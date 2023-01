Kontenery biurowe — jakie są ich przewagi nad tradycyjnym biurem? 23.01.2023 10:31 Kontenery biurowe to ekonomiczna, mobilna i wygodna alternatywa dla tradycyjnych biur. Dowiedz się, jakie są zalety tego rozwiązania oraz czym się kierować przy wyborze kontenera dla swojego przedsiębiorstwa.

Czym jest kontener biurowy?

Kontener biurowy to konstrukcja o powtarzalnych wymiarach, przystosowana do przewożenia w dowolne miejsce samochodem ciężarowym. Na standardowym wyposażeniu kontenera biurowego znajduje się instalacja elektryczna i oświetleniowa. W zależności od potrzeb, możliwe jest także uzupełnienie go o instalację wod-kan, podłączenie wody lub połączenie z co najmniej jednym kontenerem posiadającym przyłącz do sieci wodno – kanalizacyjnej. Kontenery modułowe pozwalają na budowę niemal dowolnie dużego obiektu biurowego, w którym mogą znaleźć się takie pomieszczenia jak jadalnia dla pracowników, w pełni funkcjonalna kuchnia czy łazienka (z toaletami, pisuarami, prysznicem i gorącą wodą).

Kontenery biurowe mogą posiadać standardowej wielkości okna lub przestronne, panoramiczne przeszklenia. Dzięki ścianom panelowym ocieplonych wewnątrz wełną mineralną i zastosowaniu ekonomicznego grzejnika elektrycznego oraz w razie potrzeby nawiewowego systemu klimatyzacji, zapewniony jest komfort cieplny zarówno w gorące, jak i chłodne miesiące. Solidna blacha oraz płyta laminowana, którymi obłożone są kontenery, dają wiele możliwości personalizacji wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu. Powierzchnię ścian można wykleić atrakcyjną grafiką, zamontować szyld z opisem usług, logiem przedsiębiorstwa etc., na oknach nakleić specjalną folię. Nad wejściem instaluje się daszek, a do celów dekoracyjnych do konstrukcji montuje się specjalną attykę.

Dlaczego kontener biurowy?

Kontener biurowy może zostać postawiony niemal wszędzie. Dzięki temu możliwe jest zorganizowanie biura nawet w miejscach trudno dostępnych lub tam, gdzie po pewnym czasie biuro najzwyczajniej nie będzie potrzebne: na przykład na placu budowy inwestycji deweloperskiej czy inwestycji infrastrukturalnej. Kolejną kwestią są koszty: koszt wynajmu kontenera biurowego jest kilkukrotnie niższy od wynajmu tradycyjnego biura, a dzięki nowoczesnemu wyposażeniu meblowemu, urządzeniom biurowym oraz rozwiązaniom wymienionym powyżej, praca w takim miejscu jest równie komfortowa jak w tradycyjnym budynku.

Czym się kierować w wyborze kontenera biurowego?

Rozważając umiejscowienie biura w kontenerach biurowych należy przede wszystkim zastanowić się nad tym, jak wiele osób dane biuro powinno pomieścić oraz jakie wyposażenie jest niezbędne do sprawnego wykonywania obowiązków. To determinuje, jaka liczba kontenerów będzie nam potrzebna. Dodatkowo istotne jest określenie, jakiego zaplecza socjalnego będą potrzebować pracownicy. Jeśli biuro ma być czynne przez cały dzień, konieczne będzie zapewnienie również możliwości przygotowania i spożycia posiłku. Oprócz tego w każdym przypadku potrzebna jest oczywiście również łazienka: w niektórych wypadkach lepszym rozwiązaniem będzie jeden sanitarny kontener damsko męski, a przy większej liczbie pracowników, dwa oddzielne, zaaranżowane zgodnie z potrzebami. Przy większej ilości kontenerów, ważne jest aby obiekt odpowiadał wielkością do lokalizacji. W jednym wypadku lepszy będzie obiekt jednopoziomowy, a w innym, dwu lub trzypoziomowy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wyboru rodzaju kontenera albo pytań na temat możliwości aranżacji biura, warto zasięgnąć informacji u samego źródła, czyli u pracownika firmy specjalizującej się w dostawie tego typu rozwiązań.