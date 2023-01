Dlaczego warto zdecydować się na reklamę w komunikacji miejskiej? 23.01.2023 15:54 Mówiąc o reklamie, warto podkreślić, że może ona mieć różną formę. Może być też umieszczana w różnych miejscach. Obecnie bardzo dużą popularnością cieszy się ta w środkach komunikacji miejskiej. Okazuje się, że sprawdza się ona naprawdę dobrze, przynosząc oczekiwany efekt. Warto dodać, że może być wykorzystywana zarówno przez małe, lokalnie działające firmy, jak i ogromne przedsiębiorstwa o ogólnopolskim zasięgu. Stanowi najlepszy dowód na to, że połączenie skuteczności i stosunkowo niewielkich kosztów jest naprawdę możliwe.

Jakie są rodzaje reklamy w komunikacji miejskiej?

Decydując się na reklamę w komunikacji miejskiej, możesz mieć pewność, że wybierasz jeden z najbardziej skutecznych sposobów na to, aby dotrzeć do ogromnej grupy odbiorców. Pozwala ona na wykorzystanie nośników zarówno w autobusie, tramwaju, metrze czy trolejbusie, jak i na przystankach. To sprawia, że reklama w komunikacji miejskiej charakteryzuje się naprawdę szerokim zasięgiem, a jej przeoczenie jest niezwykle trudne. Plusem takiej formy reklamy jest brak możliwości jest zablokowania. Pod tym względem znacznie przewyższa ona reklamę internetową, która wbrew pozorom nie zawsze spełnia swoją rolę.

Reklama w środkach komunikacji miejskiej to reklama w:

autobusie;

metrze;

tramwaju/trolejbusie.

W autobusach najczęściej stosowane są ekrany LCD, a także różnego rodzaju ramki podsufitowe. Z uwagi na to, że autobusy wykorzystywane są również w mniejszych miejscowościach, ten rodzaj reklamy sprawdza się nie tylko w wielkich aglomeracjach miejskich.

Wielu przedsiębiorców bardzo chętnie decyduje się na reklamę w warszawskim metrze. Świetnie sprawdza się ona nie tylko w przypadku lokalnych firm – można wykorzystać ją również do reklamy firm o krajowym zasięgu. W wagonach metrach można dostrzec wykorzystywane również w autobusach ekrany LCD oraz ramki. Bardzo często oklejane są również wagony. Plusem takiej reklamy jest ogromny zasięg – fachowcy podkreślają, że gwarantuje ona dotarcie do nawet 60% mieszkańców stolicy naszego kraju. Wynik jest więc imponujący.

Jeśli w danym mieście komunikacja obejmuje również tramwaje/trolejbusy, można śmiało postawić na reklamę również w tych środkach transportu. Podobnie jak w przypadku autobusów i metra, świetnie sprawdzają się ramki oraz ekrany LCD. Jeśli interesuje Cię naprawdę solidnie wykonana reklama w komunikacji miejskiej, szukasz dobrego, rzetelnego realizatora, wejdź na https://www.znajdzreklame.pl.

Jakie zalety ma reklama w komunikacji miejskiej?

Charakter komunikacji miejskiej sprawia, że reklama ma naprawdę masowy zasięg. Niezależnie od tego, czy wybierzesz tramwaj, autobus czy metro, możesz mieć pewność, że każdego dnia dotrze ona do setek, jeśli nie tysięcy odbiorców. Co ważne, nie będzie to wiązało się ze znacznym wzrostem kosztów reklamy, co jest niewątpliwym atutem. Bogaty wybór nośników reklamowych to możliwość idealnego ich dopasowania do charakteru reklamy, a także produktu/usługi. Co ważne, możesz postawić zarówno na ekrany LCD znajdujące się we wnętrzu pojazdu, jak i citylights na przystankach – to od Ciebie zależy, które rozwiązanie wybierzesz.

W przypadku jakich branż sprawdzi się reklama w komunikacji miejskiej

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy w przypadku ich produktów/usług reklama w komunikacji miejskiej to dobry wybór. Okazuje się, że jest to ten rodzaj reklamy, który świetnie sprawdza się w każdej branży. To oznacza, że można wykorzystać ją do reklamowania między innymi:

eventów takich, jak koncerty, wystawy konferencje;

nowo wydanych książek;

jogurtów, czekolad i innych produktów spożywczych.

Niezależnie od tego, co chcesz reklamować możesz mieć pewność, że w komunikacji miejskiej uda Ci się dotrzeć do potencjalnych odbiorców. Co więcej, nie będą oni mogli uniknąć Twojej reklamy – chcąc nie chcąc zostaną z nią zapoznani. W dużej mierze to właśnie w tym tkwi siła reklamy w środkach komunikacji publicznej. Dzięki reklamie w autobusie, tramwaju czy metrze wzniesiesz prowadzoną przez siebie działalność na nowy poziom, zyskując klientów, którzy być może nigdy nie dowiedzieliby się o Twojej firmie, gdyby nie ich podróż środkami komunikacji publicznej.

Reklama w komunikacji miejskiej nie bez powodu uważana jest za jedną z najbardziej skutecznych. Świetnie sprawdza się niezależnie od tego, w jakiej branży działasz i co chcesz promować. Szeroki wybór nośników sprawia, że z łatwością dopasujesz je do własnych potrzeb, preferencji, a także możliwości finansowych. Bez specjalnie dużych wydatków zyskasz reklamę, która w pełni Cię zadowoli, przynosząc oczekiwany efekt.