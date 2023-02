Jak rozliczyć PIT przez Internet - wskazówki i porady 06.02.2023 11:01 Rozliczenie podatków zawsze przyprawia o ból głowy, zwłaszcza jeśli chcemy uwzględnić należne nam ulgi i odliczenia. Poradniki przygotowane przez Ministerstwo Finansów pisane są trudnym do zrozumienia językiem prawnym, a Internet pełen jest różnych źródeł, z których wyodrębnienie istotnych informacji jest czasochłonne. Z tego powodu postanowiliśmy przygotować artykuł, w którym wyjaśnimy krok po kroku, jak rozliczyć PIT przez Internet.

Wybierz metodę rozliczenia PIT-ów

Rozliczanie PITow przez Internet to coraz powszechniejsza metoda. Wszystko dlatego, że rozliczenie PIT przez Internet jest proste i wygodne, a także pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć stania w kolejkach w urzędzie skarbowym. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak to zrobić, dlatego wciąż korzystają z konwencjonalnych form rozliczania PIT-ów z urzędem skarbowym i udają się do niego osobiście.

W 2023 roku możesz rozliczyć swój PIT przez Internet jedną z wybranych metod:

za pośrednictwem e-deklaracji przygotowanych przez Ministerstwo Finansów;

za pośrednictwem usługi Twój e-PIT dostępnej na portalu podatkowym;

za pośrednictwem programu online do rozliczeń rocznych.

e-Deklaracje

e-Deklaracje to portal przygotowany przez Ministerstwo Finansów, który umożliwia elektroniczne wypełnienie formularza PIT dla wszystkich podatników, a następnie złożenie go przez e-Urząd Skarbowy do Ministerstwa Finansów. Ta forma wymaga znajomości metod rozliczenia deklaracji i odbywa się podobnie jak wypełnianie papierowych formularzy PIT.

Twój e-PIT - rozliczenie roczne

Twój e-PIT to usługa dostępna na portalu podatkowym e-Urząd Skarbowy. Każdy podatnik znajdzie tam wstępnie przygotowany PIT, którego wypełnieniem zajął się Urząd Skarbowy. Możesz wówczas zaakceptować przygotowaną deklarację i wysłać ją do urzędu lub odrzucić i sporządzić samemu. Zdarza się bowiem, że zawarte w niej informacje są błędne lub niekompletne. Zwłaszcza jeśli korzystasz z ulg i odliczeń.

Programy online do rozliczania PIT-ów

Kolejną metodą rozliczenia PIT są coraz popularniejsze programy online, pozwalające rozliczyć PIT od początku. To wygodna forma dla wszystkich podatników, którzy nie wiedzą, jak dokonać obliczeń. Programy tego typu prowadzą użytkownika krok po kroku, podpowiadając mu, jakie wartości należy wpisać w odpowiednie rubryki i gdzie ich szukać. Dlatego też, rozliczając swój PIT online warto skorzystać właśnie z tej metody.

Rozliczenie PIT online - przygotuj dane

Aby poprawnie wypełnić zeznanie podatkowe za 2022 rok w programie do rozliczania PIT-ów online, potrzebujesz danych zawartych w PIT 11 lub innych dokumentach zawierających przychód z 2022 roku, a także deklaracji PIT, którą złożyłeś w urzędzie za rok poprzedni, czyli za 2021, z której należy odczytać zadeklarowaną kwotę przychodu za 2021. Będzie ona potrzebna, do wysyłki rozliczenia za 2022 rok. Stanowi ona swojego rodzaju podpis, a inaczej mówiąc potwierdzenie, że to właśnie Ty sporządziłeś deklarację.

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci ulg i odliczeń, np. ulgi za Internet, przygotuj faktury. Będą Ci potrzebne do zsumowania kosztów poniesionych na ten cel.

Rozliczenie podatkowe krok po kroku

Rozliczenie PIT w programie dedykowanym do tego celu odbywa się w bardzo prosty sposób. Przede wszystkim, musisz wiedzieć, jaki typ formularza wybrać. Najbardziej popularny jest PIT-37, który dotyczy osób, osiągających przychody z pracy, emerytur, umów zlecenie i o dzieło. Jednak w programach do rozliczeń PIT możliwe jest rozliczeń także pozostałych typów deklaracji PIT. Gdy już wybierzesz właściwy, możesz przejść do uzupełniania danych.

Program do PITy online będzie zadawał Ci pytania, na które musisz odpowiadać, przepisując dane z przygotowanych wcześniej deklaracji, które masz przed sobą. Co więcej, program podpowie Ci, w którym miejscu znajdziesz konkretną informację i w jaki sposób powinieneś ją wpisać. Następnie sam dokona wszystkich wyliczeń i uzupełni formularz potrzebnymi danymi.

Na koniec, sprawdź poprawność zeznania podatkowego. Po wypełnieniu formularza sprawdź, czy wszystkie dane są poprawne i czy nie ma żadnych błędów. W razie potrzeby popraw je, aby uniknąć nieporozumień i konsekwencji prawnych.

Jak dostarczyć rozliczenie PIT 2022 do urzędu skarbowego?

Swoją deklarację PIT możesz wydrukować i dostarczyć do urzędu osobiście lub pocztą, ale możesz też zrobić to od razu po jej wypełnieniu w programie do rozliczeń online. Wystarczy kliknąć przycisk "wyślij" i podpisać je. Podpisem najczęściej jest kwota dochodu zadeklarowana w zeszłorocznej deklaracji PIT. Wysyłając w ten sposób swoje rozliczenie PIT 2022 - urząd skarbowy otrzyma je automatycznie.

Jak sprawdzić rozliczenie PITu?

Dobrze jest upewnić się, że Twoje rozliczenie dotarło do urzędu. Dobre programy do rozliczenia PIT online pokażą status deklaracji. Jeśli została przyjęta przez urząd, otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Do kiedy należy złożyć PIT online?

Swoje zeznane podatkowe online, podobnie jak te tradycyjne należy złożyć we wskazanym terminie. Zwykle jest to 30 kwietnia, przypadający w roku następującym po roku, za który składasz zeznanie. Jednak z uwagi na okres świąteczny, w 2023 roku ostateczny termin składania zeznania przypada na 2 maja 2023.

Więcej informacji na temat rozliczeń PIT znajdą Państwo na stronie PITax.pl