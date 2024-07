Leasing samochodu – co powinien wiedzieć przyszły leasingobiorca? 10.07.2024 09:46 Leasing samochodowy to jedna z najpopularniejszych form finansowania samochodów w Polsce i za granicą. Co na jej temat powinien wiedzieć przyszły przedsiębiorca?

Leasing samochodu – ABC

Leasing samochodu to forma finansowania umożliwiająca korzystanie z wybranego auta w zamian za systematyczne opłacanie raty leasingowej. Podczas trwania umowy firma leasingowa cały czas pozostaje właścicielem auta – klient nie spłaca więc całej jego wartości. Okres, na jaki zawierany jest kontrakt, wynosi zazwyczaj co najmniej dwa lata. Na koniec umowy leasingobiorca może zdecydować, czy chce kontynuować leasing z tym samym lub innym autem, czy może woli zwrócić go leasingodawcy. Istnieje również możliwość wykupienia samochodu na własność. W Polsce można wyróżnić kilka rodzajów leasingu:

operacyjny;

konsumencki;

finansowy;

zwrotny.

Dla przedsiębiorców i osób prywatnych

Jeszcze jakiś czas temu leasing auta kojarzył się wyłącznie z właścicielami firm. Obecnie jednak jest to usługa dostępna zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla osób prywatnych, które nie posiadają działalności gospodarczej. W przypadku osób prowadzących firmę dużą zaletą jest możliwość wliczenia raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodu.

Leasing samochodu – warunki konieczne do spełnienia

Aby móc wziąć samochód w leasing, przyszły leasingobiorca musi spełnić kilka prostych warunków. Procedury są w tym przypadku dużo łagodniejsze niż w trakcie ubiegania się o kredyt na zakup pojazdu – wymagane jest też znacznie mniej dokumentów. Firma sprawdza m.in.:

wiarygodność oraz zdolność kredytową wnioskującego;

historię kredytową w BIK;

obecność wnioskodawcy na liście dłużników.

Osoba prywatna przedstawia w trakcie podpisywania umowy wniosek leasingowy, zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów oraz dokument tożsamości. W przypadku leasingu samochodu na firmę jednoosobową lub inną firmę oprócz wniosku należy przedstawić:

wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

zaświadczenie o numerach NIP i REGON;

w przypadku spółki cywilnej – umowę spółki zarejestrowaną w Urzędzie Skarbowym wraz z aneksami.

Warto wiedzieć! Zdolność kredytowa i osiągane przychody w przypadku leasingu mogą być dużo niższe niż w przypadku kredytu na samochód.

Od czego zależy wysokość raty leasingowej?

Comiesięczną ratę leasingu można dopasować do swoich możliwości finansowych. Na jej wysokość wpływa bowiem kilka różnych czynników – m.in. wybrany model auta, sama długość umowy, wysokość wkładu własnego czy ustalony limit kilometrów. Rata zależy również od wybranego pakietu leasingu – firmy leasingowe oferują bowiem klientom różny zakres usług. Przykładowo, klienci firmy Automarket mogą skorzystać z podstawowego pakietu Basic lub wariantu rozszerzonego – Comfort. Drugi z nich oprócz koordynacji likwidacji szkód zapewnia:

samochód zastępczy na czas naprawy;

zakup, przechowywanie, wymianę oraz serwis opon;

serwisowanie auta w określonym limicie kilometrów.

Wkład własny w leasingu – czy to konieczne?

Warto mieć na uwadze, że wpłata własna nie jest w przypadku leasingu obowiązkowa. Może ona jednak zmniejszyć wysokość raty leasingowej. Wysokość wkładu własnego można dopasować, biorąc pod uwagę osobistą sytuację finansową – wspomniana już firma Automarket umożliwia wniesienie wpłaty w wysokości 0-30%. O tym, czy wkład własny zostanie wniesiony podczas zawierania umowy, decyduje jednak wyłącznie leasingobiorca.

Pamiętaj! Im wyższy wkład własny, tym niższa comiesięczna rata leasingu.

Kto jest odpowiedzialny za ubezpieczenie auta?

W przypadku leasingu za ubezpieczenie samochodu odpowiada sam leasingobiorca. Większość firm oferuje jednak swoim klientom wsparcie doradcy ubezpieczeniowego, który pomaga dobrać odpowiednią polisę OC, AC oraz NNW.

Główne zalety leasingu samochodu

Samochody leasing wiąże się z szeregiem korzyści – bez względu na to, czy mowa o opcji dla przedsiębiorców, czy o leasingu na osoby prywatne. Zapewnia on przede wszystkim oszczędność kosztów oraz czasu – zwłaszcza w przypadku rozszerzonego pakietu usług. To dla wielu osób znacznie korzystniejsze rozwiązanie niż zakup auta za gotówkę. Co najważniejsze, leasing umożliwia testowanie różnych modeli samochodów i nie wymaga ponoszenia dużych jednorazowych kosztów. W przypadku przedsiębiorców luksusowe auto w leasingu może wpływać również na wizerunek marki, a koszty związane z leasingiem można wliczać do kosztów prowadzenia firmy.

Dane Związku Polskiego Leasingu wskazują, że w samym 2023 roku leasingodawcy udzielili właścicielom firm finansowania o wartości 100 miliardów złotych – łatwo więc zauważyć, jak dużą popularnością cieszy się to rozwiązanie. Może i Ty dołączysz do grona zadowolonych leasingobiorców?