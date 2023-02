Firmy kupujące mieszkania – czym się kierować? 23.02.2023 09:55 W sprzedaży nieruchomości istotna jest nie tylko cena, ale przebieg transakcji i czas, w którym się to wszystko odbywa. Wiadomo, że im dłuższy czas realizacji, tym gorzej, bo więcej generuje się dodatkowych kosztów, które być może nawet nie przyjdą nam na początku do głowy. Alternatywnym rozwiązaniem jest oferta firmy skupującej, czym powinniśmy się zainteresować, jeśli mamy problem ze sprzedażą nieruchomości. Na co warto zwrócić uwagę, kiedy wybieramy określoną firmę? Zastanówmy się nad tym dokładnie.

Firma, która kupuje mieszkania

Analizowanie rynku nieruchomości daje obraz tego, jak zmieniła się postawa właścicieli nieruchomości podczas sprzedaży względem firm. Coraz częściej brane pod uwagę są transakcje, w której stroną kupującą jest firma skupująca. Początkowo właściciele obawiali się takich transakcji, ponieważ obawa dotyczyła niskiej kwoty oferowanej przez skupy, ale z czasem okazało się, że ceny są zbliżone do tego, co można by było uzyskać podczas samodzielnej sprzedaży kupującemu z ogłoszenia. Firmy skupujące udziały w nieruchomościach stanowią bardzo dobrą alternatywę sprzedaży. Właściciele udziałów, którzy mają trudności w sprzedaży (a bywa to niemal pewne) często korzystają z ofert firm skupujących. Dzieje się tak z tego względu, że jest to często ich jedyna propozycja, z którą przyjdzie im się zmierzyć. Kupujący, który szuka wygodnego mieszkania dla siebie i rodziny raczej będzie uciekał od propozycji kupna jedynie udziałów w nieruchomości, ponieważ generuje to dodatkowy stres i kłopoty. Najczęściej kłopoty te są przedstawiane jako trudności w relacji między współwłaścicielami, a każdy kupujący chce mieć spokój. Firma kupująca mieszkania jest ponad takie sytuacje. Oznacza to, że jest na tyle doświadczona i zapoznana z rynkiem nieruchomości i z przepisami prawnymi, że kupno nieruchomości dzielonej na kilku współwłaścicieli nie stanowi dla niej żadnego problemu.

Podczas wyboru odpowiedniej firmy najlepiej kierować się opiniami, ale także realizacjami, do których doszło z daną firmą. W sieci można poczytać na temat komentarzy wystawianych przez klientów danej firmy, gdzie mogą być opisywane dokładne sytuacje. Na takie komentarze na pewno warto zwracać uwagę. W odczytywaniu opinii można pominąć te, które o niczym konkretnym nie informują. Opinia “warto”/”nie warto” niczego nie wnosi, to te możemy sobie podarować, jeśli chodzi o wybór odpowiedniej firmy.

Doświadczenie i podejście do klienta

Zarówno doświadczenie, jak i podejście do klienta stanowi bardzo ważny wyznacznik tego, czy dana firma skupująca nieruchomości jest warta naszej uwagi. Małe doświadczenie, niewiele opinii, a w dodatku takich, które nie opisują konkretnej transakcji, mogą wydawać się dla nas niewystarczające. W opiniach takich doszukujemy się tego, w jaki sposób firma traktuje klienta, a więc jak odpowiada na komentarze pozytywne, negatywne, albo jak zostali opisani przez samego klienta. Firmy kupujące nieruchomości zazwyczaj są aktywne w sekcji komentarzy, gdzie starają się odpowiadać na każdą opinię. W przypadku, kiedy klient wystawia negatywną opinię, chcą się dowiedzieć, co się nie podobało, a w przypadku pozytywnych pojawiają się wiadomości z życzliwością i podziękowaniami dla klienta za okazane zaufanie.

Doświadczenie zawodowe stanowi taki główny element, którym warto się kierować przy wyborze, ponieważ świadczy o tym, że mamy do czynienia z profesjonalistami. Jeśli firma skupująca nieruchomości jest na rynku od niedawna, może pojawiać się pewnego rodzaju dystans ze strony potencjalnych kupujących. Są tacy, którym bardzo przeszkadza, że firma nie ma jeszcze dorobku w postaci zadowolonych klientów, dlatego nie korzystają. Są też tacy, którzy chętnie występują w roli pierwszych klientów i dzielą się swoją opinią z innymi, będąc prekursorem wszystkiego. Niemniej doświadczenie zawodowe firmy kupującej nieruchomości stanowi bazę pod trudne transakcje, z którymi można mieć do czynienia. Przykładowo taka doświadczona firma skupująca nieruchomości łatwiej podejmuje decyzje na temat skupu problematycznych lokali. Mogą to być mieszkania z lokatorami, mieszkania z zadłużeniem, z niejasną sytuacją prawną, będące przedmiotem postępowania spadkowego, czy lokale, których stan jest na tyle zastanawiający, że nikt z kupujących nie chce podjąć się ryzyka ich kupna. Doświadczona firma z pewnością będzie wiedziała jak podejść do transakcji, w jaki sposób wycenić nieruchomość i jak przejść przez etap przygotowawczy do transakcji.

Opinie na temat działalności firmy stanowią bardzo cenne źródło wiedzy dla przyszłych klientów. Dzięki opiniom można uzyskać wiele odpowiedzi na pytanie, a przede wszystkim utwierdzić się w przekonaniu, że dana firma istnieje, oferuje realne usługi i jest uczciwa w stosunku do swoich klientów. Cena, czas realizacji, a także przebieg rozmów jest już indywidualną kwestią, która podlega ocenie klienta korzystającego z usług. Niektórym będzie to odpowiadać, innym może jednak przeszkadzać. Zanim podejmiemy decyzję, najlepiej sprawdzić komentarze.