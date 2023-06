Na czym najlepiej postawić basen stelażowy? Podpowiadamy, jak się do tego przygotować! 06.06.2023 10:37 Szykujesz się do kolejnego letniego sezonu i planujesz zakup basenu stelażowego do swojego ogrodu? Taka inwestycja to strzał w dziesiątkę – przyda się nie raz podczas letnich upałów, będzie atrakcją dla dzieci w trakcie wakacji. Zanim zaczniesz go rozstawiać i napełniać wodą dowiedz się, gdzie go ustawić. Podpowiadamy, na czym postawić basen!

Podłoża idealne pod baseny stelażowe

Na szczęście nie musisz przekopywać ani zmieniać aranżacji całego ogródka, żeby bezpiecznie i wygodnie postawić w nim basen na stelażu. Jeśli tylko dysponujesz odpowiednią ilością miejsca pod taką konstrukcję, to prawdopodobnie ustawisz ją bez dużej ingerencji w układ ogrodu.

O to, jakie podłoże jest najlepsze pod baseny stelażowe, spytaliśmy specjalistów ze sklepu baseny-dollo.pl, który oferuje baseny ogrodowe stelażowe z pompą wysokiej jakości. Dobre podłoże pod basen to piasek, trawnik i kostka brukowa – radzą doświadczeni sprzedawcy. Warto jednak mieć na uwadze, że nie każde z nich będzie równie wytrzymałe wobec ciężaru basenu wypełnionego wodą. Jeśli ustawisz basen na trawniku, musisz liczyć się z tym, że po sezonie trawa będzie zniszczona. Z kolei piasek będzie wymagał uprzątnięcia i wyniesienia. Z całą pewnością złym wyborem jest żwir – może on uszkodzić dno basenu.





Baseny stelażowe mogą stać na trawie

Gdzie nie ustawiać basenów stelażowych?

Jakie podłoże nie nadaje się pod basen stelażowy? Przede wszystkim takie, które może uszkodzić dno basenu – mniejsze lub większe kamienie albo dekoracyjne kamyczki czy żwirek ogrodowy. Lepiej też nie ustawiać basenu na asfalcie i glinie, a także na jakiejkolwiek nierównej czy pochyłej powierzchni, na której basen będzie niestabilny.

Miejsce pod basen stelażowy warto naprawdę dobrze przemyśleć i to nie tylko pod kątem odpowiedniego podłoża. Pamiętaj, że aby woda w basenie była odpowiednio nagrzana, basen powinien być ustawiony tak, by przez co najmniej kilka godzin padało na niego słońce. Lepiej też nie lokować basenu blisko drzew czy krzewów – w ten sposób zwiększasz prawdopodobieństwo zanieczyszczenia wody spadającymi liśćmi, gałęziami czy korą. Pilnuj również, by zachować odpowiednią odległość basenu od instalacji elektrycznych. Woda i prąd nie idą ze sobą w parze i mogą prowadzić do bardzo nieszczęśliwych wypadków.

Upewnij się, że stawiasz basen z dala od drzew i krzewów

Jak przygotować podłoże pod basen stelażowy?

Wytypowałeś już idealne miejsce dla swojego basenu? Zanim rozpakujesz zakup i zabierzesz się za ustawianie wodnej atrakcji, warto dodatkowo przygotować podłoże. Upewnij się, że teren jest równy i oczyszczony z kamieni, śmieci, szkła, gałęzi i innych przedmiotów, które potencjalnie mogłyby uszkodzić powłokę basenu. Jeśli ziemia nie jest zupełnie płaska, nie musisz panikować – łopata i grabie w zupełności wystarczą do wyrównania dziur i wybrzuszeń terenu.

Dobrym pomysłem będzie zastosowanie dodatkowej izolacji pod basen stelażowy. Specjalna mata basenowa odpowiadająca wymiarami samemu basenowi ochroni konstrukcję przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale również na przykład przed pogryzieniem przez dzikie gryzonie. Alternatywą dla dedykowanej maty mogą być miękkie puzzle piankowe przypominające te z pokojów dziecięcych. Można nimi wyłożyć również dodatkową strefę do zabawy albo odkładania ręczników wokół basenu. Ten dodatek sprawdzi się świetnie przede wszystkim wtedy, kiedy basen stelażowy jest rozłożony na kostce brukowej. Pianka zapewni basenowi dobrą amortyzację i uchroni kąpiących się przed dyskomfortem w postaci twardego, nieprzyjemnego dna.