Bielizna damska na prezent. Jaką wybrać? 11.05.2023 14:21 Wybór idealnego prezentu dla kobiety często stanowi niemałe wyzwanie. Popularnością cieszy się bielizna, która może być zarówno praktycznym, jak i eleganckim czy zmysłowym prezentem. Niestety jej wybór może okazać się trudnym zadaniem, ponieważ musimy liczyć się z potrzebami i preferencjami obdarowywanej osoby. Jak wybrać komplet, który będzie w dobrym guście i jednocześnie spodoba się bliskiej kobiecie? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule!

Czy bielizna na prezent jest dobrym pomysłem?



Bielizna damska https://makeup.pl/categorys/722729/ to z pewnością nie jest prezent, który możemy wręczyć każdemu. To najbardziej intymna część garderoby, dlatego podarowana kobiecie, z którą nie mamy bliskiego kontaktu, może przerodzić się w niezręczną i nietaktowną sytuację. Przed zakupem zadaj sobie najpierw kilka kluczowych pytań:



1. Kogo pragniesz obdarować?

2. Czy znasz rozmiar tej osoby?

3. Czy ta osoba będzie zadowolona z takiego prezentu?

4. W jakich okolicznościach pragniesz wręczyć prezent?

Elegancka, wysokiej jakości bielizna damska na prezent to idealna opcja dla dziewczyny lub żony. Świetnie, jeśli wiesz jaki rodzaj bielizny preferuje Twoja ukochana kobieta. Część kobiet stawia na wygodne, sportowe rozwiązania, a inne uwielbiają zmysłowe, koronkowe komplety. Równie istotny jest fason biustonosza, ponieważ odpowiada on za wygodę i komfort użytkowania bielizny. Do wyboru jest wiele różnych modeli: miękkie, usztywniane, półusztywniane czy push-up. Podobna rzecz tyczy się majtek. Seksowne stringi, wygodne figi czy sportowe szorty? Przytłoczyła Cię taka ilość informacji? Spokojnie, czytaj dalej, a poznasz wszystkie tajemnice i wybierzesz bieliznę dla dziewczyny, żony lub przyjaciółki!



Rodzaje i fasony bielizny damskiej



Producenci dobrej bielizny damskiej starają się szukać rozwiązań, które pozwalają na połączenie komfortu użytkowania z estetycznym wyglądem. Współczesne modele bielizny są zarówno wygodne, jak i pięknie wykonane, dzięki czemu ich noszenie to czysta przyjemność.



Do najpopularniejszych modeli biustonoszy zaliczamy:

1. Biustonosze usztywniane. Modele z usztywnianymi miseczkami wykonanymi z pianki gorseciarskiej. Ich krój sprawia, że biust jest odpowiednio podtrzymany, ułożony oraz lekko uniesiony.

2. Biustonosze półusztywniane. Dolna część jest usztywniona pianką lub gąbką, a górna miękka. Fiszbiny boczne i druty odpowiadają za utrzymanie kształtu stanika.

3. Biustonosze miękkie. Zabudowane modele, którym kształtu nadają boczne fiszbiny i druty umieszczone pod biustem. Po bokach miseczek znajduje się dodatkowy pasek materiału, który lepiej zbiera piersi.

4. Biustonosze typu push-up. Staniki służące optycznemu powiększeniu biustu. Wyróżniają je miękkie wkładki oraz usztywnienie.

5. Półbiustonosze. Bielizna odsłaniająca znaczną część piersi – z reguły podtrzymuje biust tylko od dołu.

6. Bardotka. Modele charakteryzujące się poziomą linią górnej krawędzi. Silikonowa taśma wewnątrz obwodu w połączeniu z fiszbiną boczną pozwala na utrzymanie biustonosza na swoim miejscu. Miseczki są usztywniane, zwykle wykonane z pianki gorseciarskiej.

7. Balkonetka. Przypominają nieco bardotkę, a różnica tkwi w szczegółach. Balkonetki nie posiadają silikonowej taśmy oraz odpinanych ramiączek. Występują zarówno w usztywnianych, jak i miękkich wersjach.

8. Braletka. Swoim wyglądem przypominają nieco krótkie topy. Cecha charakterystyczna braletek to trójkątne, bezfiszbinowe miseczki, zwykle wykonane z koronki.

9. Biustonosze samonośne. Modele bez zapięcia na plecach i ramiączek. Za utrzymywanie miseczek na biuście odpowiada klej medyczny.

Bielizna na prezent to zwykle nie sam stanik, ale pasujący do siebie, dwuczęściowy komplet. Odpowiednio dobrane majtki powinny być wygodne oraz dobrze prezentować się na sylwetce.



1. Klasyczne figi. To najpopularniejszy model, który charakteryzuje wygoda i komfort noszenia. Zakrywa większą część pośladków, a góra jest lekko podwyższona.



2. Stringi. Zmysłowy model majtek, który doskonale sprawdzi się pod obcisłymi kreacjami. Są skąpe i mocno wycięte, często koronkowe, ale występują również w sportowych wersjach.



3. Tanga. Charakterystyczny rodzaj bielizny składający się z dwóch trójkątnych kawałków materiałów.



4. Szorty. Model majtek posiadający swoje korzenie w męskiej bieliźnie. Podobne do bokserek, jednak ich nogawki są krótkie i obcisłe.



5. Thongi. Często mylone ze stringami, jednak thongi mają wyższy stan i zakrywają część pośladków.



6. Hipster. Zasłaniają praktycznie całe pośladki i są bardzo wygodne.



Jak dobrać rozmiar?



Wybór bielizny damskiej na prezent wiąże się nie tylko z doborem odpowiedniego fasonu, ale również rozmiaru. Zadanie jest utrudnione w przypadku gdy nie znamy rozmiaru kobiety, którą pragniemy obdarować. Rozmiar majtek to prostsza część zadania, ponieważ rozmiarówka jest dość ograniczona i możesz sugerować się np. rozmiarem spodni.



Nieco trudniejszy jest zakup biustonosza, ponieważ nie ma tutaj uniwersalnych rozmiarów. Aby wybrać odpowiedni stanik, potrzebne będą dwa wymiary - miseczka oraz obwód pod biustem. Jeśli masz taką możliwość, sprawdź rozmiar na metce i sugeruj się nim podczas zakupów. Jeśli nie jest to możliwe, zalecamy zakup uniwersalnej bielizny, którą można dopasować do każdego typu sylwetki. Być może dobrą opcją będzie zmysłowa koszulka nocna? Seksowna bielizna na prezent nie musi składać się z majtek i biustonosza!



Jaką bieliznę wybrać, aby sprawić radość bliskiej kobiecie?



Bielizna na święta to ciekawa opcja prezentowa, jednak łatwo tu o pomyłkę. Musisz pamiętać, że nie kupujesz upominku dla siebie, a dla kobiety, która będzie go nosić. Dobrze, aby pasował do upodobań i stylu obdarowanej osoby. Oto kilka propozycji, które może pomogą Ci w podjęciu decyzji.



Fanka aktywnego trybu życia z pewnością doceni wysokiej jakości szorty lub stanik sportowy.



Elegancka kobieta ceniąca sobie klasyczne rozwiązania pokocha się z jakościową bielizną z jedwabiu, dobrze skrojoną koszulą nocną, satynowym szlafrokiem lub koronkowym biustonoszem.



Bielizna damska na prezent dla młodej dziewczyny to najlepiej basicowy, wygodny komplet do noszenia na co dzień.



Domatorka doceni ciepły, miękki szlafrok lub bawełnianą bieliznę.



Poszukujesz świątecznego prezentu dla swojej ukochanej? Zajrzyj na Makeup.pl, aby znaleźć ciekawe pomysły na upominki w postaci bielizny, jak również perfum, kosmetyków i akcesoriów, czyli wszystkiego, co kobiety kochają najbardziej!



Jakich prezentów lepiej unikać?

Na koniec przedstawiamy krótką listę raczej nietrafionych pomysłów. Omijaj te pomysły, jeśli nie chcesz zaliczyć wpadki!

Erotyczna bielizna z nietypowych materiałów. Skórzana, lateksowa, mocno wycięta lub jadalna bielizna - to opcje zarezerwowane dla bardzo intymnych relacji. Jeśli Twoja ukochana spodziewa się takiego prezentu to wspaniale, ale w przeciwnym razie unikaj bielizny kupowanej w erotycznych sklepach.

Bielizna korygująca sylwetkę. Wyszczuplająca bielizna damska na prezent to średni pomysł. Oferowanie w prezencie majtek lub gorsetu korygującego sylwetkę może zostać źle odebrane.

Rozmiar na oko. Jeśli nie znasz wymiarów obdarowanej osoby, lepiej wybierz bardziej neutralne rozwiązania - szlafrok lub piżamę.