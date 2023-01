Drzwi zewnętrzne, czyli jak (i czym) zrobić pierwsze wrażenie? 17.01.2023 14:10 Drzwi zewnętrzne to jeden z najbardziej stałych i jednocześnie najczęściej używanych elementów domowego pejzażu. Ostatnia rzecz jaką widzimy opuszczając nasze domostwo i pierwsza, którą oglądamy gdy do niego wracamy. Strażnik bezpieczeństwa i komfortu, ale przy tym także i okazja do zaprezentowania charakteru wnętrza i jego właścicieli. Dodajmy – szansa często niepowtarzalna, w końcu pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz...

3

Drzwi wejściowe – solidność wielce pożądana

Niewątpliwie podstawowym zadaniem, jakim na co dzień obarczone są każde drzwi wejsciowe, jest zapewnienie spokoju ducha domowników i zabezpieczenie ich mienia przed włamywaczami. Ci przecież zawsze będą próbowali dostać się do środka przez okna i właśnie drzwi. Zewnętrzne, na pierwszy rzut oka odstraszające złodziei zabezpieczenia w postaci choćby tak popularnych kiedyś potężnych stalowych płyt lub kilku wielce skomplikowanych w obsłudze zamków, odeszły już do lamusa.

- Choć w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa domu nie można iść na kompromis, współczesna technologia pozwala uniknąć pancernego, topornego wyglądu drzwi. Zewnętrzne wrażenie estetyczne łączymy z solidnością zabezpieczeń – mówi Marcin Wolak, ekspert OknoPlus.

Kupując nowoczesne drzwi zewnętrzne mamy niezwykle szerokie możliwości wyboru urządzeń i systemów utrudniających, czy wręcz uniemożliwiających intruzom wdarcie się do domu. Przeciętny zjadacz chleba natychmiast pomyśli tutaj o zamkach z dużym stopniem komplikacji – i słusznie. Ale... sięgnijmy głębiej. Jeśli zamek, to z trzy-, a nawet pięciopunktową zasuwnicą. A może elektrorygiel? Łącząc jego silnik z kontrolą dostępu pozbywamy się problemu konieczności wymiany wszystkich zamków po zgubieniu kluczy. Dlaczego? Ponieważ współczesne drzwi zewnętrzne nie potrzebują klucza. Możemy je otwierać przy pomocy klawiatury numerycznej, czytnika linii papilarnych, czy smartfona – dzięki połączeniu przez Bluetooth. Fantastyczne rozwiązania znane kiedyś jedynie z filmów typu „Mission Impossible” stały się już wygodną i – co najważniejsze – dostępną dla każdego codziennością.

- Nie musimy też pamiętać o zamknięciu drzwi, wyręczy nas w tym samozamykacz, zaś pod naszą nieobecność dom będą chroniły niewidoczne, ale niezwykle skuteczne bolce antywyważeniowe, a także połączone z systemem alarmowym kontaktrony, w które można wyposażyć każde drzwi wejściowe – dodaje Marcin Wolak.

Drzwi zewnętrzne stoją nie tylko na straży bezpieczeństwa, ale i komfortu

Na powstrzymywaniu włamywaczy nie koniec oczekiwań, które powinny spełniać dobre drzwi wejściowe. Muszą przecież także chronić domowników przed niekorzystnym wpływem zewnętrznych zjawisk atmosferycznych, czyli być wodo- i wiatroodporne. Stwierdzenie „ciągnie od drzwi” w naszych czasach straciło już rację bytu, bowiem poza szczelnością współczesne drzwi zewnętrzne odznaczają się jeszcze doskonałymi parametrami termoizolacyjnymi.

- Zarówno konstrukcje aluminiowe, jak i te z PVC z powodzeniem spełniają normy narzucone przez Warunki Techniczne 2021. Niski współczynnik przenikania ciepła nie zmienia się znacząco nawet przy wyposażeniu drzwi w szybę – podkreśla Marcin Wolak, ekspert OknoPlus.

To zaś oznacza, że bezpieczne jest nie tylko nasze mienie, ale i zasoby finansowe, jako że odpowiednio dobrane drzwi mogą wydatnie ograniczyć straty ciepła, a zatem w dłuższej perspektywie przynieść realne, niemałe oszczędności w opłatach za ogrzewanie.

Użyteczność idąca w parze z estetyką

Drzwi wejściowe stanowią swoistą wizytówkę każdego bez wyjątku domu i mieszkania. Zapraszając do środka gości pozwalają jednocześnie przynajmniej częściowo przygotować ich na styl aranżacji całego domostwa. Mogą z jednej strony współgrać z całokształtem budynku, wręcz wtapiając się w fasadę, bądź też – na zasadzie kontrastu – zdecydowanie się od niego odcinać. Możliwości personalizacji są na dobrą sprawę ograniczone jedynie wyobraźnią. Dowodem na to jest choćby wprowadzona właśnie na rynek przez OknoPlus najnowsza kolekcja paneli do drzwi wejściowych ALU Reveal.

- Oddaliśmy do dyspozycji klientów aż siedem nowych wzorów paneli, które szczególnie dobrze będą komponowały się z obiektami w stylu postindustrialnym i nowoczesnym. Mamy więc bardzo odważną propozycję paneli do złudzenia przypominających pokrytą rdzą stal konstrukcyjną, monobarwne panele w szalenie efektownym odcieniu antracytu, rozwiązanie inspirowane szarością i surowością betonu, ale także kilka wzorów łączących w sobie naturalne ciepło jasnego drewna z wyrazistymi, utrzymanymi w głębokiej czerni detalami, które można także wyposażyć w doświetlającą wnętrze szybę – wylicza ekspert.

Należy podkreślić, że wspomniane nowości stanowią jedynie fragment niezwykle szerokiej gamy możliwości. Nie będzie przesadą konstatacja, że w obecnych czasach drzwi zewnętrzne można dobrać do absolutnie każdego projektu, choćby był najbardziej fantazyjny – i to tak pod względem faktury, jak materiału czy koloru.

Drzwi zewnętrzne niejedno mają imię

Powinniśmy też pamiętać, że do obszernej kategorii pod nazwą „drzwi zewnętrzne” zaliczają się nie tylko główne drzwi wejściowe do domu lub mieszkania. Kontakt ze światem zewnętrznym mają przecież także drzwi tarasowe, balkonowe, czy te wiodące na przykład wprost z salonu do ogrodu. W przypadku takich konstrukcji kryteria estetyczne będą zdecydowanie różniły tego typu drzwi zewnętrzne od drzwi wejściowych. Najczęściej bowiem rozwiązania te mają jeszcze do spełnienia funkcję okien, a zatem będą to raczej sporych rozmiarów drzwi przesuwne, umożliwiające swobodny kontakt z naturą, ale przy tym – podobnie jak drzwi wejściowe – zabezpieczające przed ucieczką ciepła na zewnątrz i dostaniem się nieproszonych gości do wnętrza, a przy tym jeszcze wręcz zalewające pomieszczenia niezbędnym do życie, naturalnym światłem. Nie sposób pominąć ich niezrównanej estetyki – wielkoformatowe przeszklenia nadadzą bryle każdego budynku lekkości i na wskroś nowoczesnego wyglądu, równocześnie spełniając wszystkie wymogi termoizolacji i bezpieczeństwa.