Co daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.?

Wpisu do KRS spółki przekształconej i wykreślenia z CEIDG przedsiębiorcy przekształconego – wpisu należy dokonać za pośrednictwem portalu PRS, przy czym muszą zrobić to wszyscy członkowie zarządu w terminie 6. miesięcy od daty zawarcia umowy spółki. Natomiast złożenie wniosku o wykreślenie z CEIDG powinno nastąpić w terminie 7. dni od daty wpisu do KRS (czyli nie dochodzi do tego automatycznie, z urzędu).