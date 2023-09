Czy zawsze należy zadbać o wystawienie świadectwa energetycznego? 22.09.2023 11:04 28 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja „Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków". Odtąd każda nieruchomość musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej, zwane potocznie świadectwem energetycznym. Ma to na celu promowanie budownictwa bardziej efektywnego energetycznie. Czym jest świadectwo energetyczne i czy każdy właściciel nieruchomości musi je posiadać? Świadectwa charakterystyki energetycznej — co warto wiedzieć?

Świadectwo energetyczne to dokument, który zawiera informacje o zapotrzebowaniu nieruchomości na energię potrzebną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji oraz chłodzenia. Pomagają one wyliczyć roczne zapotrzebowanie na energię oraz orientacyjne koszta wynikające z użytkowania energii. Dane te prezentowane są w formie klasy energetycznej, która określa ilość energii niezbędnej do utrzymania odpowiedniej temperatury w budynku. Świadectwo zawiera też informacje odnośnie poprawy energetycznej budynku.

Oprócz tego, w świadectwie charakterystyki energetycznej muszą też znaleźć się informacje dotyczące samego budynku — adres, powierzchnia użytkowa, rodzaj zabudowy oraz metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej.

Świadectwo energetyczne jest ważne przez okres 10 lat. Okres ten może być jednak krótszy, jeśli w budynku były wykonywane prace, takie jak: docieplenie, wymiana okien czy wymiana źródła ciepła — mogą one bowiem zmienić charakterystykę energetyczną budynku lub jego części.

Istotne jest również, że świadectwo energetyczne mieszkania może być przekazany zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Właściciel mieszkania lub domu jest zobowiązany do posiadania świadectwa energetycznego, jeśli planuje je w przyszłości odsprzedać lub wynająć. Jeśli podczas procesu sprzedaży lub wynajmu nieruchomości właściciel nie przekaże dokumentu, będzie zagrożony karą grzywny, sięgającą nawet 5 tysięcy złotych.

Obowiązek posiadania świadectwa dotyczy również inwestora, który musi je załączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Jeśli jednak posiadasz nieruchomość tylko na własny użytek, nie ma konieczności, abyś posiadał świadectwo energetyczne.

Dokument może wystawić tylko kwalifikowany specjalista ds. efektywności. Pełna lista uprawnionych do wystawienia świadectwa znajduje się w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków. Zadbaj o wystawienie świadectwa energetycznego pi zakończeniu budowy obiektu budowlanego, co zagwarantuje możliwość użytkowania lokalu.