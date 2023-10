Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego? 02.10.2023 09:34 Samochody elektryczne to bez wątpienia przyszłość motoryzacji. Nic dziwnego, że coraz więcej osób rezygnuje z pojazdów na benzynę na rzecz samochodów elektrycznych. Auta z napędem elektrycznym są ekologiczne i ekonomiczne, atutem jest także coraz większa dostępność infrastruktury ładowania. W poniższym artykule przyjrzymy się właśnie tej kwestii i wyjaśnimy, ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego.

Koszt tankowania benzyną można sobie łatwo obliczyć. W tym celu trzeba tylko znać wartość spalania na 100 km, pojemność baku i średnią cenę benzyny. Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego? Ostateczna cena ładowania samochodu elektrycznego uzależniona jest od kilku czynników. Przede wszystkim od: rodzaju ładowarki, pojemności akumulatora (określonej w kilowatogodzinach kWh) oraz czasu i trybu ładowania. Warto wiedzieć, że ubezpieczalnie wprowadzają nowy zakres ubezpieczenia AC, obejmujący szkody związane z awarią ładowarki czy kabla (zerknij tutaj: ubezpieczenie.com.pl).

Samochód elektryczny można naładować zarówno w domu przy pomocy ładowarki domowej, jak i na stacji szybkiego ładowania. Ta pierwsza ma niższą moc, ale co za tym idzie – ładowanie samochodu elektrycznego jest wówczas tańsze niż wizyta na stacji.

Wiele zależy również od cen operatorów stacji ładowania. Dostępne są stacje ładowania, obsługiwane przez takich operatorów jak:

GreenWay;

Orlen (+Energa);

Tauron;

Elocity + Noxo;

EV+.

Dla przykładu: w GreenWay za jednorazowe ładowanie 1 kWh prądem zmiennym należy zapłacić 2,20 zł, a prądem stałym 3,40 zł. Każdy operator oferuje nieco inne warunki, a więc warto zapoznać się z ofertą. Możliwe jest także wykupienie abonamentu, co wpływa na cenę.

Jeśli natomiast ładujesz auto w domu, to warto korzystać z taryfy energetycznej G12. Przy ładowaniu w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych sporo zaoszczędzisz.

Ile trwa ładowanie samochodu elektrycznego?

Czas ładowania samochodu elektrycznego wynosi około 2 godzin. Musisz jednak pamiętać, że istnieją pewne limity czasowe. Po ich przekroczeniu zapłacisz za ładowanie więcej. Dotyczy to pojazdów z dużą pojemnością akumulatora. Limity te nie zawsze obowiązują przez całą dobę. Czasami są ustalane na czas największego natężenia ruchu, aczkolwiek należy zdawać sobie z nich sprawę.

Samochody ładuje się dłużej w domu; przy pomocy ładowarki domowej. Taki proces może wówczas potrwać od kilku do kilkunastu godzin. Niemniej we własnym garażu nie stanowi to raczej problemu.

Jak obniżyć koszt ładowania samochodu elektrycznego?

Jest kilka sposobów, które pozwolą obniżyć cenę ładowania samochodów elektrycznych.

W tym celu należy pamiętać o takich kwestiach jak:

odpowiednia płynność jazdy – to ważne, aby jeździć dynamicznie i zwalniać stopniowo, redukując biegi;

mniejszy opór powietrza – jeśli to możliwe, staraj się jeździć bez dodatkowego ładunku (boks dachowy), taki boks podnosi bowiem poziom spalania aż o 10-20%, warto także jeździć z zamkniętymi szybami;

odpowiednie ciśnienie w oponach – mniejsze ciśnienie w oponach powoduje większe zużycie energii, koła powinny być dobrze napompowane;

optymalizacja poboru mocy – zrezygnuj z elementów, które dodatkowo pobierają energię, jak na przykład klimatyzacja, ogrzewanie, radio itd.

Podsumowując; ładowanie samochodu elektrycznego to istotny aspekt użytkowania pojazdów napędzanych energią elektryczną. Koszty ładowania pojazdu na prąd zależą od wielu czynników – między innymi od cen energii elektrycznej, rodzaju użytej ładowarki, pojemności akumulatora pojazdu itd. Mimo wszystko koszty te są zwykle niższe niż koszty tankowania pojazdów spalinowych.