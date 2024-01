Mieszkania deweloperskie – Gdańsk poszerza wachlarz atrakcyjnych inwestycji 26.01.2024 09:59 W samej Warszawie powstaje aktualnie sporo mieszkań, o co szczególnie zadbali lokalni deweloperzy. Gdańsk nie pozostaje jednak w tyle i nad morzem również możemy znaleźć wiele ciekawych inwestycji – np. Duet Jaśkowa Dolina od gdańskiego dewelopera Budros, którego działalności warto się dokładniej przyjrzeć.

2 1-1.jpg (autor: BB)

Mieszkania deweloperskie – Gdańsk

Na początku zaznaczmy, że wspomniany Duet Jaśkowa Dolina nie jest jedynym projektem, jaki realizuje obecnie ten deweloper. Gdańsk jest też terenem, na którym powstała inwestycja Myśliwska 24 (w sprzedaży zostało ostatnie mieszkanie), a w pobliskich Kowalach trwa budowa bloku z trzeciego etapu projektu mieszkaniowego – Nowe Kowale Plus, natomiast niebawem rusza czwarty etap tej inwestycji.

Duet Jaśkowa Dolina – charakterystyka inwestycji

Tym, co szczególnie wyróżnia Duet Jaśkową Dolinę i może zachęcać do przeprowadzki na północ Polski, jest atrakcyjne położenie inwestycji w stolicy województwa pomorskiego. Inwestycja znajduje się w bliskim sąsiedztwie lasu w dzielnicy Wrzeszcz Górny, bezpośrednio przy ulicy Jaśkowa Dolina, gdzie dawniej swoje domy wznosili gdańscy milionerzy.

W ramach inwestycji Duet Jaśkowa Dolina stworzono m.in.:

Dwa budynki , w których mieszczą się dwu-, cztero- i pięciopokojowe mieszkania (metraż waha się od 44 do 90 m²).

Studio Coworking , znajdujące się na obszarze inwestycji, które idealnie nadaje się do pracy zdalnej. Nie trzeba zatem przenosić obowiązków służbowych do swoich „czterech kątów” i zarazem nie ma potrzeby zmiany obecnego miejsca zatrudnienia.

Podziemną halę garażową z miejscami parkingowymi i komórkami lokatorskimi.

Jednak poza samą inwestycją na uwagę zasługuje także jej otoczenie. Oprócz wymienionego już lasu, niedaleko zlokalizowane są aż cztery galerie handlowe (najbliższa z nich nosi nazwę Manhattan), opera, teatr leśny, przychodnie, sklepy, liczne restauracje i szkoły, co na pewno będzie istotne dla rodzin z dziećmi.

Jeśli już mowa o edukacji, to Politechnika Gdańska jest oddalona o zaledwie dwa kilometry od inwestycji, a Gdański Uniwersytet Medyczny niewiele więcej, bo o dwa i pół kilometra.

Ponadto Gdańsk bardzo szybko rozwija się biznesowo. Niedaleko Duetu Jaśkowej Doliny znajdują się biurowce Olivia Business Centre, a także powstałe kilka lat temu centrum biznesowe Alchemia.

Z dojazdem do wyżej wymienionych miejsc także nie będzie problemu. Na wyciągnięcie ręki przyszli mieszkańcy Duetu Jaśkowej Doliny mają przystanki autobusowe, a po krótkim spacerze na stację Gdańsk Wrzeszcz mogą skorzystać też z Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) oraz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM), poruszających się po całym Trójmieście.

Gdyby ktoś z naszego województwa zdecydował się przenieść do Gdańska, ale po jakimś czasie chciał szybko odwiedzić rodzinne strony, to do dyspozycji ma PKP oraz lotnisko im. Lecha Wałęsy (oddalone o około 9 kilometrów od osiedla).

Mieszkasz w Gdańsku? Szykuj się na zniżki

Nie da się zaprzeczyć, że Gdańsk jest jednym z najpiękniejszych miast w Polsce. Nie licząc nadmorskiego powietrza czy pięknych widoków, mieszkańcy stolicy województwa pomorskiego mogą korzystać z tzw. Gdańskiej Karty Mieszkańca (GKM). Dzięki niej przysługują im różne zniżki u lokalnych przedsiębiorców i miejscach kultury. Tę kartę uznaje też deweloper Budros, czyli pomysłodawca i realizator projektu Duet Jaśkowa Dolina.

W ramach posiadania GKM Budros gwarantuje darmowy projekt zmian aranżacyjnych dla klientów, którzy kupili apartament w realizacjach tego gdańskiego dewelopera.

Pozostałe inwestycje Budrosa

Na początku wspomnieliśmy o dwóch innych realizacjach dewelopera. Inwestycja Myśliwska 24 zlokalizowana jest w dzielnicy Morena i cieszyła się tak wielkim zainteresowaniem, że w sprzedaży zostało już ostatnie mieszkanie.

Drugą inwestycją jest Nowe Kowale Plus i znajduje się w miejscowości położonej bardzo blisko Gdańska, więc mieszkanie w tej okolicy z pewnością zadowoli osoby, które przede wszystkim cenią sobie spokój. To również największa z obecnie prowadzonych realizacja Budrosa, ponieważ składa się z aż czterech budynków.

Dodajmy na koniec, że szczegóły związane z mieszkaniami od Budrosa możecie znaleźć bezpośrednio na jego stronie. Zapoznacie się tam też z ceną i dokładnym metrażem interesującego Was apartamentu oraz programem poleceń, dzięki któremu można zyskać ciekawe bonusy.