Co oznaczają żółte białka oczu? 06.02.2025 11:47 Żółte białka oczu to objaw, który często budzi niepokój, ponieważ może wskazywać na różnorodne problemy zdrowotne, szczególnie związane z funkcjonowaniem wątroby. Warto zrozumieć, co oznaczają lekko żółte oczy, jakie są ich przyczyny oraz jak można je leczyć.

Przyczyny żółtych białek oczu

Żółte białka oczu (zażółcenie twardówek) stanowią wynik podwyższonego poziomu bilirubiny we krwi. Bilirubina to barwnik, który powstaje w wyniku rozpadu czerwonych krwinek. W normalnych warunkach wątroba przetwarza ją, a następnie wydala z organizmu. Kiedy jednak organ nie funkcjonuje prawidłowo, bilirubina gromadzi się we krwi, co prowadzi do żółtego zabarwienia białek oczu.

Problemy z wątrobą

Przyczyny żółtych białek oczu są zróżnicowane i mogą obejmować zarówno łagodne, jak i poważne schorzenia. Jeden z najczęstszych powodów zażółcenia twardówek to schorzenia wątroby, takie jak wirusowe zapalenie tego narządu. Do rozwoju choroby mogą przyczyniać się wirusy typu A, B lub C, które wywołują stan zapalny, a nawet uszkodzenia wątroby.

Żółte białka oczu mogą świadczyć także o marskości wątroby. To przewlekłe schorzenie, w którym zdrowa tkanka narządu zostaje zastąpiona bliznowatą, co prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu wątroby.

Oprócz tego do potencjalnych przyczyn lekko żółtych oczu należy alkoholowe stłuszczenie wątroby. Długotrwałe nadużywanie alkoholu może bowiem prowadzić do nagromadzenia tłuszczu w komórkach wątroby, a w efekcie do jej uszkodzenia.

Kamienie żółciowe

Kamienie w pęcherzyku żółciowym mogą blokować drogi żółciowe, a tym samym utrudniać odpływ żółci z wątroby. To zjawisko prowadzi do gromadzenia się bilirubiny we krwi, co objawia się żółtymi białkami oczu.

Hemoliza

Hemoliza to proces, w którym czerwone krwinki są niszczone szybciej, niż wątroba jest w stanie je przetworzyć. To prowadzi do nadmiernej produkcji bilirubiny, a w efekcie do zażółcenia twardówek.

Zespół Gilberta

To łagodna, genetyczna choroba, która objawia się okresowym wzrostem poziomu bilirubiny we krwi. Zwykle nie jest groźna, ale może wywoływać takie objawy jak lekko żółte oczy, szczególnie w przypadku zmęczenia lub w stresującym okresie.

Objawy towarzyszące żółtym białkom oczu

Oprócz żółtych białek oczu mogą występować inne objawy, które mogą wskazywać na konkretne schorzenia:

ból brzucha często towarzyszy problemom z wątrobą i może być oznaką stanu zapalnego;

nudności i wymioty mogą występować w przypadku wirusowego zapalenia wątroby lub innych schorzeń;

ogólne osłabienie organizmu może być wynikiem choroby wątroby;

zmiana koloru moczu na ciemniejszy bywa wynikiem zwiększonej bilirubiny w organizmie.

Jak diagnozuje się przyczyny żółtych białek oczu?

Aby ustalić przyczynę żółtych białek oczu, lekarz może zlecić różne badania diagnostyczne.

Zwykle są to badania krwi i badania obrazowe, takie jak:

morfologia krwi – pomaga ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta oraz wykryć ewentualne anemie,

badanie stężenia bilirubiny – pozwala określić poziom tego barwnika we krwi, co ma istotne znaczenie w przypadku diagnozowania problemów z wątrobą,

próby wątrobowe – obejmują oznaczenie enzymów wątrobowych, które bywają podwyższone w przypadku uszkodzeń wątroby,

USG jamy brzusznej – umożliwia ocenę struktury wątroby oraz obecności ewentualnych kamieni żółciowych.

tomografia komputerowa (TK) – może zostać zlecona w celu dokładniejszej oceny stanu wątroby i okolicznych narządów.

Leczenie żółtych białek oczu

Terapia polega przede wszystkim na leczeniu ustalonej przyczyny zażółcenia twardówek. Jedną z najczęstszych metod jest farmakoterapia. W przypadku np. wirusowego zapalenia wątroby lekarze mogą zalecić stosowanie leków antywirusowych, które pomagają w zwalczaniu infekcji. Jeśli stwierdzono stan zapalny tego narządu, pacjent może otrzymać leki przeciwzapalne.

Nie bez znaczenia jest też zmiana stylu życia. Wprowadzenie zbilansowanej, bogatej w witaminy i minerały diety może wspierać funkcje wątroby. Unikanie alkoholu jest szczególnie istotne w przypadku leczeniu alkoholowego stłuszczenia wątroby.

Jeśli chodzi o leczenie żółtych białek oczu i ich przyczyny, w niektórych przypadkach konieczne bywa też przeprowadzenie operacji w celu usunięcia kamieni z dróg żółciowych.