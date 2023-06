Jaki rodzaj roweru wybrać na wycieczki? 20.06.2023 07:19 Rowerowe wycieczki solo, z rodziną lub z przyjaciółmi mogą być atrakcyjnie spędzonym czasem. Dalekie lub krótkie podróże umożliwiają poznanie okolicy, ale także poprawę własnej kondycji. Na takie wycieczki trzeba jednak wybrać odpowiednie jednoślady. Rowery trekkingowe będą do tego idealne. Dlaczego? Dowiesz się tego z poniższego artykułu!

Artykuł sponsorowany

Turystyka rowerowa - dlaczego warto?

Jazda na rowerze to aktualnie jeden z chętniej wybieranych sposobów na rekreację. Przemawia za nim wiele zalet. Część z nich dotyczy pozytywnego wpływu na zdrowie. Regularna jazda na rowerze poprawia kondycję oraz pracę serca. Sprawia, że rowerzysta się odstresowuje. Zaletą podróżowania na „dwóch kółkach” jest także możliwość zwiedzenia okolicy, a także odleglejszych miejsc. Co więcej, wycieczki rowerowe są też szansą na integrację z rodziną lub znajomymi. Wspólne podróżowanie, przygoda, łączą oraz zapadają na długo w pamięć.

Rowery trekkingowe - stworzone do podróżowania

Żeby jednak odczuć na własnej skórze powyższe zalety podróżowania, trzeba skorzystać z odpowiednich jednośladów. Wiele osób może pomyśleć, że na takie wycieczki najwygodniejsze będą rowery górskie. Owszem, sprawdzą się one w wielu sytuacjach. Jednak najlepszym wyborem będą rowery trekkingowe. To one są w pełni przystosowane do dalekich i krótkich wypraw. Są one połączeniem najlepszych cech jednośladów szosowych, górskich, a także miejskich.

Rowery trekkingowe projektowane są z myślą o zapewnieniu maksymalnego komfortu podczas nawet kilkudniowych podróży. Dlatego też jednoślady te mają taką geometrię, która umożliwia wygodne zajęcie pozycji za kierownicą. Jest ona wyprostowana, dzięki czemu zapobiega się ewentualnemu bólowi pleców.

Podróże mogą prowadzić przez różny teren. Rowery turystyczne poradzą sobie w większości z nich. Przedstawiciele sklepu rowerowego PGBikes (link: http://pgbikes.pl/ ) podają, że są one wyposażone w duże koła, ale cieńsze niż w modelach górskich. Mają również uniwersalny bieżnik, dzięki któremu można przejechać bez żadnych problemów po drogach asfaltowych, ale też bardziej wymagających.

Rowery trekkingowe posiadają szereg dodatkowego osprzętu, który jest znany m.in. z modeli miejskich. Jednoślady te wyposażone są w błotniki, zapobiegające zabrudzeniu roweru, użytkownika oraz innych uczestników ruchu, np. wodą spod kół lub piaskiem. Poza tym posiadają bagażniki z uchwytami umożliwiającymi zamontowanie toreb i sakw.

Podróżowanie rowerami trekkingowymi - co ze sobą zabrać?

Wycieczki rowerowe nie mogą się obejść bez zabrania ze sobą potrzebnych rzeczy. Pożywienie i woda to podstawa. Nie można jednak zapominać o akcesoriach rowerowych, jak np. multitool. Przyda się on, gdy niezbędna będzie szybka naprawa jednośladu. Na dalekie wycieczki warto zabrać ze sobą także ubrania na zmianę. Wszystkie te przedmioty można spakować do sakw, które będą przyczepione do bagażników rowerów trekkingowych.

Podsumowanie

Turystyka rowerowa może być wspaniałym czasem spędzonym w samotności lub też z rodziną bądź przyjaciółmi. Dzięki jednośladom można poznawać okolicę, wybrać się w dotąd nieznane i bardzo oddalone miejsca, a także zadbać o swoje zdrowie. W tym celu warto wybrać rowery trekkingowe, czyli konstrukcje stworzone do krótkich i długich podróży. Są one uznawane za uniwersalne, dzięki czemu sprawdzą się także do jazdy po mieście.