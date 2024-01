Jak wysłać paczkę z Polski do Irlandii? 22.01.2024 11:05 Usługi kurierskie są obecnie realizowane w kraju i za granicą, a przewoźnicy dostarczają różnego rodzaju ładunki – nawet te wymagające specjalistycznych procedur prosto do odbiorcy. Na takich zleceniach realizowany jest łańcuch dostaw dla firm z różnych sektorów i oczywiście dostarczane są też paczki od nadawców indywidualnych. Z Polski do Irlandii i w drodze powrotnej są więc przewożone przesyłki prywatne, ale firma kurierska pomaga w sprawnej organizacji przeprowadzki czy też dostarcza klientom materiały budowlane z kraju. Warto przy tym wybierać partnera z długoletnim doświadczeniem w dziedzinie logistyki oraz sprawdzonym know-how.

Najlepszy kurier Polska Irlandia

Paczki Irlandia Polska najlepiej wysłać sprawdzonym kurierem: https://prologistic.ie/, który dysponuje zespołem wykwalifikowanych kierowców oraz zaawansowaną flotą pojazdów. Dzięki temu może zagwarantować efektywne, terminowe i bezpieczne przewozy oraz sprawia, że przesyłki docierają pod wskazany adres w doskonałym stanie. Aby maksymalnie ułatwić klientom korzystanie z usług, Pro Logistic umożliwia zlecenie przesyłki za pomocą intuicyjnego formularza online. Dodatkowo firma oferuje usługę door-to-door. Klienci mogą także na naszej stronie internetowej śledzić, gdzie znajdują się z Irlandii paczki.

Kto przewozi paczki na trasie Irlandia - Polska

Przy nadawaniu mniejszych i większych przesyłek warto sprawdzić, jak poprawnie je zapakować. Pro Logistic dostarcza klientom instrukcje dotyczące prawidłowego przygotowania paczki do transportu. Najczęściej kurierzy Polska Irlandia zalecają, by to by owinąć folią stretch i dodatkowo zabezpieczyć taśmą klejącą. Wewnątrz ładunek powinien być w taki sposób zabezpieczony, by się nie przesuwał i nie uległ uszkodzeniu na jakimkolwiek etapie transportu, a czytelny adres musi zostać umieszczony w widocznym miejscu opakowania. Oczywiście przewoźnik poza paczkami standardowymi bez problemu też dostarcza towary o nietypowych kształtach. Taki rodzaj przesyłki może wiązać się z większymi kosztami. Odpowiednie zapakowanie sprawia, że Paczki do Irlandii docierają w stanie idealnym. Kurier Polska dokłada starań, by każdy przewóz był szybki i bezpieczny.

Zamów kuriera i nadaj bezpiecznie paczkę Polska - Irlandia

W ramach przewozów kurierskich z Irlandii do Polski oraz z Polski do Irlandii Pro Logistic oferuje transport paczek z różnorodnymi przedmiotami. Bez problemu można wysłać telewizory, monitory, komputery, rowery, sprzęt RTV i AGD, meble tapicerowane, meble flatpack, armatura łazienkowa, materiały budowlane, okna, drzwi, panele podłogowe, kafelki, kominki, motory, skutery, quady, części samochodowe, maszyny rolnicze czy często problematyczne opony i felgi. To, ile kosztuje paczka, jest zależne od jej wielkości i wagi.

Firma realizuje też przewozy kurierskie na europaletach o różnych wymiarach, w tym 80 x 120 x 120 cm (do 300 kg) oraz 80 x 120 x 180 cm (wagi od 300 do 500 kg, od 500 do 700 kg, od 700 do 1000 kg). Zaleca się odpowiednie zabezpieczenie przesyłek, a kurier jest zobowiązany do bezpiecznego dostarczenia każdej paczki na trasie Polska-Irlandia-Polska.

Pro Logistic - Kurier Polska Irlandia

Adres firmy - magazyn Polska:

ul. Wyzwolenia 10, 96-200 Rawa Mazowiecka

Telefony:

+353 89 436 4029

+353 89 204 0225

Strona WWW:

https://prologistic.ie/