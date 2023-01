Nadanie paczki - jak można to zrobić sprawnie i szybko? 16.01.2023 14:27 Kiedy słyszysz "zamów" kuriera, od razu uruchamiają ci się pytania, czy będziesz w domu, kiedy przyjedzie, jak zgrać czasowo przekazanie paczki, ile za to zapłacisz? Dzisiaj proces zamówienia kuriera może łatwo zamienić na przesyłkę w automacie Paczkomat®. To rozwiązanie szybkie i wygodne.

Nadanie paczki — do znajomych, przy sprzedaży ubrań, z prezentem na święta

Coraz częściej korzystamy z nadania przesyłek. Sposób nadania przesyłki musi być więc wygodny, szybki i prosty. Nadają przesyłkę ci, którzy chcą komuś coś podarować, często korzystamy z przesyłki, kiedy dajemy rzeczom drugie życie, sprzedając je na różnych platformach. Paczkę krajową czy przesyłki zagraniczne wykorzystujemy, aby przekazywać sobie dokumenty zawodowe, sprzedawać różnego rodzaju rzeczy, dzielić się tym, czego nie potrzebujemy, robić sobie prezenty. Niezależnie od tego, jaki rodzaj przesyłki wysyłamy, stawiamy na wygodne formy nadania. Dzisiaj jedną z najchętniej wybieranych jest korzystanie z urządzenia Paczkomat®.

Nadaj paczkę kurierem lub w maszynie Paczkomat®

Wysłać paczkę? Nic prostszego! Określ wagę paczki, przygotuj etykietę, nadaj przesyłkę i poczekaj na kuriera. Niestety w praktyce ten zestaw zadań często zajmuje wiele czasu, a mało kto z nas ma takie możliwości, aby kilka godzin oczekiwać na kuriera, którego godzinę przybycia często trudno określić. Można jednak to zadanie uprościć, korzystając z automatów Paczkomat®.

[obraz_1]

Paczkomat® służy nie tylko do odbierania przesyłek, ale także do ich wygodnego nadawania. Korzystanie z dedykowanej aplikacji InPost Mobile jest intuicyjne i nie wymaga drukowania etykiety nadawczej. Nadanie paczki w automacie Paczkomat® InPost jest teraz jeszcze prostsze. Z poziomu aplikacji może wybrać preferowany sposób wysyłki - do innej maszyny lub pod wskazany adres. Jeśli jednak masz większą przesyłkę, która nie zmieści się do maszyny Paczkomat®, zawsze możesz skorzystać z Managera Paczek i zamówić odbiór przez kuriera z wybranego przez Ciebie miejsca.

[obraz_2]

Tylko od Ciebie zależy, czy przesyłka ma być dostarczona kurierem czy umieszczona w automacie Paczkomat®. Najtańszym i najszybszym sposobem jest oczywiście nadawanie bez etykiety w aplikacji mobilnej InPost Mobile, natomiast każdy — niezależnie od paczki, jaką wysyła — w InPost może znaleźć rozwiązanie dopasowane do jego potrzeb.

Nadaj paczkę szybko, wygodnie i tanio

Wysyłanie paczki może być proste, bez skomplikowanych formalności, bez oczekiwania na kuriera. Może jednak być proste w przypadku, gdy potrzebny jest kurier, który odbierze większą paczkę. Ważne, aby aplikacja do zarządzania przesyłkami i ich nadawania była prosta i intuicyjna w obsłudze. Ta dedykowana klientom InPost właśnie taka jest.