Panamie. Fakt, że wybrali Panamę, oznacza, że nie mają obowiązkowego przechowywania danych, a zatem nie mogą ujawniać informacji władzom, nawet gdyby chcieli. Mają również ścisłą politykę przeciwko rejestrowaniu danych użytkowników i oferują opcję płatności za pomocą kryptowalut, jeśli chcesz.

Wydajność jest dobra, z wysoką prędkością serwera i niską utratą pakietów. Możesz grać w gry i przesyłać strumieniowo filmy z włączoną siecią VPN. Czas połączenia jest również szybki i zajmuje tylko kilka sekund, zanim zostaniesz połączony. Wybór serwerów w NordVPN jest duży i jest to bardzo dobra opcja dla polskich użytkowników (ponad 20 lokalizacji serwerów w Polsce).

Zalety NordVPN:

Podwójne szyfrowanie, kill switch i rygorystyczna polityka przeciwko rejestrowaniu danych użytkowników

Jedna z najtańszych sieci VPN na rynku

Wysoka prędkość na wszystkich serwerach

Regularne aktualizacje do współpracy z Netflix i w Chinach

Wady NordVPN:

Ograniczony interfejs Linux, który często jest krytykowany

Ograniczone opcje serwerów w mniejszych krajach

​2. Surfshark

Surfshark to nieco tańsza opcja z 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy. Ceny zaczynają się od 1,99 USD miesięcznie, co czyni ją jedną z najtańszych opcji na rynku. Od czasu premiery w 2018 roku, Surfshark szturmem zdobył rynek i jest obecnie jedną z wiodących usług VPN.

To, co odróżnia Surfshark od innych dostawców, to fakt, że nie jest to tylko VPN, ale kompleksowe narzędzie do bezpiecznego przeglądania. Usługa VPN jest oczywiście taka, jaka powinna być, zarówno z OpenVPN, jak i WireGuard, w połączeniu z szyfrowaniem AES-256.

Mają wbudowany bloker trackerów, wyskakujących okienek i reklam, który, jak twierdzą, blokuje 84% wszystkich reklam w Internecie. Ponadto mają wiele funkcji bezpieczeństwa, a nawet funkcję, która automatycznie wypełnia fałszywe dane w formularzach, aby ukryć prawdziwą tożsamość użytkownika.

Prędkości są szybkie, a usługa może z łatwością obsługiwać wszystko, od przesyłania strumieniowego po gry online i połączenia wideo. Udaje jej się również odblokować Amazon Prime, Disney+ i niektóre lokalne usługi streamingowe, takie jak BBC iPlayer, ITV i Channel 4, mimo że nie jest to usługa streamingowa ani torrentowa.

Zalety Surfshark:

Tani i przystępny cenowo

Szybkie prędkości

Wiele wbudowanych funkcji bezpieczeństwa

Wbudowany adblocker

Niezwykle dobry interfejs

Wady Surfshark:

Nie jest przystosowany do streamingu i torrentów

Wykorzystuje sztuczną inteligencję w obsłudze klienta

​ 3. PureVPN

PureVPN to tania sieć VPN, której ceny zaczynają się od 2,14 USD miesięcznie, jednak ceny są nieco mylące. Klient jest bardzo przyjazny dla użytkownika i jest dostępny dla systemów Windows, Mac, Android, iOS, Apple TV, Linux i Fire Stick. Subskrypcja pozwala również na podłączenie do 10 urządzeń jednocześnie, co czyni ją bardzo przystępną cenowo.

Bezpieczeństwo jest przeciętne ze względu na ograniczone funkcje prywatności. Mają jednak dostęp do wyłącznika awaryjnego i kilku innowacyjnych funkcji, takich jak „Ochrona plików” i „Anonimowość w mediach społecznościowych”, ale są one dostępne tylko w droższych planach.

Prędkość została skrytykowana przez PC for All, ale nie jest to coś, z czym zgadzają się inni klienci. Ich prędkości są ogólnie szybkie, a sami PureVPN twierdzą, że jest to dobra sieć VPN do przesyłania strumieniowego. Mają globalne odblokowanie Netflix i kilka innych usług przesyłania strumieniowego na liście odblokowanych. Usługa ma również 6500 serwerów, co w porównaniu z 7300 serwerami Cyberghost jest naprawdę dużą liczbą, ale wiele z nich jest „wirtualnych”.

Zalety PureVPN:

Serwery w 139 krajach

Szybkie prędkości wysyłania i pobierania w testach

Prosty projekt klienta dostępny dla wszystkich urządzeń

Umożliwia połączenie 10 urządzeń w ramach tej samej subskrypcji

Niedrogi

Dobry do streamowania

Wady PureVPN:

Mylące ceny

Wirtualne serwery

Niewiele funkcji prywatności

​ 4. FastestVPN

FastestVPN jest obecnie najtańszą usługą VPN na rynku z cenami zaczynającymi się od 1,11 USD miesięcznie za 3-letnią subskrypcję. Firma ma siedzibę na Kajmanach i dlatego nie ma polityki ujawniania informacji władzom zewnętrznym. Oczywiście ma również politykę braku logowania i dlatego nie przechowuje żadnych informacji ani danych klientów.

Z biegiem lat FastestVPN znacznie poprawił swoją prywatność i bezpieczeństwo, ale wciąż brakuje mu oferty serwerów i funkcji. Ale tak naprawdę dożywotni plan jest ich największym punktem sprzedaży, możesz uzyskać dożywotnią licencję za 40 USD. Niewiarygodnie przystępna cena, ale pytanie brzmi, jak długo będą w stanie utrzymać tę politykę.

Interfejsy aplikacji są nieco brzydkie, ale nadal działają dobrze. Funkcje są bardzo ograniczone i oferują tylko blokowanie WebRTC dla Chrome i blokowanie reklam. Bardzo okrojone oprogramowanie, ale oczywiście zrozumiałe ze względu na niską cenę.

Prędkości są w porządku i umożliwiają strumieniowe przesyłanie wysokiej jakości wideo bez żadnych problemów. FastestVPN twierdzi również, że odblokowuje Netflix, Amazon Prime, Disney+, BBC iPlayer i ITV. W teście przeprowadzonym przez TechRadar przeszedł wszystkie blokady geograficzne, a także Hulu i HBO. To czyni go jeszcze bardziej przystępnym cenowo.

Zalety FastestVPN:

Niewiarygodnie tani i przystępny cenowo

Dobre odblokowanie dla streamingu

Obsługa klienta 24/7

Pozwala na korzystanie z maksymalnie 10 urządzeń w ramach tej samej subskrypcji

Wady FastestVPN:

Okrojone programy i aplikacje

Niewiele dodatkowych funkcji

Niezbyt szybkie serwery w porównaniu do najlepszych sieci VPN.

​ 5. Zenmate

Zenmate to usługa VPN z kilkoma dodatkami, ale szybkimi prędkościami i dobrym dostępem do odblokowywania usług przesyłania strumieniowego. Ponadto ich 3-letnia subskrypcja jest tańsza niż średnia, a nawet oferują tygodniowy okres próbny.

Techradar przyjrzał się ich polityce i znalazł niepokojące cytaty w ich polityce prywatności. Ponadto mają niewiele słów na temat swojego stanowiska w kwestiach logowania, a także mają wiele mylących tekstów w swoich warunkach.

W przeciwnym razie mają szybkie prędkości z płynnym przesyłaniem strumieniowym. Według tego samego testu TechRadar, Zenmate VPN zdołał ominąć blokady geograficzne Netflix, a także BBC iPlayer, Amazon Prime Video i Disney+.

Klient jest okrojony i ma niewiele dodatków, ale nadal jest stylowy i łatwy w użyciu. Można na przykład filtrować różne części świata i otrzymywać powiadomienia, jeśli coś stanie się z połączeniem.

Ich 3-letnia subskrypcja zaczyna się od 1,64 USD miesięcznie i wzrasta do 10,99 USD, jeśli płacisz co miesiąc.

Zalety Zenmate:

Tani plan 3-letni

Brak limitu liczby podłączonych urządzeń

Odblokowuje Netflix, Display+, Amazon Prime Video i BBC iPlayer.

Wady Zenmate:

Ograniczone funkcje

Słaba obsługa klienta

Aplikacje są rzadko aktualizowane

Niepokojące zasady i warunki

​Która usługa VPN jest najlepsza w zależności od systemu operacyjnego, ceny i przeznaczenia?

To, która usługa VPN jest najlepsza, zależy od systemu operacyjnego, ceny i tego, do czego będzie używana. Na przykład najlepsza opcja dla komputerów Mac niekoniecznie jest najlepszym wyborem dla systemu Windows. Niektóre sieci VPN przedkładają bezpieczeństwo nad szybkość i dlatego nie nadają się do przesyłania strumieniowego lub gier. Poniżej znajduje się zatem lista najlepszych opcji w zależności od systemu operacyjnego, kosztu i zastosowania.

​Jaka jest najlepsza usługa VPN dla komputerów Mac?

ExpressVPN to najlepsza usługa VPN dla użytkowników komputerów Mac ze względu na wysokie bezpieczeństwo, szybkie połączenia i przyjazny dla użytkownika interfejs dla systemu MacOS.

ExpressVPN na Mac obejmuje takie funkcje, jak 256-bitowe szyfrowanie AES, kill switch i dzielone tunelowanie. Posiada również funkcję „perfect forward secrecy”, która gwarantuje naprawdę silne szyfrowanie.

​Jaka jest najlepsza sieć VPN dla komputerów PC?

Najlepszą usługą VPN dla komputerów z systemem Windows jest NordVPN. Ma łatwy w nawigacji interfejs użytkownika, szybkie prędkości, szeroką gamę serwerów i zaawansowane zabezpieczenia.

NordVPN ma ponad 5400 serwerów w ponad 80 krajach, a ponadto ma Meshnet do udostępniania plików i gier, kill switch i ścisłą politykę nie rejestrowania poświadczeń ani danych użytkownika.

​Jaka jest najlepsza usługa VPN dla systemu Linux?

ProtonVPN to najlepsza sieć VPN dla systemu Linux i jest bezpłatna. Możesz wybierać spośród serwerów w USA, Japonii i Holandii z OpenVPN, WireGuard lub IKEv2. Zakres protokołów jest szeroki, podczas gdy lokalizacje serwerów są ograniczone, ale nadal jest to darmowa sieć VPN.

​Jaka jest najlepsza sieć VPN dla Chrome?

Najlepszą usługą VPN dla Chrome jest Windscribe, która jest opcją freemium, która jest niezwykle przyjazna dla użytkownika jako rozszerzenie Chrome. Jest to jedna z najwyżej ocenianych usług w Google Chrome Store.

​Jaka jest najlepsza usługa VPN dla Opery?

ExpressVPN to najlepsza usługa VPN dla Opery. Dzięki szybkim prędkościom, płynnej integracji, takiej jak rozszerzenie Opera, i doskonałym zabezpieczeniom (szyfrowanie AES 256-bit), została wysoko oceniona przez klientów na całym świecie.

Najważniejszą rzeczą w usługach VPN dodawanych jako rozszerzenia Opery jest to, że mają szybkie prędkości. Należy pamiętać, że zdecydowana większość rozszerzeń Chrome jest również dostępna jako rozszerzenia w Operze, a zatem zakres jest bardzo szeroki.

​Jaka jest najlepsza usługa VPN dla przeglądarki Firefox?

Najlepszą usługą VPN dla Firefoksa jest ExpressVPN, który dodał ochronę przed typowymi wyciekami w przeglądarce Firefox. Posiada ochronę WebRTC i możliwość „spoof”/ukrywania lokalizacji geograficznej, która jest widoczna podczas przeglądania w przeglądarce Firefox.

​Jaka jest najlepsza sieć VPN dla iPhone'a?

NordVPN to najlepsza usługa VPN dla iPhone'a dzięki szybkim prędkościom i zgrabnej integracji z trudnym w obsłudze systemem iOS. W przeciwieństwie do wielu innych opcji iOS, możesz zobaczyć, kiedy jesteś połączony i łatwo przełączać się między serwerami.

Aplikacja NordVPN na iPhone'a zawiera wszystkie typowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie AES-256 i funkcja CleanWeb do blokowania złośliwego oprogramowania podczas przeglądania. Aplikacja ma również dostęp do 3 protokołów zapewniających optymalne prędkości serwerów.

​Jaka jest najlepsza sieć VPN na Androida?

Według Top10vpn najlepszą siecią VPN na Androida jest ExpressVPN, która ma ocenę 9,4 na 10 w sklepie Google Play. Aplikacja jest szybka, bezpieczna i nie rejestruje danych osobowych. Można ją nawet pobrać jako plik .apk ze Sklepu Google Play, aby jeszcze bardziej uniknąć odcisków palców.

​Jaka jest najlepsza darmowa sieć VPN?

Proton VPN to najlepsza darmowa usługa VPN. Ma nieograniczone wykorzystanie danych, wysokie bezpieczeństwo i nie śledzi danych ani aktywności użytkowników. Liczba serwerów i funkcji jest jednak ograniczona w porównaniu do wersji płatnej.

Prawie wszystkie inne darmowe sieci VPN mają ograniczone wykorzystanie danych do kilku gigabajtów. Jest to niezwykle irytujące i ostatecznie prowadzi do konieczności zapłaty, aby kontynuować bezpieczne przeglądanie.

​Która sieć VPN jest najlepsza do torrentów?

ExpressVPN to najlepsza sieć VPN do torrentów, według SafetyDetectives. Ma dobre prędkości, obsługuje torrenty na ponad 3000 serwerów i wykorzystuje bezkonkurencyjne szyfrowanie (256-bitowe szyfrowanie AES). Firma ma również ścisłą politykę braku logów i zawiera wyłącznik awaryjny, idealny do torrentowania.

​Jaka jest najlepsza usługa VPN do gier?

NordVPN to najlepsza sieć VPN do gier ze względu na niską utratę pakietów i dużą liczbę serwerów. W teście Security.org usługa ta miała jedną z najniższych strat pakietów spośród ponad 60 testowanych sieci VPN.

​Jaka jest najlepsza usługa VPN do streamowania?

NordVPN jest uznawany za najlepszą sieć VPN do streamowania przez TechRadar ze względu na ich ciągłą pracę nad geoblokowaniem. Stale aktualizują swoją usługę, aby obejść powszechne blokady geograficzne, takie jak Netflix, Amazon Prime, Disney+, Hulu, TV4 i YouTube.

​Jak wybrać najlepszą usługę VPN?

Istnieje wiele rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze absolutnie najlepszej usługi VPN, ale przede wszystkim należy określić swoje potrzeby. Następnie możesz porównać różne opcje, które odpowiadają Twoim potrzebom, korzystając z kryteriów takich jak bezpieczeństwo, szybkość, serwery, cena i łatwość użytkowania.

Bezpieczeństwo. Dla wielu osób bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dzielone tunelowanie, wyłączniki awaryjne i automatyczna rotacja adresów IP to funkcje, które zwiększają bezpieczeństwo. Ważna jest również ścisła polityka braku logów. Aby polityka niegenerowania dzienników połączeń była stosowana w praktyce, firma musi być również zlokalizowana w krajach, które nie prowadzą polityki ekstradycji do innych władz, takich jak Panama. Szybkość. Szybki czas połączenia poniżej 5 sekund i szybkie prędkości serwerów są ważne podczas przeglądania z włączoną siecią VPN. Jest to szczególnie ważne w przypadku gier, przesyłania strumieniowego, torrentów i innych działań wymagających dużej ilości danych. Serwery. Dobra usługa VPN powinna mieć serwery na całym świecie, a także dostęp do wielu lokalizacji w każdym kraju. Na przykład NordVPN ma serwery w ponad 80 krajach i wiele opcji w każdym kraju - to dobra miniatura. Cena. Najlepsza usługa VPN to tani VPN, najlepiej poniżej 4$ miesięcznie. Cena nie powinna wpływać na liczbę dostępnych funkcji lub liczbę serwerów. Wielu dostawców VPN oferuje niższe ceny za dłuższe okresy zasięgu (plany 1- lub 2-letnie), więc są one preferowane. Możliwość podłączenia wielu urządzeń do jednego konta jest również dobra do ochrony wszystkich urządzeń jednocześnie. Łatwość użytkowania. Wiele usług ma słabe interfejsy użytkownika w różnych systemach operacyjnych. Wybierz usługę, która jest łatwa w użyciu w systemie operacyjnym z dobrą grafiką i łatwym dostępem do wszystkich funkcji bezpieczeństwa.

​Co to jest VPN?

VPN (Virtual Private Network) to technologia, która tworzy bezpieczne, szyfrowane połączenie między urządzeniem a Internetem. Maskuje ona adres IP, lokalizację, aktywność i inne dane osobowe poprzez przekierowanie ruchu internetowego przez prywatny serwer.

Usługi VPN wykorzystują szyfrowanie i protokoły bezpieczeństwa (takie jak IKEv2, OpenVPN, WireGuard) do pakietowania danych, dzięki czemu są one nieczytelne dla osób trzecich. Chroni to prywatność i bezpieczeństwo użytkownika w Internecie, zwłaszcza podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi lub omijania ograniczeń geograficznych.

​Jak działa VPN?

VPN działa poprzez tworzenie bezpiecznego tunelu między urządzeniem użytkownika a Internetem, ukrywając adres IP użytkownika i szyfrując ruch danych. Utrudnia to stronom trzecim śledzenie lub analizowanie aktywności online użytkownika.

VPN zaczyna działać po włączeniu. Dzieje się tak, gdy urządzenie podłączone do serwera otrzymuje zamiast niego adres IP serwera. Ukrywa to unikalny adres IP użytkownika VPN i zapewnia mu anonimowość i bezpieczeństwo w Internecie.

​Czy możesz być śledzony podczas korzystania z VPN?

VPN znacznie zmniejsza ryzyko śledzenia, ale nadal mogą istnieć sposoby identyfikacji użytkownika. Zaawansowana inżynieria wsteczna, dzienniki danych z firm szerokopasmowych, loginy do kont osobistych i pliki cookie mogą być wykorzystywane do śledzenia użytkownika VPN.

Wybór usługi z polityką braku logowania, wyłącznikiem awaryjnym i anonimową płatnością w kryptowalutach to najlepszy sposób, aby pozostać całkowicie anonimowym i niemożliwym do wyśledzenia podczas korzystania z VPN. Regularne zmienianie serwerów i upewnianie się, że usługa VPN nigdy nie wycieka, również zwiększa anonimowość.

​Czy korzystanie z VPN jest legalne?

Tak, korzystanie z VPN w Szwecji i większości innych krajów jest całkowicie legalne. Wirtualna sieć prywatna (VPN) to legalna technologia stosowana na całym świecie w celu zwiększenia bezpieczeństwa i prywatności w Internecie.

W rzeczywistości VPN są często używane w miejscach pracy do łączenia się z siecią biurową, na przykład podczas pracy z domu. Wiele firm zajmujących się IT również korzysta z VPN, aby zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo podczas przeglądania stron internetowych.

​Jakie są dostępne usługi VPN?

Na rynku dostępnych jest ponad 100 usług VPN, oto lista najpopularniejszych w Polsce:

​Ile kosztuje VPN?

Koszt VPN różni się w zależności od usługi i długości subskrypcji, ale średnia miesięczna cena wynosi około 17 złotych miesięcznie w przypadku rocznych subskrypcji.

Ceny wahają się od 4,53 zł miesięcznie do ponad 75 zł miesięcznie. Największy wpływ na cenę ma dostawca i długość subskrypcji.

​Która usługa VPN jest najtańsza?

Najtańszą usługą VPN jest FastestVPN, która kosztuje 4,57 zł miesięcznie za 3-letnią subskrypcję.

​Jak mogę zaoszczędzić pieniądze na VPN?

Istnieje kilka sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy przy zakupie usługi VPN, poniżej znajduje się lista głównych z nich:

Wybieraj dłuższe subskrypcje. Plany wieloletnie są znacznie tańsze niż płacenie miesięcznie. Różnice często sięgają nawet 300 procent w przypadku miesięcznej subskrypcji w porównaniu do rocznej. Porównywanie cen. Ważne jest, aby porównać VPN, ponieważ różni dostawcy różnią się cenami o niewiarygodną kwotę. Szukaj promocji Ponieważ konkurencja w branży jest tak niewiarygodnie wysoka, zdecydowana większość VPN oferuje promocje i rabaty, zwłaszcza jeśli jesteś nowym klientem. Wyszukiwanie w Google często pomaga znaleźć tańszą cenę niż ta oferowana na stronie internetowej. Przyjrzyj się mniej znanym usługom. Nowi gracze na rynku muszą przyciągać klientów, aby utrzymać się na powierzchni i często oferują niesamowite rabaty dla nowych klientów.

​Jak korzystać z VPN?

Aby korzystać z VPN, często trzeba najpierw zarejestrować się w celu uzyskania subskrypcji, a następnie wykonać następujące kroki:

Pobierz aplikację ze strony internetowej dostawcy (może być dostępna jako aplikacja, rozszerzenie przeglądarki lub program komputerowy). Otwórz aplikację VPN i zaloguj się Wybierz lokalizację serwera i kliknij „połącz” Poczekaj, aż połączenie zostanie włączone (często czerwony kolor zmienia się na zielony).

Obecnie usługi VPN są bardzo łatwe w użyciu ze względu na łatwe w użyciu programy, które zostały stworzone. W przeszłości były one znacznie trudniejsze w użyciu i wymagały pewnej wiedzy technicznej, aby się połączyć.

​Do czego można używać VPN?

VPN nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, ale służy głównie do ukrywania tożsamości i zachowania bezpieczeństwa podczas przeglądania Internetu. Poniżej znajduje się lista niektórych rzeczy, do których można wykorzystać usługę VPN:

Ochrona tożsamości

Ukrywanie adresu IP

Ukrywanie lokalizacji geograficznej

Omijanie ograniczeń geograficznych (często w usługach streamingowych)

Unikanie cenzury i nadzoru

Bezpieczna komunikacja biznesowa

Zdalny dostęp do sieci

Zapobieganie inwigilacji danych

Dostęp do zablokowanych witryn i usług

​Jak korzystać z VPN, aby uzyskać niższe ceny?

VPN może być używany do uzyskiwania dostępu do regionalnych cen i ofert poprzez zmianę lokalizacji geograficznej. Często można to zrobić w przypadku towarów cyfrowych lub rynków. Oto jak korzystać z VPN, aby uzyskać niższe ceny:

Połącz się z serwerem w biedniejszym kraju niż ten, w którym mieszkasz Wyszukaj loty, hotele, towary cyfrowe lub inne usługi, które mają lokalne ceny. Porównywanie cen poprzez zmianę lokalizacji serwerów w celu znalezienia najlepszych ofert.

Zawsze bierz pod uwagę kursy wymiany walut i ewentualne opłaty za wymianę. Sprawdź także, czy firma, od której kupujesz produkt lub usługę, ma jakiekolwiek ograniczenia dotyczące VPN, w przeciwnym razie prawdopodobnie anuluje zamówienie.

Niektóre towary są wyceniane inaczej w zależności od tego, gdzie jesteś na świecie, ponieważ ludzie w innych krajach nie byliby w stanie sobie na nie pozwolić. Na przykład gra może kosztować 260 złotych w Polsce, ale 75 złotych w Wenezueli. Ludzie w Wenezueli zarabiają mniej, a firmy nie sprzedałyby żadnych gier za 260 złotych, dlatego ustalają niższe ceny.

​Jak przeprowadziliśmy nasz test usług VPN?

Aby przeprowadzić nasz test usług VPN, polegaliśmy głównie na osobistym doświadczeniu. Nie mogliśmy przetestować wszystkich ponad 100 dostępnych usług, ale przetestowaliśmy sieci VPN, które otrzymały najwyższe oceny od innych recenzentów. Przyjrzeliśmy się między innymi ocenom gazet, recenzentów i międzynarodowych graczy, aby stworzyć listę tych, które należy przetestować.

Testy obejmowały sprawdzenie interfejsu użytkownika, prędkości, cen, wydajności, szyfrowania, bezpieczeństwa i funkcji. Następnie określiliśmy, które usługi są faktycznie najlepsze i napisaliśmy o nich recenzje.