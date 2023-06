Dlaczego warto wybrać telewizor z funkcją Smart TV? Poradnik przy wyborze Smart TV do domu 21.06.2023 09:49 O telewizorach Smart TV prawdopodobnie słyszałeś nieraz. I nic dziwnego, ponieważ ich popularność od wielu lat nieustannie rośnie. Jeśli jednak nadal masz wątpliwości, czy to faktycznie model odpowiedni dla Ciebie, sprawdź jakie zalety ma inteligentny telewizor do domu. Dlaczego warto wybrać telewizor z funkcją Smart TV i na co musisz zwrócić uwagę przy wyborze?

Funkcje Smart TV — czym są i co dają podczas korzystania z telewizora?

Smart TV należy do najnowocześniejszych telewizorów, które możesz obecnie dostać w sklepach. Co wyróżnia je spośród innych, mniej nowoczesnych modeli? To dostęp do Internetu i ciekawych aplikacji, z którymi poznasz nowe znaczenie rozrywki w domu!

Smart TV posiada również inteligentne oprogramowanie, pamięć RAM, a nawet nowoczesny procesor i pojemny dysk wewnętrzny — zdecydowanie bliżej im do smartfonów i komputerów niż do zwykłych telewizorów.

Aplikacje na Smart TV — nieograniczony dostęp do rozrywki

Nowoczesny telewizor Smart TV otwiera przed Tobą wrota do wszystkich platform streamingowych, portali społecznościowych, wydarzeń sportowych, gier, muzyki i wiadomości. Wszystko to masz na jednym urządzeniu, dzięki specjalnym aplikacjom, które możesz pobierać i instalować na swoim telewizorze.

Najpopularniejsze aplikacje Smart TV:

YouTube

CANAL+

HBO Max

Netflix

Disney+

Player.pl

Polsat Box Go

To jednak dopiero przedsmak wszystkich aplikacji, które znajdziesz w zasobach Smart TV. Przykładowo, modele od najpopularniejszego producenta w Polsce, czyli firmy Samsung, oferują dostęp do aż 500 aplikacji, przy czym aż 200 z nich obsługuje język polski!

Jakie rodzaje telewizorów Smart TV są dostępne w ofercie i co wziąć pod uwagę przy wyborze?

Oferta telewizorów Smart TV jest przeogromna — różnią się one i markami, i funkcjami, i parametrami technicznymi, a nawet technologią wyświetlania obrazu. Zdecydowaliśmy się opisać 3 najważniejsze parametry, które musisz wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności. Jest to:

System operacyjny — wpływa na to, czy z łatwością przychodzi Ci znalezienie ulubionych programów i funkcji, ile dostępnych aplikacji jest na urządzeniu, a także czy telewizor chodzi szybko i płynnie.

Powinieneś wybrać klasyczny system Smart TV czy Android TV?

Andoid TV to dobry wybór dla osób szukających sprzętu kompatybilnego z innymi urządzeniami opartymi o Androida, jednak może okazać się przytłaczający dla nowych użytkowników. Zdecydowanie polecamy Smart TV Tizen, który znajdziesz w modelach Samsung. To połączenie intuicyjnego sterowania z dużym wachlarzem opcji

Przekątna ekranu — drugi parametr tyczy się wielkości samego ekranu. Jeżeli chcesz poczuć się jak w prawdziwym kinie i nie boisz się inwestować w duży sprzęt, koniecznie sięgnij po model o przekątnej 65 cali. Wbrew pozorom, urządzenia te świetnie pasują zarówno do mniejszych, jak i do większych pomieszczeń, a zapewniają świetne wrażenia każdemu kinomaniakowi.

Rozdzielczość — skoro jesteśmy już przy przekątnej, to nie możemy zapomnieć o rozdzielczości. Pamiętaj, duży ekran z niską rozdzielczością to przepis na katastrofę — nie wybieraj zatem niższej rozdzielczości niż 4K. Dzięki temu na ekranie dostrzeżesz nawet najdrobniejsze szczegóły, a obraz stanie się ucztą dla oczu.

Dlaczego warto wybrać telewizor z funkcją Smart TV?

Nowoczesny telewizor Smart TV przede wszystkim wniesie do Twojego domu wiele rozrywki. Internet i wbudowane aplikacje to jednak tylko jeden z powodów, dlaczego warto wybrać telewizor z funkcją Smart TV. Inne zalety telewizora Smart to:

Szybkie i bezprzewodowe łączenie z urządzeniami — w każdej chwili możesz podłączyć do niego głośniki, telefon, a nawet klawiaturę do sterowania bez konieczności podpinania dodatkowych kabli.

Projektowanie inteligentnego domu — tak, Smart TV może stać się mózgiem inteligentnego domu teraz lub w przyszłości. Taką opcję daje niesamowita platforma SmartThings, która łączy ze sobą wszystkie urządzenia podłączone w smart domie i pozwala Ci na wygodne sterowanie za pomocą tylko jednej aplikacji.

Sztuczna inteligencja dla lepszego wyszukiwania treści — inteligentne telewizory nieustannie uczą się preferencji swoich użytkowników, aby zapewnić im jeszcze lepsze treści.

Technologie poprawiające obraz i dźwięk — inteligentne algorytmy dbają również o to, aby dźwięk i obraz były dopasowane do pory dnia czy gatunku filmu.

Specjalne tryby dla graczy — jeśli chcesz grać na telewizorze, Smart TV dostarczy Ci nowoczesnych trybów, które przyspieszają działanie gier i minimalizują in-put lag.

Artykuł powstał w ramach płatnej współpracy z Samsung Electronics Polska.