Jak zmniejszyć apetyt? Poznaj sposób, który odmieni Twoją relację ze słodyczami! 01.12.2022 13:23 Pociąg do słodyczy wysysamy z mlekiem matki. I to dosłownie. W pierwszym pokarmie małego dziecka znajduje się laktoza o słodkim smaku. Kiedy dziecko jest głodne i płacze, dostaje od matki mleko. W ten sposób w jego mózgu tworzą się połączenia między neuronami, które pozwalają skojarzyć słodki smak z czymś przyjemnym – ciepłem i obecnością matki.

Ten pradawny kod zapisuje się w nas tak mocno, że w dorosłym życiu większość z nas ma problem z pohamowaniem apetytu na słodycze. Na szczęście istnieją sprawdzone sposoby na zmniejszenie apetytu na słodkie. Mowa o suplementach diety ze składnikami aktywnymi, które skutecznie tłumią ochotę na słodkie. Chcesz wiedzieć, jak zmniejszyć apetyt na słodycze? Przeczytaj koniecznie do samego końca!

Skąd się bierze łaknienie na słodkie?

Czy wiesz, że nagła ochota na zjedzenie czegoś słodkiego to nic innego jak spadek cukru we krwi. Pojawia się on zazwyczaj, gdy zjesz za mały posiłek lub posiłek składający się w przeważającej części z węglowodanów. Ogromna ochota na słodycze może pojawić się również, gdy spożywasz zbyt małą ilość kalorii w ciągu dnia, a do tego intensywnie ćwiczysz. Łaknienie na słodycze wzrasta także, gdy odczuwasz zmęczenie. Wówczas mózg wysyła sygnał, że natychmiast potrzebuje glukozy. Podświadomie więc sięgasz po słodkie przekąski, które dodatkowo produkują serotoninę i dają krótkotrwałe uczucie ulgi, szczęścia i nasycenia.

Inne przyczyny nagłego spadku glukozy we krwi i ogromnej ochoty na słodycze to:

brak odpowiedniej ilości snu,

przewlekłe zmęczenie i brak regeneracji,

zaburzenia gospodarki hormonalnej – głównie kortyzolu lub zaburzenia hormonalne u kobiet przed miesiączką,

kandydoza i zakwaszanie organizmu,

źle skomponowana dieta, uboga w błonnik i nienasycone kwasy tłuszczowe,

choroby tarczycy, cukrzyca oraz insulinooporność.

Jak ograniczyć apetyt na słodycze?

Przede wszystkim zadbaj o zbilansowaną dietę. Spożywaj regularne posiłki i dbaj, by w każdym z nich znalazły się: błonnik, białko, zdrowe tłuszcze i węglowodany w postaci dopełnienia. Pij odpowiednio dużo wody. Odstaw słodkie napoje, które zaburzają poczucie łaknienia, a w dłuższej perspektywie rozregulowują również gospodarkę cukrową organizmu.

Odstawiaj słodycze stopniowo. Nie rezygnuj z nich w ciągu jednego dnia, ale stopniowo zmniejszaj ich ilość w diecie, zamieniając je na świeże owoce i warzywa. Czy wiesz, że Twój mózg jest zaprogramowany w ten sposób, że musisz po prostu coś gryźć i chrupać, żeby się najeść? Wykorzystaj to i zacznij jeść surowe warzywa, np. z dodatkiem hummusu, który ma dużo białka, dzięki czemu nasyci Cię na dłużej.

Nie kupuj słodyczy do domu, żeby były. Najlepiej zlikwiduj całkiem szafkę ze słodyczami. Kupuj je tylko na wyjątkowe okazje. Jeśli nie będziesz ich mieć w domu, jest duże prawdopodobieństwo, że nie będzie Ci się chciało ubierać, by wyjść do sklepu po jednego batona czy czekoladę.

Jak działa bloker apetytu?

Suplementy diety z kategorii bloker apetytu to produkty, których działanie opiera się na ograniczeniu nadmiernego apetytu. Mają tłumić głód poprzez wpływ na ośrodek mózgu odpowiedzialny za łaknienie oraz zwiększoną produkcję serotoniny. Pamiętaj jednak, że nie każdy produkt opatrzony etykietą „bloker apetytu”, będzie równie skuteczny. Wszystko zależy od tego, co znajdziesz w środku. A konkretniej mówiąc od składników aktywnych, których działanie zostało potwierdzone.

Jaki produkt wybrać?

Zatem, co hamuje apetyt? Przede wszystkim gurmar. Znany jest on od dawna jako „niszczyciel cukru”. Stosowany był już w hinduskiej Ajurwedzie. Gurmar wspomaga zmniejszenie apetytu na słodycze oraz tłumi odczucie słodkiego smaku. Dzięki jego właściwościom łatwiej będzie Ci odmówić sobie kolejnej słodkiej przekąski.

W walce z ochotą na słodycze pomoże również cynamonowiec. Jego kora wykorzystywana jest do przyprawiania wielu dań. Cynamon ma jednak pozytywny wpływ na metabolizm glukozy i trawienie organizmu. Pomoże pomóc w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi.

Beautamine Sugaless – suplement diety na zmniejszenie apetytu

Bloker apetytu powinien być więc skomponowany z możliwie jak najbardziej przyjaznych dla Ciebie składników aktywnych. Wypróbuj Beautamine Sugaless. Te kapsułki zostały skomponowane w ten sposób, by pomóc Ci zrealizować cel i uwolnić się od częstego podjadania słodyczy. Wśród składników aktywnych produktu znajdziesz:

gurmar – wspomaga zmniejszenie apetytu na słodkie i tłumi słodki smak potraw,

dziwidło – standaryzowany na obecność glukomannanu – rozpuszczalnego w wodzie polisacharydu – błonnika wspierającego prawidłowe trawienie,

cynamonowiec – aromatyczny składnik, który wspiera metabolizm i pomoże pomóc w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi oraz ma korzystny wpływ na trawienie,

chitozan – pozyskiwany ze skorupiaków składnik należący do grupy polisacharydów,

cynk – niezwykle ważny dla funkcjonowania organizmu, pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów oraz makroskładników odżywczych,

chrom – pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Teraz już wiesz, jak zahamować apetyt na słodkie przekąski. Wejdź na beautamine.com i dowiedz się więcej.