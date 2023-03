Jak dbać o historię kredytową? Poradnik dla kredytobiorców 21.03.2023 13:16 Właściwa historia kredytowa to dla banku sygnał, że ma do czynienia z rzetelnym klientem. Właśnie z tego powodu stanowi ona jeden z najważniejszych czynników decydujących o przyznaniu środków finansowych. Jak postępować, by móc pochwalić się jak najlepszą historią kredytową? Odpowiedzi znajdują się w tym krótkim poradniku.

Czym jest historia kredytowa?

Historia kredytowa to jeden z czynników decydujących o zdolności kredytowej klienta. W praktyce są to informacje o dotychczasowych zobowiązaniach danej osoby. Zbiera je Biuro Informacji Kredytowej (BIK), prywatne przedsiębiorstwo powołane przez Związek Banków Polskich. Zajmuje się weryfikacją wiarygodności finansowej osób ubiegających się o przyznanie środków finansowych. Dane gromadzone przez BIK obejmują historię spłaty rat aktywnych linii kredytowych i pożyczkowych. Oprócz tego w rejestr wpisuje się zakupy dokonane na raty oraz wykorzystanie limitów kart.

BIK otrzymuje dane od banków i innych instytucji finansowych przynajmniej dwa razy w tygodniu. Dzięki temu nie można mieć wątpliwości co do ich aktualności. Co ważne, informacje te są przechowywane tylko do momentu spłaty wierzytelności. Jeśli więc w trakcie sprawdzania danej osoby okaże się, że nie figuruje w BIK, dla banku jest to sygnał, że nie ma zobowiązań do spłaty. Zdarza się również, że wnioskodawcy nie ma w rejestrze, ponieważ nigdy nie korzystał z ofert kredytów, pożyczek i zakupów na raty. Pracownik sprawdzający wniosek o przyznanie pieniędzy nie może jednak tego sprawdzić.

Co zrobić w takiej sytuacji? Najlepiej myśleć z wyprzedzeniem i już w trakcie podpisywania umowy o kredyt lub pożyczkę wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez kolejne 5 lat od zakończenia spłaty wierzytelności. Dzięki temu, w przypadku wzięcia kolejnego zobowiązania będzie łatwiej dostać pozytywną decyzję. Można też liczyć na lepsze warunki umowy. By mieć pewność, że dana oferta jest najlepsza, wcześniej warto jeszcze skorzystać jeszcze z agregatora takich propozycji. Internetowy kalkulator kredytowy będzie idealnym narzędziem porównawczym, a dodatkowo ułatwi kontakt z pracownikiem banku. Na podstawie wielu poufnych danych, w tym m.in. właśnie historii kredytowej przedstawi indywidualne warunki umowy.

Dobre praktyki dbania o historię kredytową

Wzorową historię kredytową najłatwiej zbudować, regularnie spłacając raty. Dotyczy to wszelkiego typu kredytów (gotówkowych, hipotecznych, na zakup produktu w sklepie) oraz pożyczek. Warto przy tym pamiętać, by wierzytelności nie było zbyt wiele. W takim przypadku doradca w banku może uznać, że podpisanie kolejnej umowy w przyszłości przekroczy zdolności finansowe wnioskodawcy. Z tego też powodu w historii kredytowej źle wyglądają kredyty konsolidacyjne. Świadczą one nie tylko o zaciągnięciu w przeszłości wielu zobowiązań, ale i ryzyku, że sytuacja się powtórzy. Reguły jednak nie ma, przez co może się okazać, że terminowa spłata takiego skomasowanego długu nie wpłynie na ocenę klienta.

W razie problemów ze spłatą kilku kredytów jednocześnie (zarówno osobno, jak i w ramach konsolidacji) można spróbować zmienić warunki umów. Zazwyczaj wiąże się to z dodatkowymi kosztami, którymi bank obarcza klienta. O ile jednak to możliwe, lepiej wydłużyć okres kredytowania i renegocjować wysokość pojedynczej raty. Z dwojga złego lepiej regulować wyższe zobowiązania niż nie robić tego na czas, psując swoją historię kredytową. Trzeba przy tym pamiętać, że ustalenie nowych reguł zależy ostatecznie od banku.

Kolejna kwestia, o którą warto dbać, to przestrzeganie limitów na kartach kredytowych. Klienci otrzymują je zwykle po pewnym czasie jako dodatek do rachunku bankowego, choć nie muszą z nich korzystać. Jeśli jednak dana osoba się na to zdecyduje, powinna dbać o terminowe regulowanie debetu. Złą praktyką jest również zużywanie całej dostępnej puli środków do wydania. Aby stworzyć jak najlepszą historię kredytową, warto całkowicie zrezygnować z wydawania pieniędzy z takich kart.

Oprócz tego dobrym pomysłem jest udzielanie bankom wspomnianej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Co ważne, dobrowolność dotyczy wyłącznie osób regularnie spłacających zobowiązania finansowe. Dłużnicy, którzy zalegają z uiszczeniem raty kredytu lub pożyczki przez 60 dni i zostali o tym powiadomieni przez bank albo parabank, są wpisywani do rejestru BIK. Nie dochodzi do tego od razu, ale po kolejnych 30 dniach. Innymi słowy, klient ma około 3 miesiące na uregulowanie zobowiązania wobec wierzyciela. Jeśli tego nie zrobi, informacja o tym będzie przechowywana w bazie danych BIK przez następne 5 lat. Zgoda osoby zalegającej z oddawaniem pieniędzy nie jest potrzebna. Nie może ona także jej wycofać.

Gdzie sprawdzić swoją historię kredytową?

Do weryfikacji swojej historii kredytowej ma prawo każdy obywatel Polski i część obcokrajowców. W tym celu należy wejść na stronę BIK i założyć konto. Ze względu na to, że jednym z pól obowiązkowych jest numer PESEL, konta nie mogą założyć cudzoziemcy bez karty pobytu. Oprócz tego trzeba podać miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz polski numer telefonu. Konieczny jest także polski rachunek bankowy. Po zalogowaniu się do internetowego serwisu transakcyjnego lub aplikacji mobilnej należy wykonać przelew na kwotę 1 zł, by potwierdzić swoją tożsamość.

Później można sprawdzić historię aktywnych i już spłaconych kredytów (do pięciu lat wstecz) oraz ocenę punktową w skali od 0 do 100. Im więcej dana osoba ich ma, tym większe są szanse na otrzymanie kredytu lub pożyczki. Największe mają osoby mające powyżej 80 punktów.

Raport BIK można też zamówić w wersji do wydrukowania. Niestety, ta usługa jest płatna. Obecnie kosztuje 49 zł za każdorazowe skorzystanie. Z tego powodu lepiej wybrać pakiet. W cenie 129 zł klient otrzymuje możliwość zamówienia sześciu zestawień oraz alerty SMS informujące o próbie wzięcia kredytu na jego dane osobowe. Wiadomości tekstowe otrzymuje się maksymalnie przez rok. Oprócz tego istnieje wariant pośredni kosztujący 85 zł. Obejmuje on jeden raport BIK oraz powiadomienia na telefon przez kolejne dwanaście miesięcy.