Jak wybrać idealny parasol ogrodowy? Przewodnik zakupowy 08.04.2025 11:33 Idealny parasol ogrodowy będzie pięknie prezentował się w ogrodzie czy na tarasie i chronił przed słońcem oraz deszczem. Jak wybrać model idealny? Na co zwrócić uwagę podczas wyboru? O tym w dzisiejszym artykule!

Jakie cechy powinien mieć dobry parasol ogrodowy?

Parasol ogrodowy powinien mieć kilka głównych cech. Przede wszystkim musi skutecznie osłaniać przed słońcem. Aby tak mogło być, powinien mieć odpowiednią wielkość. Oprócz tego powinien być stabilny, łatwy w obsłudze i trwały. Dodatkowo istotny jest też jego design. Odpowiednio dobrany parasol ogrodowy powinien stanowić integralną część ogrodu czy tarasu. W sprzedaży są różne modele – od klasycznych, przez boho, po nowoczesne. Dobry model powinien spełniać wszelkie wymagania danego użytkownika.

Rozmiar i kształt parasola – jak dopasować do przestrzeni?

Rozmiar i kształt parasola ogrodowego może w dużej mierze zależeć od dostępnej przestrzeni. Na małym balkonie najlepiej sprawdzą się najmniejsze modele do 2,5 m średnicy. Mogą stanowić dobry wybór na niewielkich tarasach i w ogrodach, gdzie nie przyjmuje się raczej większej liczby gości.

Na nieco pokaźniejszych przestrzeniach bez problemu odnajdą się parasole ogrodowe o średnicy 3-3,5 m. Będą one idealne do większości ogrodów, szczególnie gdy raz na jakiś czas gości w nich więcej osób. Jeśli natomiast chodzi o największe parasole ogrodowe np. o średnicy 4-5 metrów – te sprawdzą się raczej na większych przestrzeniach. Są idealnym wyborem dla osób, które urządzają liczne spotkania na świeżym powietrzu.

Duże znaczenie ma też kształt parasoli ogrodowych. Najpopularniejszymi rozwiązaniami są modele okrągłe i kwadratowe lub prostokątne. Ich dobór zależy od naszych preferencji pod względem designu. Te pierwsze będą świetnie współgrać z obłymi meblami, które najczęściej goszczą w aranżacjach klasycznych. Są też idealnym wyborem do otwartych, dużych przestrzeni. Drugie natomiast wpasują się w aranżacje z dodatkami o prostych i ostrych kątach – nowoczesnych i industrialnych. Będą najlepszą opcją do umieszczenia w narożnikach. Ciekawym wyborem są też parasole ośmiokątne. Wprowadzają do aranżacji ciekawy efekt, ponieważ cechują je proste linie i kanciastość, ale nie są w klasycznym kształcie kwadratu.

Materiały i trwałość – na co zwrócić uwagę?

Podczas wyboru idealnego parasola ogrodowego liczy się nie tylko jego wygląd, ale i materiał, z jakiego powstał, a więc jego trwałość. Stelaż najczęściej jest wykonany z aluminium lub stali. To solidne tworzywa odporne na rdzę – najczęściej fabrycznie dodatkowo chronione przed korozją. Aby wyczyścić tego typu tworzywa, wystarczy przetrzeć je wilgotną ściereczką z dodatkiem płynu do mycia naczyń. To proste i wygodne w utrzymaniu rozwiązanie.

Jeśli natomiast chodzi o tkaninę, to najczęstszym wyborem jest poliester lub akryl. Materiały te są odporne na działanie promieniowania UV, nie blakną i nie ulegają łatwo zabrudzeniom. Są wodoodporne, co czyni je idealnym wyborem na zewnątrz. Można bez problemu przesiadywać pod nimi podczas letniego, ciepłego deszczu. Nie trzeba ich chować w razie niespodziewanych ulew (chyba że te utrzymują się dłużej, a temperatura powietrza jest raczej niska, w takim przypadku istnieje ryzyko rozwoju pleśni, grzybów i korozji stelaża).

Warto też zwrócić uwagę na podstawę parasola ogrodowego. Powinna być wystarczająco ciężka, aby utrzymać go na miejscu. Popularnością cieszą się zarówno podstawy betonowe, jak i metalowe. Nie trzeba ich dodatkowo obciążać, dlatego to dobra opcja dla osób, które wybrały już miejsce docelowe dla swojego kącika wypoczynkowego i nie chcą często zmieniać lokalizacji parasola. Podstawy wykonane z tworzyw sztucznych można natomiast wypełnić piaskiem lub wodą – w razie potrzeby przesunięcia lub schowania danego modelu, wystarczy opróżnić podstawę.

Mechanizmy regulacji i składania – co ułatwi użytkowanie?

Parasole ogrodowe mogą mieć też różne mechanizmy regulacji i składania. Idealny egzemplarz jest prosty w codziennej obsłudze. Najczęstsze są modele korbowe, które pozwalają łatwo i szybko otworzyć oraz złożyć parasol. Mechanizm teleskopowy natomiast umożliwia regulowanie wysokości i dostosowanie parasola do aktualnego kąta padania promieni słonecznych. Dobrym wyborem są też modele boczne z obrotem 360° – pozwalają w pełni dostosować ochronę przed słońcem zależnie od obecnej sytuacji pogodowej.

Parasole ogrodowe w różnych stylach

Parasol nie tylko chroni przed słońcem, ale też dodaje uroku i designu przestrzeni. Wśród najpopularniejszych modeli można znaleźć opcje klasyczne i nowoczesne. Te pierwsze mają często drewniany stelaż, albo metalowy, ale w kolorze surowca. Najczęściej tkanina czaszy jest jasna i gładka. To doskonały wybór do tradycyjnych mebli z naturalnego drewna. Nowoczesne parasole ogrodowe mają natomiast aluminiową lub stalową konstrukcję i minimalistyczną formę. Czasza jest najczęściej utrzymana w kolorze czarnym, szarym lub antracytowym. Świetnie sprawdzą się na modernistycznych tarasach.

Wśród popularnych stylów pozostają też parasole ogrodowe skandynawskie, boho czy rustykalne. Te pierwsze są dość minimalistyczne, ale wprowadzają do aranżacji przytulność. Zazwyczaj są dostępne w kolorach takich jak biel czy jasna szarość. Tutaj świetnie sprawdzają się kanciaste kształty i proste linie. Jeśli natomiast chodzi o modele boho, to tutaj najczęstszym wyborem są klasyczne, okrągłe parasole z centralnie ustawionym trzpieniem.