Czy twój kot okazuje te 10 oznak miłości? Sprawdź!

Mruczenie - Jednym z najbardziej oczywistych znaków miłości od kota jest mruczenie i głaskanie. Kiedy kot mruczy, oznacza to, że jest zadowolony i zrelaksowany. Uwaga! Koty mruczą również podczas odczuwania bólu – jeśli twój mruczek nagle zaczął pomrukiwać lub mruczeć w nieoczywistych okolicznościach to zgłoś się z nim do weterynarza na kontrolne badania.