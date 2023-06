Jaki ekspres do kawy wybrać? Włoski, oczywiście! 05.06.2023 13:04 Źródło: Przyjaciele Kawy Jaki ekspres do kawy wybrać? Włoski, oczywiście! Zasada jest prosta: mówisz „kawa”, myślisz „Włochy”. Nie bez powodu to właśnie mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego przez lata wyznaczali kawowe trendy. To właśnie tam kształtowały się kawowe tradycje i techniki. To dzięki Włochom do perfekcji opanowaliśmy sztukę parzenia idealnego espresso czy cappuccino. Dziś kawowe trendy się zmieniły, metody parzenia unowocześniły, a jednak Włochy wciąż królują w kawowym świecie. Wystarczy wspomnieć, iż Włoch, Rubens Gardelli przez długi czas piastował tytuł Mistrza Świata w Paleniu Kawy

Jest jednak jeszcze jedna sztuka, w której Włosi są niemal niezrównani: produkcja ekspresów do kawy. Precyzja i finezja, z jaką podchodzą oni do tej czynności jest niezrównana. W końcu niemal wszystkie najważniejsze przełomy w produkcji ekspresów odbywały się właśnie u nich! To we Włoszech powstał pierwszy ekspres ciśnieniowy. Odkryjmy więc razem włoskie ekspresy do kawy i ich najsłynniejszych przedstawicieli. Poznajmy ich największe zalety i dowiedzmy się, dlaczego są one tak cenione przez ekspertów.

La Pavoni – kawa jako forma sztuki

Niech o jakości ekspresów La Pavoni świadczy fakt, iż jest to firma istniejąca już od ponad stu lat. Ekspresy do kawy tej marki stanowią wyraz myślenia o parzeniu kawy jako o formie sztuki, z resztą dwa modele: Europicolla i Professional są częścią wystawy nowojorskiego Muzeum Sztuki Współczesnej. Choć produkują również półautomatyczne ekspresy do kawy, firma najbardziej znana jest ze swoich ekspresów dźwigniowych. Projekt stojący za ich konstrukcją jest ponadczasowy. Pozwalają one na niemal całkowitą kontrolę nad całym procesem parzenia. W końcu kawę parzymy naciskając ręcznie dźwignię, możemy więc nawet kontrolować poziom ciśnienia w grupie zaparzającej. Nie trzeba dodawać, iż oznacza to również ogromny wpływ użytkownika na smak naparu. Możesz więc parzyć dokładnie taką kawę, na jaką masz ochotę!

La Pavoni to przede wszystkim ekspresy do kawy, które mają duszę. Wyróżnia je niezwykły styl i elegancja. Ciekawostka - w jednym z filmów z serii o Jamesie Bondzie, Agent 007 przygotowuje poranne cappuccino właśnie przy użyciu… ekspresu La Pavoni! Co prawda, jego umiejętności pozostawiają wiele do życzenia, ale praktyka czyni mistrza.

De’Longhi – włoska wszechstronność

Ten włoski producent w tym roku kończy aż 121 lat! Przez ten czas opanował on do perfekcji sztukę tworzenie ekspresów, nieustannie wyznaczając nowe trendy i standardy. To właśnie dlatego w gamie ich produktów znajdzie się coś dla każdego. Są tam bowiem zarówno przystępne cenowo ciśnieniowe ekspresy do kawy dla początkujących home baristów, jak i zaawansowane technologicznie ekspresy automatyczne, które cechuje niezwykła prostota użytkowania, a więc coś dla tych, którzy cenią sobie wygodę. To właśnie wszechstronność stanowi największą zaletę De’Longhi i sprawia, że urządzenia tej marki śmiało możemy polecić każdemu z kawoszy: zarówno tym, którzy dopiero odkrywają świat kawy, jak i tym, którzy są w nim od lat.

Gaggia – kawowi rewolucjoniści

Gaggia to firma, której de facto zawdzięczamy espresso we współczesnej formie. Giovanni Achille Gaggia w 1938 roku opatentował pierwszy ekspres do kawy, którego działanie oparte było na przeciskaniu wody przez zmielone ziarna przy użyciu wysokiego ciśnienia. To właśnie dzięki odkryciu tej metody uzyskano esencjonalne espresso pokryte cremą, czyli charakterystyczną, złocistą mikropianką. Można śmiało powiedzieć, że wynalazek Giovanniego Gaggii był jedną z największych kawowych rewolucji w XX wieku.

Do końcówki lat 80. Gaggia sprzedawała jedynie komercyjne ekspresy do kawy, jednak aktualnie posiada linię przeznaczoną dla użytkowników domowych. Ich flagowy ekspres – Gaggia Classic – jest niezmiennie polecany jako najlepszy z cenowo przystępnych modeli dla tych, którzy chcą nauczyć się przyrządzać prawdziwe włoskie espresso w zaciszu własnej kuchni. Oczywiście Gaggia to nie tylko ekspresy kolbowe! Świat kawy idzie do przodu, a Gaggia nie zostaje w tyle! Dziś produkują również automatyczne ekspresy do kawy z zastosowaniem najnowszych technologii! Jeśli chodzi o ekspresy dla początkujących, domowych baristów, trudno o wybór lepszy niż Gaggia.

La Marzocco – wyznacznik standardów w świecie kawy

Ekspresy do kawy La Marzocco to coś dla prawdziwych profesjonalistów. To właśnie urządzenia tej marki znajdują się w większości kawiarni, a standard wyznaczany przez tę włoską firmę to standard dla całej branży. Innowacyjność i nieszablonowe myślenie to zdecydowanie cechy wyróżniające każdy projekt, którego autorami są inżynierowie z La Marzocco. W 1939 roku stworzyli oni pierwszy ekspres z bojlerem ułożonym poziomo, co pozwalało baristom na nawiązanie łatwiejszego i lepszego kontaktu ze swoimi klientami. Dziś tego rozwiązania używa każda firma, produkująca gastronomiczne ekspresy do kawy, a to tylko jedno z wielu rozwiązań, których pionierami było La Marzocco.

Ekspresy La Marzocco (jak wszystkie komercyjne ekspresy do kawy) nie należą do najtańszych, jednak są one zdecydowanie warte swojej ceny, co potwierdzi każdy profesjonalny barista. Jeśli szukasz więc ekspresu do biznesu gastronomicznego, czy jakiejkolwiek działalności komercyjnej, zdecydowanie powinieneś zwrócić uwagę na ofertę La Marzocco. Znajdzie się też w niej coś dla domowych baristów, którzy sztukę parzenia kawy chcą opanować do perfekcji. Jednogrupowe ekspresy, jak chociażby Linea Mini czy GS3, uchodzą w powszechnej opinii za absolutnie najlepsze ekspresy do kawy, nadające się do użytku domowego. Profesjonalne portafiltry, potężne dysze do spieniania mleka, podwójne bojlery, ponadczasowy design, to właśnie dzięki tym cechom urządzenia tego włoskiego producenta uchodzą za wyznacznik standardów i idealny wybór zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów-pasjonatów.

Podsumowanie

Włoskie ekspresy do kawy to precyzja, finezja, innowacyjność i bezkompromisowe przywiązanie do najwyższej jakości, co sprawia, ż Włochy wciąż są jednym z liderów branży kawowej. Wśród szerokiej oferty wymienionych tu producentów każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli lubisz wygodę, automatyczne urządzenia De’Longhi są właśnie dla Ciebie, miłośnicy rytuału parzenia pokochają La Pavoni, nowicjusze chcący zagłębić się w świat kawy z pewnością będą zachwyceni ekspresami Gaggia, a profesjonaliści pokochają komercyjny standard, wyznaczany przez La Marzocco.

Wiemy, wybór ekspresu do kawy może być przytłaczający i trudny, w końcu internet pełen jest różnych, często wręcz sprzecznych ze sobą informacji. Podejmując więc ów wybór należy zawsze pamiętać, że najlepszy ekspres to taki, którego użytkowanie będzie sprawiać nam największą radość. Powodzenia i smacznego!