Jak prawidłowo nosić ortezę na kostkę, aby przyspieszyć regenerację?

Kontuzje stawu skokowego mogą znacząco utrudnić codzienne funkcjonowanie, a ich leczenie często wymaga wsparcia w postaci stabilizatora. Orteza na kostkę pomaga unieruchomić staw, zmniejszyć obciążenie i przyspieszyć regenerację. Aby jednak stabilizator spełniał swoją funkcję, musi być odpowiednio dobrany i noszony zgodnie z zaleceniami specjalistów. Jak prawidłowo go zakładać? Na co zwrócić uwagę podczas użytkowania? Poznaj najważniejsze wskazówki, które pomogą Ci szybciej wrócić do pełnej sprawności!